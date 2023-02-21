Голубая роза, синий всадник и прочая низкая высокохудожественность в дебютной коллекции Дэниэла Ли для Burberry

Рикардо Тиши после почти пятилетнего сотрудничества уступил место Дэниэлу Ли — бывшему креативному директору Bottega Veneta, автору зеленой лихорадки и раздутых сумочек. Но чуда не случилось. Рассказываем, как прошел первый показ Burberry с новым худруком.
Меха, сложные оттенки и гранж: казалось бы, что может пойти не так? Но пресловутое ДНК было потеряно (кажется, безвозвратно и кажется, давно), а лого-всадника Burberry размазало по неловко скроенному платью. И даже слоган «Ветер перемен» не принес ожидаемого эффекта — разве что легкий вайб разочарования и знакомой нам северной грусти. Именитые редакторы утверждают, что Ли «знает все о том, как быть британцем», и с этим не поспорить, когда видишь тренчи и клетку, но также понятно, что он едва ли чувствует, «как быть Burberry» в 2023-м.
Дэниэл Ли играет с идеей функциональности, уделяя гораздо больше внимания простой в использовании утилитарной одежде, чем это делал Риккардо Тиши в последние несколько лет, но мы знаем и любим Burberry за выходы королевских особ, и едва ли представляем Кейт Миддлтон в одной из этих вещей. Если куда-то и отправимся в армейских пальто, клетчатых пледах и с мохнатыми грелками, то только на йоркширские болота (уточки к уточкам!), но никак на званый ужин в Букингемский дворец.
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