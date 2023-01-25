И бантик сбоку: как прошел кутюрный показ Chanel

Виржини Виар показала новую кутюрную коллекцию Chanel. Из хорошего: бренд продолжает свою бодипозитивную стратегию, а значит на подиуме снова появилась безумно хорошенькая Джил Кортлив. Из плохого: все остальное. Рассказываем подробнее!
Декорацией к показу должна была стать квартира Коко Шанель, а стали огромные животные. Как так вышло? Мадам Коко расставляла зверюшек везде и всюду: верблюды, львы и маленькие лягушки на столиках и каминных полках. Теперь цирковое шоу перенеслось на подиум, а первая модель вышла из троянской птицы авторства Ксавье Вейана в образе мажоретки: в цилиндре, галстуке-бабочке, коротком пальто из белого твида и расшитой жемчугом и кристаллами тюлевой мини-юбке. Далее последовали (естественно!) все разновидности твида и (неожиданно!) единственное в коллекции платье в цветах, но черное.
Поразительная наивность охватила Chanel с появлением животных: принт «гусиная лапка» превратился в «кроличье тельце» и поскакал по платьям с заниженной линией талии. В финале из потайной двери в слоне (это даже лучше, чем торт!) выскочила невеста в маленьком белом платье и фате с птичками. Очаровательно, но Виар нужны более изысканные фокусы.
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