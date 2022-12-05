Отправляем мужчин в межгалактическое путешествие вместе с Dior Pre-Fall 2023

В этот раз мужская коллекция Dior получилась что ни на есть космическая: Ким Джонс одел моделей (среди которых был Кирилл Стрелец) в луноходы, пластиковые щиты, плащи и скафандры из органзы. Выход в открытый космос состоялся в конце шоу — модели появились в позабытых с 2010 принтами космических просторов на легинсах и дождевиках. Носить все это предлагаем точно как на подиуме: в монохромных расслабленных луках и с темными очками, будто озонового слоя не существует.