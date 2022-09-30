Свою новую коллекцию Rick Owens создавал под впечатлением от поездки в Египет. В итоге на показе модели в неожиданных для бренда оттенках ходят вокруг древнего фонтана. О священном египетском символе — жуке скарабее — напоминают переливающиеся зеленые ткани, а об одеждах египтянок желтые драпировки.
Постоянная переменная в коллекциях дизайнера —«сталактитовые» вытянутые плечи. Тут они появились у прозрачных бомберов, курток из яркого питона и барби-платьям. В список необычных материалов добавляем коровью кожу, собранную на пищевой промышленности и обработанную глицерином для придания блеска, и лакированную джинсовую ткань.
Еще один отголосок Египта — сандалии, которые поднимаются до колена. Но если древние египтяне делали их из папируса, что Рик Оуэнс использовал перья, платформу и акриловые каблуки экстремальной высоты.
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