Часто драгоценные турмалины, сапфиры и изумруды несправедливо вытесняют из вишлистов украшения с альмандинами, нефритами и халцедонами. Однако за счет натурального происхождения их блеск и оттенки могут совсем не уступать более редким коллегам. И это мы молчим про мнение об уникальных магических свойствах таких камней (вам малахит от сглаза, лунный камень для интуиции или янтарь для здоровья?). Собрали 16 ювелирных украшений с полудрагоценными камнями, которые точно заслуживают занять почетное место в вашей шкатулке, к какому бы лагерю вы ни принадлежали — к геммологам-любителям или сторонникам литотерапии.
Колье Pasquale Bruni, ДЛТ, 6 468 000 руб.
Если вы думали, что лунные камни бывают только белыми, то ювелиры Pasquale Bruni доказывают обратное — хвастаются трехъярусным колье с самоцветами молочного, розового и дымчатого оттенков
Кольцо Liza Borzaya, цена по запросу
Главный пчеловод среди ювелиров Елизавета Борзунова усадила эмалированного шмеля на янтарную капельку меда
Брошь «RS1912 Русские Самоцветы», 1 034 900 руб.
Лягушка «RS1912 Русские Самоцветы» не так проста, как кажется — вместо глаз у нее сверкают два вишневых альмандина
Серьги Parure Atelier, 936 000 руб.
Нет, это не вычурная параиба, а скромная бирюза, которая по оттенку и блеску дает фору нашумевшему турмалину
В главных ролях ориентального браслета Yana — натуральный янтарь и четыре увесистых кабошона рутилового кварца в позолоченной оправе
Кольцо L'Atelier Nawbar, Mercury, 356 500 руб.
Два кармических flower-близнеца сошлись в тропическом кольце L'Atelier Nawbar — один цветок с коралловым бутоном и малахитовым стеблем плавно переходит в другой, у которого всё с точностью наоборот
Тиара «Русская сказка», 300 000 руб.
Тиары — новые ободки (заверено луками супермодели Габриетт и панк-принцессы Charli XCX!). А при желании и плюмажи — чередуем гранд-изваяния авторства Ибрагима Гатциева с самодостаточным пером-агатом на тиаре «Русская сказка»
Кафф Letters&Stones, 300 000 руб.
Тельце миниатюрного каффа-гусеницы Letters&Stones с шестью природными халцедонами надежно и нежно цепляется за ухо с помощью аккуратной золотой пружинки
Хоббихорсинг и лошадки-скакалки (из золота и халцедона!), которые нам по душе
Серьги Сhamovskikh, 190 650 руб.
Наш ответ мейнстримным клеверам Van Cleef & Arpels — малахитовые пятилистники Сhamovskikh
Браслет «Эпизод», Milou, 190 000 руб.
Две нефритовые ягоды тянутся друг к другу с противоположных концов серебряного стебля-браслета «Эпизод»
Кафф Roman Nikonov, 185 000 руб.
Сказочный кафф отыскали в волшебной шкатулке Roman Nikonov: в центре сюжета — серебряная Царевна-лягушка, инкрустированная 91 хризолитом
Форму кулона-фляги с агатовой крышкой ювелиры Nude J. подсмотрели у бренда легенадрного парижского дома Christofle (отвечал за всю посуду при императорском дворе Наполеона III!)
Серьги MIUZ Diamonds, 87 866 руб.
18 «груш» дымчатого кварца и 14 цитринов звонкой капелью стекают по серьгам из желтого золота MIUZ Diamonds
Массивный браслет с внушительным обсидианом вдохновлен традиционными украшениями небесных хранительниц храмов Ангкора в Камбодже, чьи изображения высечены на стенах храмового комплекса Ангкор-Ват и других святилищ Кхмерской империи
Подвеска «Бронницкий ювелир», 72 163 руб.
Смотрим на кварцевый кулон «Бронницкий ювелир» — представляем оливку ночеллара из меню эстетского Closer
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