Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Мода
  • Ювелирное искусство
  • News
Ювелирное искусство

Поделиться:

Ювелирный дом CHAMOVSKIKH открыл крупнейший в России флагманский бутик

В этом году ювелирный дом CHAMOVSKIKH отмечает 30-летие. За три десятилетия бренд, основанный в Екатеринбурге, прошел путь до международного признания, превратив работу с драгоценными камнями в настоящее искусство. В юбилейный год марка расширяет свое присутствие: вслед за открытием монобрендового бутика в московском «Метрополе» CHAMOVSKIKH представил на родине крупнейшее в России пространство high jewellery.  

предоставлено CHAMOVSKIKH
предоставлено CHAMOVSKIKH
предоставлено CHAMOVSKIKH

В основе философии CHAMOVSKIKH — соединение ювелирных традиций, сложных технологических решений и авторского взгляда на драгоценные камни. В коллекциях дома классические формы соседствуют со смелыми экспериментами: от концептуальных украшений Royal Jewellery и Discovery до элегантной линии Classic. Особое место занимают сеты Invisible Inlay, созданные с применением сложной технологии «невидимой» закрепки камней, позволяющей добиться эффекта цельной драгоценной поверхности. Еще одно направление работы мастеров — ювелирные скульптуры CHAMOVSKIKH souvenir и предметы камнерезного искусства в технике объемной мозаики.

предоставлено CHAMOVSKIKH
предоставлено CHAMOVSKIKH
предоставлено CHAMOVSKIKH

Новым этапом развития бренда стало открытие флагманского бутика в Екатеринбурге 23 октября. Двухуровневое пространство площадью более 650 квадратных метров расположилось в квартале люксовых брендов на пересечении улиц Радищева и Сакко и Ванцетти. Над его созданием работали полтора года: интерьер с двойным светом, натуральными материалами, дизайнерской мебелью и инкрустированными опалами деталями задуман как продолжение эстетики самого ювелирного дома. Центральное место здесь отведено коллекциям CHAMOVSKIKH — от украшений с редкими самоцветами до сложных произведений высокого ювелирного искусства.

предоставлено CHAMOVSKIKH
предоставлено CHAMOVSKIKH
предоставлено CHAMOVSKIKH

Открытие стало одним из главных событий юбилейного года. Основатель дома Александр Чамовских подчеркнул, что для бренда принципиально важно сохранять связь с Уралом и одновременно знакомить мир с достижениями российских ювелиров. «Мы любим свой регион в контексте нашей страны и хотим показать, что хорошо умеем делать не только металл, вагоны и танки, но также шедевры ювелирного и камнерезного искусства», — отметил он.

предоставлено CHAMOVSKIKH
предоставлено CHAMOVSKIKH
предоставлено CHAMOVSKIKH

Гостем торжественного вечера стал историк моды Анатоль Вовк, представивший лекцию о знаменитых женщинах и украшениях, ставших частью их неповторимого стиля. Музыкальную программу составили выступления Игоря Бутмана и певицы Фантине — амбассадора CHAMOVSKIKH.

предоставлено CHAMOVSKIKH
предоставлено CHAMOVSKIKH
предоставлено CHAMOVSKIKH

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: