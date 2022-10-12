6 трендовых аксессуаров с прошедшей Недели моды, которые мы будем носить уже сейчас

Недели моды весна-лето 2023 прошли, а мы продолжаем разбирать показы. Аксессуары в этом году нас порадовали особенно: тут и триумфальное возвращение балеток, и высокие перчатки, и (наконец-то!) удобные сумки. Что еще мы готовимся перенять в свой гардероб с подиумов, читайте в материале.
Высокие перчатки
Рукав становится короче, но теперь мы стремимся подчеркивать не сексуальность, а женственность. Тут в гардеробе и появляются высокие перчатки. Во-первых, это красиво. Во-вторых, действительно практично: в таких перчатках вы будете чувствовать себя комфортно и тепло даже в самом открытом наряде. Ну и главный бонус: это отличный способ за секунду превратиться из офисной девы в светскую диву.
Платформы, танкетки и стрипы
Возвыситься над происходящим в этом сезоне будет проще простого: дизайнеры пророчат нам высокую платформу. Конечно, от зомби в таких туфлях не убежишь, но мы надеемся, что до этого не дойдет. Носим массивную подошву со всем, что найдется в гардеробе: с мини, чтобы сделать ноги визуально тоньше, с длинными брюками, чтобы удлинить фигуру, а с юбкой макси, просто потому что это классно.
Две сумки в одном образе
Если в сумку влезают только ключи, то попробуйте взять две. Тогда, возможно, получится вместить еще и телефон. Если руки так и тянутся к сумке-малышке, а взять с собой нужно чуть больше, чем обычно — можете смело захватить вторую. Прошедшие Недели моды доказывает, что это теперь не просто можно, а еще и нужно.
Ремни не по назначению
Подпоясываться мы уже привыкли, а вот обматывать ремнями плечи, грудь и икры пока только учимся. Благо, на подиуме полно референсов нестандартного применения ремней разного калибра: от спортивного, как у Miu Miu, до гипертрофированного, как у Louis Vuitton.
Гигантские сумки
Если выбираете огромные сумки, то носите их, придерживая рукой. На подиуме все вышагивают с баулами подмышкой, а Демна Гвасалия даже соединил сумку с перчаткой — чтобы было удобнее держать. С такой можно выйти из дома с утра и вернуться через два дня. Главное — не забудьте положить туда всю свою жизнь.
Балетки
Балеткор во всю входит в нашу жизнь и обещает остаться там надолго. Так что доставайте запылившиеся коробки и сочетайте балетки со всем, что придет в голову: и со спортивными образами, и с офисным шиком. В прозрачных, как у Loewe, классно ходить по сочинскому галечному пляжу, а в дельфиновых JW Anderson — ностальгировать о лете.
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