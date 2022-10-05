Показ Miu Miu: топы-ремни, сапоги-вьетнамки и тугие карманы

Пока иные дизайнеры роют землю в поисках точной метафоры происходящего, Миучча Прада в коллекции для Miu Miu сосредоточилась на насущном. В мире, полном угроз и неопределенности, спокойнее жить в трех футболках сразу и помнить, что запас карман не тянет.
Кажется, у Миуччи получилось уловить самоощущение современных женщин, постоянно колеблющееся в диапазоне от да, мы в грубых сапогах, но у нас лапки до да, мы в микромини, но вам лучше не знать, что у нас в кармашках. Вооружаемся практичным нейлоном хаки, грубой потертой кожей и видавшей виды джинсой, но в душе у нас хрупкие пайетки и нежные прозрачные костюмы поверх поверх прозрачного белья. Прикройте вашу душу кроп-топом с ремнем безопасности, рекомендует дизайнер.
Показ Miu Miu преподал ценный урок кастинга. Да, без Беллы не обошлось, но еще на подиуме встретились дочери Бьорк и Юэна Макгрегора, а завершала шоу певица FKA Twigs.
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