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Показы и коллекции

Как прошел показ Khaite в Нью-Йорке?

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Кэтрин Хольштейн (глубоко беременная, как и все в этом сезоне) показала самую строгую коллекцию (и лучшие пальто!) за всю историю Khaite. Авторитарная линия плеч, обилие кожи, минималистичный тэйлоринг и никаких милых декоративно-прикладных глупостей (кроме двух красных кашемировых Корветов!). 

Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб

Осенне-зимняя коллекция Khaite, выросшего в хедлайнера нью-йоркской недели моды, для властных и теплолюбивых. Доминировать предлагается в черных кожаных пиджаках и кожаных юбках, а греться – в кашемировом комбинезоне, а также в меховых пальто, топах, мюлях и даже брюках. По замыслу автора, коллекция транслирует контролируемую, а не декларативную сексуальность.

Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб

Мы и раньше знали, что Кейт Хольштейн – главная по коже и кашемировому трикотажу, но теперь она взялась за пальто. Бежевый номер в пол в сочетании с комбинезоном из креп сатина на вырост (бесконтрольно сексуальный на петербургский взгляд!) – то самое, ради чего можно ненадолго уступить власть и даже слегка замерзнуть.

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