18+
  • Мода
  • Показы и коллекции
Показы и коллекции

Цвет мира и надежды в новой коллекции Giorgio Armani

Поделиться:

Джорджио Армани представил свою новую коллекцию в рамках Недели моды в Милане. Красной нитью через все образы проходят аксессуары с эффектом металлик: дизайнер предлагает нам носить тонкие золотые ремни, структурированные сумки и комфортную обувь с золотистыми вставками. Гостями показа стали Ирина Шейк, Алессандра Амбросио, Кейт Бланшетт и Лорен Хаттон.

Архивы пресс-служб

Giorgio Armani

Архивы пресс-служб

Giorgio Armani

Архивы пресс-служб

Giorgio Armani

Архивы пресс-служб

Giorgio Armani

Архивы пресс-служб

Giorgio Armani

Архивы пресс-служб

Giorgio Armani

Еще один акцент, который дизайнер делает в коллекции — оттенки цвета мирного неба. Полупрозрачные летящие ткани и плиссировка на одно плечо напоминают голубя мира, а элегантные точеные силуэты излучают спокойствие и безмятежность. 

Архивы пресс-служб

Giorgio Armani

Архивы пресс-служб

Giorgio Armani

Архивы пресс-служб

Giorgio Armani

Архивы пресс-служб

Giorgio Armani

Архивы пресс-служб

Giorgio Armani

Архивы пресс-служб

Giorgio Armani

И только посмотрите на эти крупные колье и серьги! Чем вдохновлялсь Джорджио: одеждами племенных народов или нашими беспроигрышными образами в 2010 году?

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: