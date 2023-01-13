Как прошел первый показ Gucci без Алессандро Микеле?

Мужчина больше не уйдет из Gucci весь в кружевах и пайетках, теперь его удел – стальные бомберы без затей и пиджаки оверсайз нейтральных оттенков. А также брюки, джинсы и белые майки: а вдруг он не слышал про масс-маркет. Последний неловкий привет от Алессандро шлют опростившиеся шифоновые блузы, лаковые брюки (с пикантными розовыми сапожками) и разноцветные мото-штаны (в бабушкиных гетрах). И вот мы снова в той точке, в которой в Gucci ходят разве что за сумками (выкинули леопардовые!).