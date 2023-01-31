5 главных трендов парижской Недели Haute Couture

Отгремела кутюрная неделя в Париже, и пока мы обсуждали удивительные частности вроде чучелообразных брошей Schiaparelli и платьев-перевертышей Viktor&Rolf, в показах обнаружились занятные закономерности.
Банты
Есть тысяча способов повязать бант, учат нас кутюрье: на причинном месте как у Valentino (чтоб сразу расставить все акценты), на шее как у Chanel (бабочка-капустница) или в эпицентре ваших фижм как у Giambattista Valli (и второй на корсаж для пущего эффекта!). Также предлагается практиковать сознательную небрежность уровня бог (то есть Хайдера Акерманна для Jean Paul Gaultier), а можно носить бант вверх ногами, как на платье-перевертыше Viktor&Rolf (сидит как влитое!).
Кейп
Кусок шифона на завязочках, и вы – последняя надежда Готэм-Сити. В поддержку супергеройского тренда выступили Fendi, Christian Dior, Giambattista Valli и Jean Paul Gaultier. У последнего есть для вас два варианта на зависть Marvel: костюм Розы ветров (а вы как ее себе представляли?) и Невесты-амфибии (белоснежный кейп с жабрами, тугой чепчик и чешуйчатый кэтсьют). У Dior нашелся кейп оттенка любого петербургского городского пейзажа в погожий февральский денек, а у Giambattista Valli накидка-ракушка, чтобы выгодно подчеркнуть две гигантские серьги-жемчужины.
Металл
Тренд металлик в контексте кутюра – зонтичный термин для ламе, люрекса, пайеток, а также нехитрого боди-арта как у Schiaparelli. Итак, в программе недели нас ждали: платье-карп Valentino, фантазийный рулон фольги Giambattista Valli, сиятельный халат Jean Paul Gaultier и платье-сплав Christian Dior. По большей части дизайнеры предлагают скромное серебрение (Fendi, Valentino) или сплавы, но при большом желании можно и озолотиться (Schiaparelli). Укутываемся в металл с головы до ног, дополняем массивными украшениями: практикуем излишества и чрезмерность.
Рюши
С рюшами есть два пути: дофаминовые розовые для нежных и окологотические черные для строгих. О розовых хочется говорить исключительно в кондитерских терминах: зефирное болеро приготовили в коллекции Armani Privee, а в Giambattista Valli – нарядные платья-торты. О черных – только в контексте вечеринок в стиле бала Уэнсдэй. Но есть выдающийся экземпляр: розовое платье Valentino в черный горох – и лучший торт, и самая веселая вечеринка одновременно.
Неон
Неоновый зеленый – нечастый гость кутюрных шоу. Если он все-таки добрался до самых привилегированных подиумов, это значит только одно: официальный тренд. В отличие от последней недели прет-а-порте здесь нет тотал луков, неон используют дробно, разбавляя нейтральным серым или освежающе белым. При этом исподволь чувствуется общее неукротимое желание смешать невозможно яркое с ослепляюще блестящим: будь то сверкающие слипы Valentino, мерцающий кэтсьют Giambattista Valli или платье в пайетках Elie Saab.
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