Рейв в оранжерее в мужской коллекции Dries Van Noten

Все началось, как и в женском показе SS23, с черного квадрата (читать — структурированного пальто), который в процессе отправился в галлюциногенный трип, а в финале и вовсе расцвел. Словом: техно в оранжерее! Двубортные пиджаки, которые появляются чуть ли не в каждой мужской коллекции дизайнера, стали бархатными, узоры на костюмах-двойках превратились в художественные вихри, а о присущей Дрису ранимости напомнили розовые карго и кофты-паутинки, которые будто связала ваша бабушка.