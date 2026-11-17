Часто драгоценные турмалины, сапфиры и изумруды несправедливо вытесняют из вишлистов украшения с альмандинами, нефритами и халцедонами. Однако за счет натурального происхождения их блеск и оттенки могут совсем не уступать более редким коллегам. И это мы молчим про мнение об уникальных магических свойствах таких камней (вам малахит от сглаза, лунный камень для интуиции или янтарь для здоровья?). Собрали 16 ювелирных украшений с полудрагоценными камнями, которые точно заслуживают занять почетное место в вашей шкатулке, к какому бы лагерю вы ни принадлежали — к геммологам-любителям или сторонникам литотерапии.