Острые воротнички, сумки-бутылки и футуристичные кроссовки: как прошло мужское шоу Prada

Первая часть показа была крайне графичной: идеально проработанные костюмы и острые разноцветные воротнички вместо рубашек (говорят, гости получили приглашения на шоу в виде подушек, наволочки для которых были из точно такой же хрустящей хлопковой ткани). За отсылки к морской теме, которые мы находим у Prada уже не первый сезон, в этот раз отвечали сумки-фляги и те самые съемные воротники, а за тему сна — голые животы, расстегнутые бабушкины кардиганы и огромный белый бомбер, больше похожий на одеяло, чем на куртку.