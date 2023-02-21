Голубая роза, синий всадник и прочая низкая высокохудожественность в дебютной коллекции Дэниэла Ли для Burberry

Меха, сложные оттенки и гранж: казалось бы, что может пойти не так? Но пресловутое ДНК было потеряно (кажется, безвозвратно и кажется, давно), а лого-всадника Burberry размазало по неловко скроенному платью. И даже слоган «Ветер перемен» не принес ожидаемого эффекта — разве что легкий вайб разочарования и знакомой нам северной грусти. Именитые редакторы утверждают, что Ли «знает все о том, как быть британцем», и с этим не поспорить, когда видишь тренчи и клетку, но также понятно, что он едва ли чувствует, «как быть Burberry» в 2023-м.