Шер, платье-лапоть и изменение климата: как прошел показе Balmain

Ткани из бумаги, банана и лозы: в своей новой коллекции Оливье Рустен озаботился вопросами экологии. Еще больше внимания к теме (читать показу) помогла привлечь роскошная Шер, голография которой открывала шоу, а сама певица — закрывала. В рамках показа Balmain показал сразу женскую, мужскую и кутюрную линии, так что тут есть чем поживиться.