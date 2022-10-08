8 главных трендов прошедших недель моды

Можно вечно смотреть на три вещи: огонь, воду и недели моды. Но вот закончились и они: отгремели показы, выявились новые закономерности. На этом месте вы отвлекаетесь от думскроллинга и удивленно спрашиваете: «Зачем нам вообще знать тенденции весны и лета аж 2023 года?». Во-первых, красивые люди в прекрасных платьях обещают нам, что лето точно наступит, и у нас нет оснований им не верить. Во-вторых, раз точно наступит, то неоновым и прозрачным можно запастись впрок. Ну а в-третьих: зачем впрок, доставайте уже сейчас.