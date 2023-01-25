Дневная повестка: кутюрный показ Christian Dior

Если вам мало кутюра вечером, а красные дорожки стали безрадостной рутиной, то Мария Грация Кьюри чувствует вашу боль. Худрук Christian Dior хоть и посвятила коллекцию королеве летающей бахромы Жозефин Бейкер, но сконцентрировалась на менее известной (и менее нарядной) ее стороне. Синьора Кьюри изучила фотоархивы и пришла к выводу, что у клиентки Дома Жозефин Бейкер помимо сценической (блестящей и летящей) имелась еще и вся остальная (шерстяная двубортная) жизнь.
Скромный дневной кутюр по версии Christian Dior это преимущественно двубортные костюмы нейтральных оттенков, лучше серые, с юбкой миди, в лучших традициях основателя Дома. Или хотя бы благопристойное пальто поверх атласного боди или шелковой комбинации (прикройтесь!). Вечерний блок играл всеми оттенками драгметаллов и фактурами бархатных портьер, но среди этого умеренного блеска по-настоящему светилось идеальное черное пальто-смокинг. Чему еще нас учит эта коллекция? Что хоть на день, хоть на вечер мода и синьора Кьюри в частности пока что так и не изобрели ничего настолько же шикарного как кейп.
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