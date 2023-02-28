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Показы и коллекции

Какой получилась первая коллекция Gucci без Алессандро Микеле

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Женскую коллекцию Gucci сезона осень-зима подготовила команда бренда — работу Сабато де Сарно, нового креативного директора Дома, мы увидим только в следующем сезоне. Получилось собирательно и растерянно: цветные меха, прозрачные платья и трусы с логотипами.

Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб

Все самое лучшее от Алессандра Микеле и Тома Форда смешать, но не взбалтывать: микроскопический лиф, сложные сочетания, обилие деталей. Как и мужской показ, который прошел в январе, женский прыгал туда-сюда от приталенного кроя 90-х годов до более эксцентричных решений в духе позднего Gucci. Микеле и Форд прославились тем, что шли до конца в своих идеях, а эта коллекция — скорее полумера между обоими. Посмотрим, что добавит Сарно к наследию модного дома. 

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