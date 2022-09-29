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Показы и коллекции

Банты, шелк, шипы и розовая жвачка в новой коллекции Acne Studios

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Все смешалось на розовом подиуме Acne Studios: банты, шелк, шипы и котята. В своей новой коллекции креативный директор бренда Джонни Йоханссон вдохновлялся свадебным китчем и всем, что с этим связано: навязчивой неуместной музыкой, подвыпившими гостями, нелепыми нарядами. Вспоминая свою собственную свадьбу дизайнер сожалел, что его наряд был слишком «безопасным». Так в коллекции появились шипы, прозрачные ткани и красное платье развязной подружки невесты.

Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб

Пространство шоу воссоздавало послесвадебный апокалипсис: Кайли Дженнер расположилась на матрасе, банты с постели молодоженов разместились на сосках одной из моделей, а белый тюль на предполагаемой невесте сложился в помятую подушку. Но и это не убавило очарования и шика, так что в конце показа модели вышли в тотал-луках в клетке виши и платьях с кринолинам, которые не скрывают ничего. 

Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб

Джинсы у Acne Studios переживают новое рождение и теперь натягиваются аж до груди. Уверены, именно так оделся бы на свадьбу племянницы наш дорогой карельский дядя-лесоруб. 

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