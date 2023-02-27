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Показы и коллекции

Медсестры, цветы и Джиджи Хадид: как прошел показ новой коллекции Prada

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К осени Миучча Прада и Раф Симонс пророчат нам белые юбки, цветные воротнички и офисный шик. 

Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб

Главный хайлайт шоу — белые юбки (самых разных форм: карандаши, колокольчики и мини!) с объемными цветами, будто вырезанными из бумаги, в сочетании с кашемировыми джемперами верблюжьего и угольно-серого оттенков. Дату показа дизайнеры отработали аккуратным заигрыванием с формой военных медсестер: в белых платьях-халатах и плащах цвета хаки появились сразу несколько моделей. 

Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб

Блейзеры без рубашки с острыми цветными воротниками-манишками мы уже видели на мужском показе Prada, а вот красный лаковый костюм-двойка с юбкой — что-то новенькое и очень желанное. Офисный стиль в этом сезоне явно готовится пережить ренессанс в самых смелых сочетаниях: если образ «белый верх, черных низ», то с экстремальной длиной мини, если брюки-сигареты с джемпером, то только в сочетании розового и желтого. 

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