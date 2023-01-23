Острые воротнички, сумки-бутылки и футуристичные кроссовки: как прошло мужское шоу Prada

Мужское шоу Prada — услада для наших глаз. А еще торжество безупречных сочетаний, правильного кроя и умеренного креатива. Вот что будут носить мужчины по мнению Миуччи Прада и Рафа Симонса (спойлер: фляга всегда с собой).
Первая часть показа была крайне графичной: идеально проработанные костюмы и острые разноцветные воротнички вместо рубашек (говорят, гости получили приглашения на шоу в виде подушек, наволочки для которых были из точно такой же хрустящей хлопковой ткани). За отсылки к морской теме, которые мы находим у Prada уже не первый сезон, в этот раз отвечали сумки-фляги и те самые съемные воротники, а за тему сна — голые животы, расстегнутые бабушкины кардиганы и огромный белый бомбер, больше похожий на одеяло, чем на куртку.
Мы любим Prada за уверенные сочетания и тут им нет равных: красные брюки и шоколадный джемпер в ансамбле с белым тоутом-флягой из металлического листа, насыщенный голубой жакет и мятная сумка, кэмэл с мандариновыми вставкам на рукавах. Завершили показ удлиненные костюмы-двойки из замши: к весне ждем на улицах мягких ворсистых мужчин.
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