Показ Bottega Veneta: вязаный итальянский футуризм, сумки-коромысла и Кейт Мосс в рубашке из поддельной фланели

В первой части показа креативный директор марки Матье Блази демонстрировал чудеса кожевенного производства. Кожаные джинсы, неотличимые от обычных. Клетчатая рубашка на Кейт Мосс, только притворяющаяся фланелевой. Белая майка – и та из кожи. Но зачем? Это настоящий подарок для скромных: теперь вы сможете носить тяжеленный люкс, чтоб никто не заметил. Матье даже сформулировал все за вас, ваш новый стиль — «перверсивная банальность».