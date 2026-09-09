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Ювелирное искусство

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Ласточки, колибри и свиристели: выбрали 16 ювелирных птиц для домашнего авиариума

Наш ответ драгоценным курочкам Chanel и брошам «Птица на скале» Tiffany & Co. (в 2026 году перевыпустили культовое изделие, придуманное художником-сюрреалистом Жаном Шлюмбергером для ювелирного дома в 1965 году!) — сапфировые Жар-птицы Mercury, камеи-Сирины «Русская сказка», обереги-журавли Lhasa и лепные утята Karpinsky х Avgvst. 

Брошь Mercury, 5 460 000 руб. Ловим Жар-птицу Mercury (мерцающую десятками огненных сапфиров!) прямо на кашемировые джемперы и лацканы диоровских

Брошь Mercury, 5 460 000 руб.

Ловим Жар-птицу Mercury (мерцающую десятками огненных сапфиров!) прямо на кашемировые джемперы и лацканы диоровских жакетов Bar 

Серьги Liza Borzaya, цена по запросу Слушаем щебетание ласточек, притаившихся среди бриллиантово-сапфировых бутонов Liza Borzaya

Серьги Liza Borzaya, цена по запросу

Слушаем щебетание ласточек, притаившихся среди бриллиантово-сапфировых бутонов Liza Borzaya

Брошь Chamovskikh, 2 320 000 руб. Ювелиры Chamovskikh оперили хвост бриллиантовой птице-невидимке 38 пронзительными рубинами

Брошь Chamovskikh, 2 320 000 руб.

Ювелиры Chamovskikh оперили хвост бриллиантовой птице-невидимке 38 пронзительными рубинами 

Пусеты ALROSA Diamonds, цена по запросу Маленькие да удаленькие пусеты-воробушки ALROSA Diamonds вмещают целых 114 круглых бриллиантов

Пусеты ALROSA Diamonds, цена по запросу

Маленькие да удаленькие пусеты-воробушки ALROSA Diamonds вмещают целых 114 круглых бриллиантов 

Серьги Yana, 1 995 000 руб. Своя ноша не тянет: особенно, когда это два крупных морганита, в которых крепко вцепились бриллиантовыми лапками хохлатые

Серьги Yana, 1 995 000 руб.

Своя ноша не тянет: особенно, когда это два крупных морганита, в которых крепко вцепились бриллиантовыми лапками хохлатые свиристели Yana

Серьги «Бриллианты Костромы», AllTime, 901 560 руб. Бриллиантовые лебеди-неразлучники бережно хранят не только друг друга, но и увесистые лиловые

Серьги «Бриллианты Костромы», AllTime, 901 560 руб.

Бриллиантовые лебеди-неразлучники бережно хранят не только друг друга, но и увесистые лиловые танзаниты (каждый по 1,52 карата!)

Кольцо Roman Nikonov, 630 000 руб. К ювелирным сказочникам Roman Nikonov выстраиваемся в очередь не только за кольцами «Цветик-семицветик» и Кащеевыми

Кольцо Roman Nikonov, 630 000 руб.

К ювелирным сказочникам Roman Nikonov выстраиваемся в очередь не только за кольцами «Цветик-семицветик» и Кащеевыми браслетами-иглами, но и за волшебными кольцами «Царевна-лебедь» со 110 сапфирами

Кольцо Epic, 377 200 руб. Идеальная пара любимому солитеру — драгоценные крылья Epic, которые заботливо укроют помолвочный бриллиант

Кольцо Epic, 377 200 руб.

Идеальная пара любимому солитеру — драгоценные крылья Epic, которые заботливо укроют помолвочный бриллиант 

Кольцо Feliksov Diamonds, 347 300 руб. Фауна и флора в драгоценной природе встречаются так: бриллиантовое крыло на кольце Feliksov Diamonds жадно

Кольцо Feliksov Diamonds, 347 300 руб.

Фауна и флора в драгоценной природе встречаются так: бриллиантовое крыло на кольце Feliksov Diamonds жадно тянется к аметистовой «груше»

Колье L'Atelier Nawbar, Mercury, 287 500 руб. Jewelry-мозаику сочинили L'Atelier Nawbar (семейный бренд родом из Бейрута!) — отлили из золота двух

Колье L'Atelier Nawbar, Mercury, 287 500 руб.

Jewelry-мозаику сочинили L'Atelier Nawbar (семейный бренд родом из Бейрута!) — отлили из золота двух колибри и покрыли их разноцветной эмалью 

Брошь «Русская сказка», 230 000 руб. Брошь-камея «Русская сказка», инкрустированная голубыми топазами — оммаж мифической райской птице Сирин

Брошь «Русская сказка», 230 000 руб.

Брошь-камея «Русская сказка», инкрустированная голубыми топазами — оммаж мифической райской птице Сирин 

Кулон Lhasa, 120 000 руб. Не просто кулон, а мощный jewelry-оберег: форма подвески вдохновлена гардой катаны, которая защищала руку воина, а внутри

Кулон Lhasa, 120 000 руб.

Не просто кулон, а мощный jewelry-оберег: форма подвески вдохновлена гардой катаны, которая защищала руку воина, а внутри изображен журавль как символ долголетия, духовной чистоты и мира

Серьги «Бронницкий ювелир», 26 290 руб. Мем «Если я ношу кандибобер на голове, это не значит, что я женщина или балерина» на ювелирном — два лебедя в

Серьги «Бронницкий ювелир», 26 290 руб.

Мем «Если я ношу кандибобер на голове, это не значит, что я женщина или балерина» на ювелирном — два лебедя в алых шляпках набекрень

Подвеска Rassvet Detail, 9 000 руб. Начинаем собирать свой собственный авиариум с самого минималистичного и универсального представителя — золотистой

Подвеска Rassvet Detail, 9 000 руб.

Начинаем собирать свой собственный авиариум с самого минималистичного и универсального представителя — золотистой подвески-ласточки, которая запросто приживется в виде кулона на цепочке, браслете или моносерьге 

Браслет Qari Qris, 8 400 руб. Подвеска «Маленькая птичка» стала частью коллекции «Навсегда», которую ювелиры-сентименталисты Qari Qris посвятили

Браслет Qari Qris, 8 400 руб.

Подвеска «Маленькая птичка» стала частью коллекции «Навсегда», которую ювелиры-сентименталисты Qari Qris посвятили отношениям между ребенком и родителями 

Подвеска Karpinsky х Avgvst, 7 120 руб. Рок-звезды it-драгоценностей Avgvst объединились с кидкор-ювелирами Karpinsky и слепили золотистый тринкет в

Подвеска Karpinsky х Avgvst, 7 120 руб.

Рок-звезды it-драгоценностей Avgvst объединились с кидкор-ювелирами Karpinsky и слепили золотистый тринкет в виде утенка — для комбо с серьгами-хупами и длинными цепочками

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