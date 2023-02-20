Инкрустированные ботфорты, платье-клумба и сигареты из страз: как прошел показ David Koma?

За коллекциями Давида Комахидзе мы следим особенно пристально: все-таки лондонский бренд David Koma был задуман примерно в кафе на улице Караванная. С тех пор розыск петербургских влияний – отдельная радость редактора. В этом сезоне David Koma исследует фигуру Марлен Дитрих: в ход пошли намеки на 1930-е, андрогинность и алый лак.
Если у вас еще есть сомнения, что алый – главный оттенок вашего будущего, всмотритесь в показ David Koma. В красной-красной комнате (красная дорожка в кубе) показывали кроваво красные (и немного загробно черные) платья. Самые яркие моменты: кутюрная кольчуга из вездесущих антуриумов, мотокуртка из винтажных мотокурток, драгоценные сигареты (в содружестве с ювелиром Эмили Фрэнсис Барретт) и Алеся Кафельникова в стразах, пайетках и перьях.
Проследим петербургские влияния: родные окурки (юность Давида прошла в плотном дымовом кольце), инкрустации и пуговицы с уклоном в финифть (искусствоведческий шик Мухинских преподавателей) и ботфорты наперекор всем трендам мира (Караванная нулевых).
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