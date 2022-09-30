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Показы и коллекции

Шер, платье-лапоть и изменение климата: как прошел показе Balmain

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Ткани из бумаги, банана и лозы: в своей новой коллекции Оливье Рустен озаботился вопросами экологии. Еще больше внимания к теме (читать показу) помогла привлечь роскошная Шер, голография которой открывала шоу, а сама певица — закрывала. В рамках показа Balmain показал сразу женскую, мужскую и кутюрную линии, так что тут есть чем поживиться. 

Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб

Помимо экологии Рустен решил обратиться и к эпохе Возрождения: ткани и силуэты части луков отсылают к времени открытий и нового взгляда. Кажется, для Balmain дизайнер тоже решил устроить своего рода «ренессанс», но силуэты остались все те же: моделям было настолько тяжело передвигаться, что шоу шло неприлично медленно.

Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб

Так что пока Шер томилась в ожидании своего выхода, а модные редакторы мялись в первых рядах, по подиуму курсировали более ста луков в лучших традициях модного взгляда Оливье Рустена. 

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