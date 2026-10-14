Эксклюзив! Рассказываем о юбилейном вечере Петра Аксенова в Музее Фаберже

За 15 лет работы в качестве ювелира изделия Петра Аксенова успели появится в десятках съемок, в том числе тиара его авторства украсила обложку российского Vogue, снятую легендарным Карлом Лагерфельдом. Помимо работы кайзера моды на выставке представлены снимки других известных фотографов — от Чарльза Томпсона до Сергея Мисенко и Абдуллы Артуева.

Однако изделия ювелирного бренда появляются не только на постановочных кадрах, но и в частных коллекциях. Музами, друзьями и клиентками бренда на протяжении долгих лет являются модель Наталья Водянова, вышедшая в 2017 году на показ Christian Dior в серьгах-вишенках, актриса Елизавета Боярская, журналистка Елена Летучая и певица Сати Казанова, а еще — жена потомка российского императорского дома Ростислава Романова гречанка Фотеини Георганта, для которой Петр создал подвенечную тиару. Кроме них на снимках можно увидеть прима-балерину Мариинского театра Диану Вишневу, заслуженных артисток Российской Федерации Марину Александрову и Елизавету Боярскую, актрис Юлию Снигирь и Анну Чиповскую.