Медсестры, цветы и Джиджи Хадид: как прошел показ новой коллекции Prada

Блейзеры без рубашки с острыми цветными воротниками-манишками мы уже видели на мужском показе Prada, а вот красный лаковый костюм-двойка с юбкой — что-то новенькое и очень желанное. Офисный стиль в этом сезоне явно готовится пережить ренессанс в самых смелых сочетаниях: если образ «белый верх, черных низ», то с экстремальной длиной мини, если брюки-сигареты с джемпером, то только в сочетании розового и желтого.