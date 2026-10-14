Эксклюзив! Рассказываем о юбилейном вечере Петра Аксенова в Музее Фаберже

16 октября в Музее Фаберже состоится торжественный вечер «Симфония 50. Царская сказка» в честь 50-летия художника, ювелира, основателя ювелирного дома «Русская сказка» Петра Аксенова. По случаю праздника именинник представит гостям и партнерам выставку фотографий и ювелирных изделий, отражающих важные этапы его творчества.
За 15 лет работы в качестве ювелира изделия Петра Аксенова успели появится в десятках съемок, в том числе тиара его авторства украсила обложку российского Vogue, снятую легендарным Карлом Лагерфельдом. Помимо работы кайзера моды на выставке представлены снимки других известных фотографов — от Чарльза Томпсона до Сергея Мисенко и Абдуллы Артуева.
Однако изделия ювелирного бренда появляются не только на постановочных кадрах, но и в частных коллекциях. Музами, друзьями и клиентками бренда на протяжении долгих лет являются модель Наталья Водянова, вышедшая в 2017 году на показ Christian Dior в серьгах-вишенках, актриса Елизавета Боярская, журналистка Елена Летучая и певица Сати Казанова, а еще — жена потомка российского императорского дома Ростислава Романова гречанка Фотеини Георганта, для которой Петр создал подвенечную тиару. Кроме них на снимках можно увидеть прима-балерину Мариинского театра Диану Вишневу, заслуженных артисток Российской Федерации Марину Александрову и Елизавету Боярскую, актрис Юлию Снигирь и Анну Чиповскую.
Важное место в экспозиции занимает ранний фотопроект Петра Аксенова «Русские сказки», предопределивший развитие его карьеры. Придумывая костюмы на темы русского фольклора, изучая углубленно историю русской моды и культуры, Петр Юрьевич, по его словам, пришел к осознанию того, что в современном мире создается недостаточно украшений, вдохновленных русским стилем. Так начался путь Петра Аксенова в ювелирном искусстве, ставшего делом его жизни.
Местом празднования символично был выбран Музей Фаберже, обладающий богатым собранием русского ювелирного зодчества. Крупнейшая в мире коллекция изделий фирмы Фаберже не раз становилась вдохновением и переосмыслялась в творчестве Петра Аксенова.
Вечер пройдет при поддержке отеля Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg. Гости, прибывшие на праздничное мероприятие из других городов, разместятся в историческом дворце XIX века, который охраняют мраморные львы.
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