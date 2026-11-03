Ювелирный дом CHAMOVSKIKH открыл крупнейший в России флагманский бутик

В этом году ювелирный дом CHAMOVSKIKH отмечает 30-летие. За три десятилетия бренд, основанный в Екатеринбурге, прошел путь до международного признания, превратив работу с драгоценными камнями в настоящее искусство. В юбилейный год марка расширяет свое присутствие: вслед за открытием монобрендового бутика в московском «Метрополе» CHAMOVSKIKH представил на родине крупнейшее в России пространство high jewellery.
В основе философии CHAMOVSKIKH — соединение ювелирных традиций, сложных технологических решений и авторского взгляда на драгоценные камни. В коллекциях дома классические формы соседствуют со смелыми экспериментами: от концептуальных украшений Royal Jewellery и Discovery до элегантной линии Classic. Особое место занимают сеты Invisible Inlay, созданные с применением сложной технологии «невидимой» закрепки камней, позволяющей добиться эффекта цельной драгоценной поверхности. Еще одно направление работы мастеров — ювелирные скульптуры CHAMOVSKIKH souvenir и предметы камнерезного искусства в технике объемной мозаики.
Новым этапом развития бренда стало открытие флагманского бутика в Екатеринбурге 23 октября. Двухуровневое пространство площадью более 650 квадратных метров расположилось в квартале люксовых брендов на пересечении улиц Радищева и Сакко и Ванцетти. Над его созданием работали полтора года: интерьер с двойным светом, натуральными материалами, дизайнерской мебелью и инкрустированными опалами деталями задуман как продолжение эстетики самого ювелирного дома. Центральное место здесь отведено коллекциям CHAMOVSKIKH — от украшений с редкими самоцветами до сложных произведений высокого ювелирного искусства.
Открытие стало одним из главных событий юбилейного года. Основатель дома Александр Чамовских подчеркнул, что для бренда принципиально важно сохранять связь с Уралом и одновременно знакомить мир с достижениями российских ювелиров. «Мы любим свой регион в контексте нашей страны и хотим показать, что хорошо умеем делать не только металл, вагоны и танки, но также шедевры ювелирного и камнерезного искусства», — отметил он.
Гостем торжественного вечера стал историк моды Анатоль Вовк, представивший лекцию о знаменитых женщинах и украшениях, ставших частью их неповторимого стиля. Музыкальную программу составили выступления Игоря Бутмана и певицы Фантине — амбассадора CHAMOVSKIKH.
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