Зверский детектив: как прошел кутюрный показ Schiaparelli?

Пока лохматые Ирина Шейк, Шалом Харлоу, Наоми Кэмпбелл и Данте Алигьери неистово вирусятся, предлагаем подробнее присмотреться к более ценным трофеям в коллекции. Гипертрофированные жакеты, широкоплечие смокинги и размашистый кожаный плащ снабжены акцентированной талией: так по замыслу Дэниела мужское превращается в подчеркнуто женственное. Если в остальных домах работают портные, то в Schiaparelli набрали выдающихся скульпторов – не коллекция, а мастер-класс по лепке: от целых силуэтов-статуй до шлемов-бюстов, от носатых сумочек до туфель с пальцами и лацкана-змеи.