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Дневная повестка: кутюрный показ Christian Dior

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Если вам мало кутюра вечером, а красные дорожки стали безрадостной рутиной, то Мария Грация Кьюри чувствует вашу боль. Худрук Christian Dior хоть и посвятила коллекцию королеве летающей бахромы Жозефин Бейкер, но сконцентрировалась на менее известной (и менее нарядной) ее стороне. Синьора Кьюри изучила фотоархивы и пришла к выводу, что у клиентки Дома Жозефин Бейкер помимо сценической (блестящей и летящей) имелась еще и вся остальная (шерстяная двубортная) жизнь.

Getty Images
Getty Images
Getty Images
Getty Images
Getty Images
Getty Images

Скромный дневной кутюр по версии Christian Dior это преимущественно двубортные костюмы нейтральных оттенков, лучше серые, с юбкой миди, в лучших традициях основателя Дома. Или хотя бы благопристойное пальто поверх атласного боди или шелковой комбинации (прикройтесь!). Вечерний блок играл всеми оттенками драгметаллов и фактурами бархатных портьер, но среди этого умеренного блеска по-настоящему светилось идеальное черное пальто-смокинг. Чему еще нас учит эта коллекция? Что хоть на день, хоть на вечер мода и синьора Кьюри в частности пока что так и не изобрели ничего настолько же шикарного как кейп. 

Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
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