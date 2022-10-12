6 трендовых аксессуаров с прошедшей Недели моды, которые мы будем носить уже сейчас

Если в сумку влезают только ключи, то попробуйте взять две. Тогда, возможно, получится вместить еще и телефон. Если руки так и тянутся к сумке-малышке, а взять с собой нужно чуть больше, чем обычно — можете смело захватить вторую. Прошедшие Недели моды доказывает, что это теперь не просто можно, а еще и нужно.