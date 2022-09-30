Свою новую коллекцию Rick Owens создавал под впечатлением от поездки в Египет. В итоге на показе модели в неожиданных для бренда оттенках ходят вокруг древнего фонтана. О священном египетском символе — жуке скарабее — напоминают переливающиеся зеленые ткани, а об одеждах египтянок желтые драпировки.