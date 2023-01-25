И бантик сбоку: как прошел кутюрный показ Chanel

Декорацией к показу должна была стать квартира Коко Шанель, а стали огромные животные. Как так вышло? Мадам Коко расставляла зверюшек везде и всюду: верблюды, львы и маленькие лягушки на столиках и каминных полках. Теперь цирковое шоу перенеслось на подиум, а первая модель вышла из троянской птицы авторства Ксавье Вейана в образе мажоретки: в цилиндре, галстуке-бабочке, коротком пальто из белого твида и расшитой жемчугом и кристаллами тюлевой мини-юбке. Далее последовали (естественно!) все разновидности твида и (неожиданно!) единственное в коллекции платье в цветах, но черное.