Кольца-бантики, перстни-короны и серьги-роллеркостеры: драгоценный вишлист ноября

Пару месяцев назад Мадонна перевыпустила хит 1980-х Take a Bow на виниле. И кто мы такие, чтобы с ней спорить? Незамедлительно принимаем все Bow — кольца и кулоны из новой коллекции с этим названием. А ювелиры Mercury принимают (согласно прямому переводу!) аплодисменты. Банты они зафиксировали как вечную ценность, но в 2026-м сделали узлы из драгметалла более сложными и многосоставными — на объемных кольцах Mercury круглые бриллианты чередуются с цветными «багетами».