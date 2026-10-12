10 драгоценных хитов октября: перстни-аметисты, колье-сапфиры и серьги-кокошники

И огранкой, и цветом ювелиры Mercury приковали кулон из мозамбикского рубина в окружении круглых бриллиантов к эпохе Возрождения. Во-первых, именно тогда фламандский огранщик из Брюгге Лодевейк ван Беркен и придумал сделать из драгоценного камня сверкающую «грушу». Во-вторых, идею через пару десятилетий (примерно в 1520-х) высоко оценил король Генрих XVIII — и заказал у ювелира aka фамильного портретиста Гольбейна-младшего множество рубиновых капель на свои церемониальные цепи из золота. Нам для монаршего вайба хватит и одной — но весом в 4,03 карата!

Важно! Монограммы из золота тоже изобрел дуэт Генриха VIII и Гольбейна! Первый кулон-букву английский король подарил Анне Болейн.