Ирина Шейк в березах и музы 1970-х: как прошел показ Michael Kors

Майклу Корсу всегда нравились 1970-е, так что самые лучшие его работы всегда вдохновлены этой эпохой. На мудборде дизайнера были все музы того времени: Глория Стейнам, Шер, Тина Тернер, Лина Хорн, Эли МакГроу и Джейн Фонда, а также его собственная мать Джоан. Первый образ напомнил Стайнем ее любимыми солнцезащитными очками, микро-шортами и сапогами до колен. Дальше цитаты 70-х продолжали появляться в виде расклешенных брюк (из трикотажа с мелкими блестками!), коротких замшевых платьев с бахромой, громоздких подвесов и поясов с грузными хромированными пряжками, которые Корс впервые показал еще в 2004 году.