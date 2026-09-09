Ласточки, колибри и свиристели: выбрали 16 ювелирных птиц для домашнего авиариума

Наш ответ драгоценным курочкам Chanel и брошам «Птица на скале» Tiffany & Co. (в 2026 году перевыпустили культовое изделие, придуманное художником-сюрреалистом Жаном Шлюмбергером для ювелирного дома в 1965 году!) — сапфировые Жар-птицы Mercury, камеи-Сирины «Русская сказка», обереги-журавли Lhasa и лепные утята Karpinsky х Avgvst.
Ловим Жар-птицу Mercury (мерцающую десятками огненных сапфиров!) прямо на кашемировые джемперы и лацканы диоровских жакетов Bar
Серьги Liza Borzaya, цена по запросу
Слушаем щебетание ласточек, притаившихся среди бриллиантово-сапфировых бутонов Liza Borzaya
Брошь Chamovskikh, 2 320 000 руб.
Ювелиры Chamovskikh оперили хвост бриллиантовой птице-невидимке 38 пронзительными рубинами
Пусеты ALROSA Diamonds, цена по запросу
Маленькие да удаленькие пусеты-воробушки ALROSA Diamonds вмещают целых 114 круглых бриллиантов
Своя ноша не тянет: особенно, когда это два крупных морганита, в которых крепко вцепились бриллиантовыми лапками хохлатые свиристели Yana
Серьги «Бриллианты Костромы», AllTime, 901 560 руб.
Бриллиантовые лебеди-неразлучники бережно хранят не только друг друга, но и увесистые лиловые танзаниты (каждый по 1,52 карата!)
Кольцо Roman Nikonov, 630 000 руб.
К ювелирным сказочникам Roman Nikonov выстраиваемся в очередь не только за кольцами «Цветик-семицветик» и Кащеевыми браслетами-иглами, но и за волшебными кольцами «Царевна-лебедь» со 110 сапфирами
Идеальная пара любимому солитеру — драгоценные крылья Epic, которые заботливо укроют помолвочный бриллиант
Кольцо Feliksov Diamonds, 347 300 руб.
Фауна и флора в драгоценной природе встречаются так: бриллиантовое крыло на кольце Feliksov Diamonds жадно тянется к аметистовой «груше»
Колье L'Atelier Nawbar, Mercury, 287 500 руб.
Jewelry-мозаику сочинили L'Atelier Nawbar (семейный бренд родом из Бейрута!) — отлили из золота двух колибри и покрыли их разноцветной эмалью
Брошь «Русская сказка», 230 000 руб.
Брошь-камея «Русская сказка», инкрустированная голубыми топазами — оммаж мифической райской птице Сирин
Не просто кулон, а мощный jewelry-оберег: форма подвески вдохновлена гардой катаны, которая защищала руку воина, а внутри изображен журавль как символ долголетия, духовной чистоты и мира
Серьги «Бронницкий ювелир», 26 290 руб.
Мем «Если я ношу кандибобер на голове, это не значит, что я женщина или балерина» на ювелирном — два лебедя в алых шляпках набекрень
Подвеска Rassvet Detail, 9 000 руб.
Начинаем собирать свой собственный авиариум с самого минималистичного и универсального представителя — золотистой подвески-ласточки, которая запросто приживется в виде кулона на цепочке, браслете или моносерьге
Подвеска «Маленькая птичка» стала частью коллекции «Навсегда», которую ювелиры-сентименталисты Qari Qris посвятили отношениям между ребенком и родителями
Подвеска Karpinsky х Avgvst, 7 120 руб.
Рок-звезды it-драгоценностей Avgvst объединились с кидкор-ювелирами Karpinsky и слепили золотистый тринкет в виде утенка — для комбо с серьгами-хупами и длинными цепочками
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