Две сумки в одни руки, близнецы Gucci и Ким Кардашьян в Dolce&Gabbana: вот чем нам запомнится Milan Fashion Week

Мы посмотрели миланскую Неделю моды и, в целом, довольны! Уже покупаем тотал-деним луки и русалочьи юбки, как на показе Blumarine, заказываем генетический тест, чтобы искать своих близнецов, и надеемся не увидеть на улицах образы из совместной коллекции Dolce&Gabbana и Ким Кардашьян.
Fendi
Показ Fendi стал одним из открывающих для Недели моды в Милане и доказал, что если палка и стреляет, то точно не дважды. Посудите сами: после Нью-Йорка и коллаборации бренда с Tiffany&Co мы еле удержались, чтобы не купить бирюзовый багет, а тут разве что прихватили пару идей для стилизации. Например, будем увереннее ходить босиком по мостовой и иногда брать две сумки сразу.
Prada
Главный аттракцион миланской недели моды: расшифруй показ Prada. Куда ведут все эти мятые платья, нарочито наивные цветы и аномальные ресницы? В страшную сказку, новую женскую реальность или в обыкновенный пост-апокалипсис? Напугать маленьких любителей моды Миучче Прада и Рафу Симонсу в этом сезоне помог режиссер Николас Виндинг Рефн.
Для показа один из залов Fondazione Prada затянули черным крафтом, на стенах повесили экраны, на которых транслировались клипы Рефна со сценами из домашней жизни: вроде бы беспечные репортажи из спальни, ванной, кухни и гостиной. Но никто не доверяет счастью от Prada, и в любой нежной ночнушке, обращенной в платье, мерещится Миа Фэрроу из «Ребенка Розмари». И в каждой приколотой розочке чувствуется подвох.
Blumarine
Никола Броньято признается, что пересматривал мультфильм «Русалочка» столько раз, что даже видеомагнитофон сломался: в жизни не видел ничего красивее. С тех пор Никола, конечно, повзрослел, но гештальт сам себя не закроет. В результате по миланскому подиуму проплыл целый косяк русалочек: 54 штуки. Из пространственно-временных глубин они прихватили джинсы с низкой посадкой, платья с лифами-ракушками, струящиеся шлейфы и несколько кило церковной утвари. Потому что они не простые русалки, а готические.
Gucci
У показа Gucci была затейливая, эмоционально заряженная драматургия. Шоу под говорящим названием Twinsburg шло-шло, Марианна Фэйтфул что-то бормотала про идентичность и противоположность в динамиках, а в ложном финале вдруг поднялась стена, и один показ превратился в два с зеркальными моделями и гостями. Просто Алессандро Микеле собрал на подиуме 68 пар близнецов. Близнецы воссоединились, иные гости прослезились.
Bottega Veneta
В первой части показа креативный директор марки Матье Блази демонстрировал чудеса кожевенного производства. Кожаные джинсы, неотличимые от обычных. Клетчатая рубашка на Кейт Мосс, только притворяющаяся фланелевой. Белая майка – и та из кожи. Но зачем? Это настоящий подарок для скромных: теперь вы сможете носить тяжеленный люкс, чтоб никто не заметил. Матье даже сформулировал все за вас, ваш новый стиль — «перверсивная банальность».
Dolce&Gabbana
Начнем с того, что все вещи в коллекции — переосмысленные архивы бренда с 1987 по 2007 годы. То есть буквально ничего нового. Где-то Ким приклеила стразы на атласный комбинезон, который впервые показала Синди Кроуфорд в 1993-м, где-то поместила на чокеры свое имя, где-то просто поменяла цвет камней на болеро и юбках. Факт того, что Ким не претендует на новаторство, подтверждают интервью Vogue и бирки на вещах с указанием года создания оригинала.
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