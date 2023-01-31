5 главных трендов парижской Недели Haute Couture

Есть тысяча способов повязать бант, учат нас кутюрье: на причинном месте как у Valentino (чтоб сразу расставить все акценты), на шее как у Chanel (бабочка-капустница) или в эпицентре ваших фижм как у Giambattista Valli (и второй на корсаж для пущего эффекта!). Также предлагается практиковать сознательную небрежность уровня бог (то есть Хайдера Акерманна для Jean Paul Gaultier), а можно носить бант вверх ногами, как на платье-перевертыше Viktor&Rolf (сидит как влитое!).