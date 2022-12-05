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Показы и коллекции

Отправляем мужчин в межгалактическое путешествие вместе с Dior Pre-Fall 2023

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Вчера, среди египетских пирамид и пустынных песков, напоминающих фильм «Дюна», прошел показ Dior Pre-Fall 2023 Menswear. Шоу предшествовало еще одно событие — презентация капсульной коллекции Dior Tears в Каирском музее. Среди гостей мероприятия были замечены Роберт Паттинсон (с новой девушкой Сьюки Уотерхаус!), Льюис Хэмильтон и Наоми Кэмпбелл. Как это было? Рассказываем!

Архивы пресс-служб

Dior

Архивы пресс-служб

Dior

Архивы пресс-служб

Dior

Архивы пресс-служб

Dior

Архивы пресс-служб

Dior

Архивы пресс-служб

Dior

Архивы пресс-служб

Dior

Архивы пресс-служб

Dior

Архивы пресс-служб

Dior

Архивы пресс-служб

Dior

Архивы пресс-служб

Dior

В этот раз мужская коллекция Dior получилась что ни на есть космическая: Ким Джонс одел моделей (среди которых был Кирилл Стрелец) в луноходы, пластиковые щиты, плащи и скафандры из органзы. Выход в открытый космос состоялся в конце шоу — модели появились в позабытых с 2010 принтами космических просторов на легинсах и дождевиках. Носить все это предлагаем точно как на подиуме: в монохромных расслабленных луках и с темными очками, будто озонового слоя не существует. 

Архивы пресс-служб

Dior Tears 

Архивы пресс-служб

Dior Tears

Архивы пресс-служб

Dior Tears

Архивы пресс-служб

Dior Tears

Архивы пресс-служб

Dior Tears

Капсульная коллекция вышла в коллаборации модного дома Dior и премиального джинсового бренда Denim Tears. Его основатель — афроамериканский дизайнер Треймон Эмори сейчас занимает пост креативного директора стритвир-бренда Supreme. Помимо джинсов и футболок с принтами в коллекцию вошли вязаные кардиганы, панамы-кроше и украшения с кристаллами. 

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