8 главных трендов прошедших недель моды

Можно вечно смотреть на три вещи: огонь, воду и недели моды. Но вот закончились и они: отгремели показы, выявились новые закономерности. На этом месте вы отвлекаетесь от думскроллинга и удивленно спрашиваете: «Зачем нам вообще знать тенденции весны и лета аж 2023 года?». Во-первых, красивые люди в прекрасных платьях обещают нам, что лето точно наступит, и у нас нет оснований им не верить. Во-вторых, раз точно наступит, то неоновым и прозрачным можно запастись впрок. Ну а в-третьих: зачем впрок, доставайте уже сейчас.
Прозрачность
У вашего будущего прозрачные намерения. Прятать и скрывать – out, ходить голой – in. Чтобы убить в себе окончательно вышедший из моды стыд, используйте практику маленьких шагов. Для начала можно только притвориться голой (Valentino), в следующий раз прикрыться плечистым пальто (Saint Laurent), стратегическими кармашками (Chanel), небанальным бельем (Prada, Nensi Dojaka) или даже припасенными для такого случая кудрями (Dilara Findikoglu). По итогам этой нехитрой экспозиционной терапии есть шанс раскрепоститься до искомого уровня Alaia.
Неоновый зеленый
На смену истошно розовому спешит неоновый зеленый, вместо опостылевшего барбикора намечается эйсидкор. Включаем воображаемые uv-лампы и косплеим вашу маму на рэйве в Планетарии. Светитесь целиком, как предлагает Balenciaga, или хотя бы частично, например, лифом Givenchy или леггинсами Junya Watanabe. Если не хотите быть как мама, будьте как подоконник: монстеры и антуриумы - новые фиговые листы.
Грубая кожа
Встречаем апокалипсис в толстой, грубой, видавшей виды коже. В Miu Miu ее дополняют объемными карманами (мало ли что вам понадобится, когда ничего не будет), в Acne усеивают шипами (в сложившейся ситуации они сподручнее любых роз), а в Balenciaga вообще завели целый отдел, чтобы ее старить и портить: вдруг сама не успеет.
Пайетки
Давайте верить, что пайетки нам еще пригодятся. Что будут праздники и дресс-коды, достойные олдскульных платьев Tom Ford, хищных нарядов Gucci и запредельного шика Alaia. Что еще будет настроение носить наивные и жизнерадостные вышивки как у Simone Rocha и выходить в романтическом исподнем с россыпью блесток как у Miu Miu. А будни настанут такие радостные, что с офисными пиджаками захочется надеть сверкающие брюки в тон (Jil Sander) или контрастный кроп-топ (Dries Van Noten). Даже если все будет как на шоу Balenciaga, уж что-что, а наши пайетки выживут и останутся сверкать.
Деним
Уже сейчас очевидно, что нет вещи моднее, чем длинная джинсовая юбка с разрезом спереди как у Balenciaga. Но даже если без разрезов и вообще не юбка, а скажем, куртка, рубашка или джинсы, все равно надо брать. Главное, чтобы джинсы сидели максимально низко, а куртки заканчивались максимально высоко. Хорошо, если будут большие карманы. Не забудьте про вареный, линялый, потасканный вид.
Цветы
Обычно платья в цветочек из весенних коллекций - это миленький розарий, но не в этот раз. Цветы на черном, отдающие то ли похоронной процессией, то ли павловопосадскими платками показали Coperni, Erdem и Dior. Перевернутые, падающие тюльпаны и ландыши мы видели у Prada. Ищем спасения в сюрреализме. Например: разбейте вашу клумбу у дома-сумки, рекомендуют в Louis Vuitton, и приделайте ей гигантскую ширинку. Или так: наденьте эмалированную кастрюлю Loewe к вашим аппетитным туфлям-пельмешкам.
Черный
Нетипичное засилье черного в весенне-летних коллекциях, конечно, тревожит. При этом можно только поучиться, как искусно тьму препарируют, рассеивают и обезвреживают. Если кэтсьют, то с молочной брошью (Alaia), если бомбер, то с лихим узлом, (Coperni) если брючный костюм, то с подвязками (Gucci), а если платье-футляр, то с красивой дыркой на причинном месте (Burberry). А уж если и правда вдова, то веселая, как у Dior, или хотя бы блестящая, как у Richard Quinn.
Мини
Миди больше нет, остались только макси и мини. Хотя показы и были весенне-летними, но пару приемов на тему «как носить мини, чтоб не околеть» можно использовать уже сейчас. Во-первых, выбирайте меховое (Jil Sander), кожаное (Off-White) или хотя бы мохеровое (Loewe) мини. Носите его поверх брюк (Knwls). Комбинируйте с оверсайз-жакетом (Miu Miu) или с кобальтовыми пальто и ботфортами (David Koma). Кобальт - это так по-петербуржски.
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