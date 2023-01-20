Рейв в оранжерее в мужской коллекции Dries Van Noten

Вчера в Париже прошел показ мужской коллекции Dries Van Noten в лучших традициях дизайнера: цветы, интеллигентный рейв и совсем немного подросткового бунтарства. Рассказываем, во что оденет мальчиков Дрис в предстоящем сезоне.
Все началось, как и в женском показе SS23, с черного квадрата (читать — структурированного пальто), который в процессе отправился в галлюциногенный трип, а в финале и вовсе расцвел. Словом: техно в оранжерее! Двубортные пиджаки, которые появляются чуть ли не в каждой мужской коллекции дизайнера, стали бархатными, узоры на костюмах-двойках превратились в художественные вихри, а о присущей Дрису ранимости напомнили розовые карго и кофты-паутинки, которые будто связала ваша бабушка.
Набить на эту и на ту предлагается в паховой области: именно здесь на брюках появились рисунки-татуировки в азиатском стиле. Тренд на прозрачные ткани тоже отработан самым интеллигентным образом — летящую черную блузу с вышивками стилизовали надев поверх рубашки.
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