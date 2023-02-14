Как прошел показ Khaite в Нью-Йорке?

Мы и раньше знали, что Кейт Хольштейн – главная по коже и кашемировому трикотажу, но теперь она взялась за пальто. Бежевый номер в пол в сочетании с комбинезоном из креп сатина на вырост (бесконтрольно сексуальный на петербургский взгляд!) – то самое, ради чего можно ненадолго уступить власть и даже слегка замерзнуть.