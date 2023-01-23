Показ мужской коллекции Dior: рукава-накидки, рукава-узлы и рукава-драпировки!

Из стилистических приемов можно позаимствовать умение лихо и наглухо застегнуть лацкан брошью, антично задрапировать рукав свитера и носить миди с сапогами и носками так, как будто в этом нет ничего страшного.

Последняя коллекция Кима Джонса – тот редкий случай, когда правда стоит посмотреть показ. Истинная поэзия воспринимается прежде, чем понимается (ни абзаца без Элиота): тот же принцип работает и с модой.