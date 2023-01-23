Показ мужской коллекции Dior: рукава-накидки, рукава-узлы и рукава-драпировки!

То ли дело в виртуозном аккомпанементе Макса Рихтера, то ли в Гвендолин Кристи и Роберте Паттинсоне, эталонно декламирующих "Бесплодную землю" Т. С. Элиота, то ли в дюжине трюков с рукавами, но кажется, Ким Джонс показал одну из своих лучших коллекций для Dior.
Вначале была сирень, но это у Элиота: у Кима Джонса на ее месте ландыши, любимые цветы Кристиана Диора и один из символов Дома, истории которого дизайнер и посвятил коллекцию. От Диора – все оттенки серого, от Ива Сен-Лорана – отдельный леопардовый привет. Лучшее от самого Джонса – филигранно подвернутые пиджаки, летящие шифоновые ленты, юбки-шорты и неистощимые фокусы с рукавами. Но вернемся к Элиоту, чья "Бесплодная земля" – в том числе и трактовка мифа о короле-рыбаке. Из традиционного костюма английских рыбаков здесь пол мудборда: от панам до аранских свитеров, от непромокаемых плащей до спасательных жилетов.
Из стилистических приемов можно позаимствовать умение лихо и наглухо застегнуть лацкан брошью, антично задрапировать рукав свитера и носить миди с сапогами и носками так, как будто в этом нет ничего страшного.
Последняя коллекция Кима Джонса – тот редкий случай, когда правда стоит посмотреть показ. Истинная поэзия воспринимается прежде, чем понимается (ни абзаца без Элиота): тот же принцип работает и с модой.
Комментарии (0)