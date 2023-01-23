18+
  • Мода
  • Показы и коллекции
Показы и коллекции

Острые воротнички, сумки-бутылки и футуристичные кроссовки: как прошло мужское шоу Prada

Поделиться:

Мужское шоу Prada — услада для наших глаз. А еще торжество безупречных сочетаний, правильного кроя и умеренного креатива. Вот что будут носить мужчины по мнению Миуччи Прада и Рафа Симонса (спойлер: фляга всегда с собой).

Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб

Первая часть показа была крайне графичной: идеально проработанные костюмы и острые разноцветные воротнички вместо рубашек (говорят, гости получили приглашения на шоу в виде подушек, наволочки для которых были из точно такой же хрустящей хлопковой ткани). За отсылки к морской теме, которые мы находим у Prada уже не первый сезон, в этот раз отвечали сумки-фляги и те самые съемные воротники, а за тему сна — голые животы, расстегнутые бабушкины кардиганы и огромный белый бомбер, больше похожий на одеяло, чем на куртку. 

Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб

Мы любим Prada за уверенные сочетания и тут им нет равных: красные брюки и шоколадный джемпер в ансамбле с белым тоутом-флягой из металлического листа, насыщенный голубой жакет и мятная сумка, кэмэл с мандариновыми вставкам на рукавах. Завершили показ удлиненные костюмы-двойки из замши: к весне ждем на улицах мягких ворсистых мужчин. 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: