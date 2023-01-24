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Показы и коллекции

Зверский детектив: как прошел кутюрный показ Schiaparelli?

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На показе Schiaparelli было все: бюстье-витражи, шлем-скафандр и даже очки-друшлаг. Но кто теперь о них вспомнит, когда гигантские фальшивые чучела-броши заполонили все инфопространство. Лев, рысь и волк – герои «Божественной комедии», и  псевдотаксидермические усилия Дэниела Розберри транслируют Данте, которого мы заслужили.

Пока лохматые Ирина Шейк, Шалом Харлоу, Наоми Кэмпбелл и Данте Алигьери неистово вирусятся, предлагаем подробнее присмотреться к более ценным трофеям в коллекции. Гипертрофированные жакеты, широкоплечие смокинги и размашистый кожаный плащ снабжены акцентированной талией: так по замыслу Дэниела мужское превращается в подчеркнуто женственное. Если в остальных домах работают портные, то в Schiaparelli набрали выдающихся скульпторов – не коллекция, а мастер-класс по лепке: от целых силуэтов-статуй до шлемов-бюстов, от носатых сумочек до туфель с пальцами и лацкана-змеи. 

Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб

Фирменный сюрреализм Schiaparelli не сбавляет обороты: от едва заметных замочных скважин на мысках обуви до целых бюстье-витражей, от пирсингованых раковин-бра до золотых очков-друшлага, все на своих максимально неожиданных местах. Будет обидно, если за невинное сентиментальное путешествие по аду Данте, Schiaparelli достанется за все мировые колониальные и таксидермические грехи.

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