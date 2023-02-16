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Показы и коллекции

Ирина Шейк в березах и музы 1970-х: как прошел показ Michael Kors

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Вчера, в заключительный день Недели моды в Нью-Йорке, Michael Kors показал новую (неожиданно удачную!) коллекцию. Рассказываем, как прошло шоу с участием Ирины Шейк и Ирины Чурбановой среди берез. 

Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб

Майклу Корсу всегда нравились 1970-е, так что самые лучшие его работы всегда вдохновлены этой эпохой. На мудборде дизайнера были все музы того времени: Глория Стейнам, Шер, Тина Тернер, Лина Хорн, Эли МакГроу и Джейн Фонда, а также его собственная мать Джоан. Первый образ напомнил Стайнем ее любимыми солнцезащитными очками, микро-шортами и сапогами до колен. Дальше цитаты 70-х продолжали появляться в виде расклешенных брюк (из трикотажа с мелкими блестками!), коротких замшевых платьев с бахромой, громоздких подвесов и поясов с грузными хромированными пряжками, которые Корс впервые показал еще в 2004 году. 

Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб

Майкл Корс не любитель выходок и экспериментов на подиуме, поэтому основу коллекции составили все те же узнаваемые, но горячо любимые клиентами марки вещи: двусторонняя верхняя одежда из кашемира, элегантные двубортные пиджаки и мягкие вязаные платья с струящимися рукавами (Лина Хорн считала их своим секретным оружием!). 

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