Какой получилась первая коллекция Gucci без Алессандро Микеле

Все самое лучшее от Алессандра Микеле и Тома Форда смешать, но не взбалтывать: микроскопический лиф, сложные сочетания, обилие деталей. Как и мужской показ, который прошел в январе, женский прыгал туда-сюда от приталенного кроя 90-х годов до более эксцентричных решений в духе позднего Gucci. Микеле и Форд прославились тем, что шли до конца в своих идеях, а эта коллекция — скорее полумера между обоими. Посмотрим, что добавит Сарно к наследию модного дома.