Отправляем мужчин в межгалактическое путешествие вместе с Dior Pre-Fall 2023

Вчера, среди египетских пирамид и пустынных песков, напоминающих фильм «Дюна», прошел показ Dior Pre-Fall 2023 Menswear. Шоу предшествовало еще одно событие — презентация капсульной коллекции Dior Tears в Каирском музее. Среди гостей мероприятия были замечены Роберт Паттинсон (с новой девушкой Сьюки Уотерхаус!), Льюис Хэмильтон и Наоми Кэмпбелл. Как это было? Рассказываем!
В этот раз мужская коллекция Dior получилась что ни на есть космическая: Ким Джонс одел моделей (среди которых был Кирилл Стрелец) в луноходы, пластиковые щиты, плащи и скафандры из органзы. Выход в открытый космос состоялся в конце шоу — модели появились в позабытых с 2010 принтами космических просторов на легинсах и дождевиках. Носить все это предлагаем точно как на подиуме: в монохромных расслабленных луках и с темными очками, будто озонового слоя не существует.
Капсульная коллекция вышла в коллаборации модного дома Dior и премиального джинсового бренда Denim Tears. Его основатель — афроамериканский дизайнер Треймон Эмори сейчас занимает пост креативного директора стритвир-бренда Supreme. Помимо джинсов и футболок с принтами в коллекцию вошли вязаные кардиганы, панамы-кроше и украшения с кристаллами.
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