Ювелирный дом CHAMOVSKIKH открыл крупнейший в России флагманский бутик

Открытие стало одним из главных событий юбилейного года. Основатель дома Александр Чамовских подчеркнул, что для бренда принципиально важно сохранять связь с Уралом и одновременно знакомить мир с достижениями российских ювелиров. «Мы любим свой регион в контексте нашей страны и хотим показать, что хорошо умеем делать не только металл, вагоны и танки, но также шедевры ювелирного и камнерезного искусства», — отметил он.