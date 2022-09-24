Показ Gucci: близнецы, гремлины и вопросы идентичности

Оказывается, маленького Алессандро растили две одинаковые мамы – сестры-близнецы. Тетя, отличавшаяся от мамы разве что большей самоуверенностью, жила с ними, и юный дизайнер иногда их путал и вообще любил обеих одинаково. Потом он вырос и устроил показ, припомнив не только их сходства и различия, но и необычайную близость: в какой-то момент все близнецы брались за руки и шли сквозь невзгоды подиума на зависть всем единственным детям в семье. В коллекции намешаны элегантность и кэмп, старый Голливуд и уличный стиль, шинуазри и глэм-рок, гремлины и бусины. Есть в чем выйти хоть на красную дорожку хоть на бунт.