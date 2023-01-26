Цветные колготки и повсеместные бантики: как прошло кутюрное шоу Valentino

Кутюрная коллекция Valentino сделана на любой вкус: тут и перья, и рюши, и сверкающие трусики. Посмотрели восемьдесят девять (!) луков от Пьерпаоло Пичолли и рассказываем самое главное.
Открыла показ модель с бантом на причинном месте, и мы задержали дыхание: неужели опять фуксия? Но через несколько луков снова задышали полной грудью: тут и фактурная ткань-травка, из которой сделаны костюмы-двойки, и огромные конфетные рюши в сочетании с высокими неоновыми перчатками, и крайне удачная интерпретация асиметричных платьев. Жаль, воедино собрать впечатления так и не вышло — общая линия коллекции была утеряна, поэтому нам оставалось только разглядывать стилистически разобщенные (но порой очень симпатичные!) наряды.
Сочувствовали мы на этом шоу 56-летней модели Кристен Макменами, которая упала с головокружительной высоты каблуков и осталась без туфелек. В остальном — радовались нетривиальным сочетаниям, удачным драпировкам и уменьшению процента розового. Пьерпаоло, если фуксии держат тебя в заложниках, моргни два раза!
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