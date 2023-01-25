Дневная повестка: кутюрный показ Christian Dior

Скромный дневной кутюр по версии Christian Dior это преимущественно двубортные костюмы нейтральных оттенков, лучше серые, с юбкой миди, в лучших традициях основателя Дома. Или хотя бы благопристойное пальто поверх атласного боди или шелковой комбинации (прикройтесь!). Вечерний блок играл всеми оттенками драгметаллов и фактурами бархатных портьер, но среди этого умеренного блеска по-настоящему светилось идеальное черное пальто-смокинг. Чему еще нас учит эта коллекция? Что хоть на день, хоть на вечер мода и синьора Кьюри в частности пока что так и не изобрели ничего настолько же шикарного как кейп.