Инкрустированные ботфорты, платье-клумба и сигареты из страз: как прошел показ David Koma?

Если у вас еще есть сомнения, что алый – главный оттенок вашего будущего, всмотритесь в показ David Koma. В красной-красной комнате (красная дорожка в кубе) показывали кроваво красные (и немного загробно черные) платья. Самые яркие моменты: кутюрная кольчуга из вездесущих антуриумов, мотокуртка из винтажных мотокурток, драгоценные сигареты (в содружестве с ювелиром Эмили Фрэнсис Барретт) и Алеся Кафельникова в стразах, пайетках и перьях.