Показ Gucci: близнецы, гремлины и вопросы идентичности

У показа Gucci была затейливая, эмоционально заряженная драматургия. Шоу под говорящим названием Twinsburg шло-шло, Марианна Фэйтфул что-то бормотала про идентичность и противоположность в динамиках, а в ложном финале вдруг поднялась стена, и один показ превратился в два с зеркальными моделями и гостями. Просто Алессандро Микеле собрал на подиуме 68 пар близнецов. Близнецы воссоединились, иные гости прослезились.
Оказывается, маленького Алессандро растили две одинаковые мамы – сестры-близнецы. Тетя, отличавшаяся от мамы разве что большей самоуверенностью, жила с ними, и юный дизайнер иногда их путал и вообще любил обеих одинаково. Потом он вырос и устроил показ, припомнив не только их сходства и различия, но и необычайную близость: в какой-то момент все близнецы брались за руки и шли сквозь невзгоды подиума на зависть всем единственным детям в семье. В коллекции намешаны элегантность и кэмп, старый Голливуд и уличный стиль, шинуазри и глэм-рок, гремлины и бусины. Есть в чем выйти хоть на красную дорожку хоть на бунт.
Дизайнер не поскупился и на аксессуары. Было все: переливающиеся бороды из бусин для смелых, очки с застывшими слезами на цепочках для грустных, лохматые гремлины для тех, кто ложится спать.
Фото: Архивы пресс-служб
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