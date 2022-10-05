Показ Miu Miu: топы-ремни, сапоги-вьетнамки и тугие карманы

Кажется, у Миуччи получилось уловить самоощущение современных женщин, постоянно колеблющееся в диапазоне от да, мы в грубых сапогах, но у нас лапки до да, мы в микромини, но вам лучше не знать, что у нас в кармашках. Вооружаемся практичным нейлоном хаки, грубой потертой кожей и видавшей виды джинсой, но в душе у нас хрупкие пайетки и нежные прозрачные костюмы поверх поверх прозрачного белья. Прикройте вашу душу кроп-топом с ремнем безопасности, рекомендует дизайнер.