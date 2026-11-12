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Ювелирное искусство

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Кольца-бантики, перстни-короны и серьги-роллеркостеры: драгоценный вишлист ноября

У ювелиров накипело: драгоценные камни устраивают переворот (по оси координат!). 

Mercury

Коктейльное или помолвочное? Анализируем (с вожделением!) сплетенное из дюжины лент белого золота кольцо Mercury Bow

Кольцо Mercury, 3 740 000 руб.

Кольцо Mercury, 3 740 000 руб.

Пару месяцев назад Мадонна перевыпустила хит 1980-х Take a Bow на виниле. И кто мы такие, чтобы с ней спорить? Незамедлительно принимаем все Bow — кольца и кулоны из новой коллекции с этим названием. А ювелиры Mercury принимают (согласно прямому переводу!) аплодисменты. Банты они зафиксировали как вечную ценность, но в 2026-м сделали узлы из драгметалла более сложными и многосоставными — на объемных кольцах Mercury круглые бриллианты чередуются с цветными «багетами».

ALROSA Diamonds

Кольцо ALROSA Diamonds

Кольцо ALROSA Diamonds

Кольцо-дорожка из десяти перевернутых «овалов» в 5,2 карата настолько попало в тренд, что снялось в одной из главных ролей нового кампейна ALROSA Diamonds «Бриллианты и мы».

Parure Atelier

Кольцо Parure Atelier, 5 578 400 руб.

Кольцо Parure Atelier, 5 578 400 руб.

Бриллианты огранок «багет», «груша», «круг» и «маркиз» общим весом почти в два карата в разнобой облепили статный овальный рубин на кольце Parure Atelier.

Feliksov Diamonds

Серьги Feliksov Diamonds, 2 380 000 руб.

Серьги Feliksov Diamonds, 2 380 000 руб.

13,38 карата овальных желтых бриллиантов кружатся на серьгах-конго Feliksov Diamonds, как на роллеркостере в «Диво Острове».

Russkaya Skazka

Кольцо Russkaya Skazka, 65 000 руб.

Кольцо Russkaya Skazka, 65 000 руб.

Голубой топаз улегся на бочок и не боится укусов — на кольце «Гвидон» от Russkaya Skazka его охраняют серебряные пики с бесцветными топазами и навершиями из жемчуга.

Bagiryan Jewelry

Кольцо Bagiryan Jewelry, 1 550 000 руб.

Кольцо Bagiryan Jewelry, 1 550 000 руб.

Главный твист кольца Bagiryan Jewelry — не грушевидный морганит весом почти в шесть карат в горизонтальной проекции, а черный бриллиант шипом вверх на конце разомкнутой шинки.

Материал из номера:
Ноябрь

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