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Ювелирное искусство

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10 драгоценных хитов октября: перстни-аметисты, колье-сапфиры и серьги-кокошники

Ювелиры подошли к сезону театральных премьер с фантазией: в кулоне Mercury окружают мозамбикский рубин диамантовой свитой, в теннисном браслете ALROSA Diamonds чередуют прозрачные бриллианты с цветными, колье-галстук Parure Atelier с сапфиром превращают в трансформер, а серьги MIUZ Diamonds украшают алмазами редкой формы «королевская лилия».

 Mercury

Проставляем исторические таймкоды к рубиновой подвеске Mercury (наследнице Ренессанса первой очереди!)

Подвеска Mercury, цена по запросу
Фото предоставлено пресс-службой Mercury

Подвеска Mercury, цена по запросу

И огранкой, и цветом ювелиры Mercury приковали кулон из мозамбикского рубина в окружении круглых бриллиантов к эпохе Возрождения. Во-первых, именно тогда фламандский огранщик из Брюгге Лодевейк ван Беркен и придумал сделать из драгоценного камня сверкающую «грушу». Во-вторых, идею через пару десятилетий (примерно в 1520-х) высоко оценил король Генрих XVIII — и заказал у ювелира aka фамильного портретиста Гольбейна-младшего множество рубиновых капель на свои церемониальные цепи из золота. Нам для монаршего вайба хватит и одной — но весом в 4,03 карата!

Важно! Монограммы из золота тоже изобрел дуэт Генриха VIII и Гольбейна! Первый кулон-букву английский король подарил Анне Болейн. 

ALROSA Diamonds

Теннисный браслет переживает глоу-ап — и всё благодаря ювелирам ALROSA Diamonds

Браслет ALROSA Diamonds, от 7 040 700 руб.
Фото предоставлено пресс-службой ALROSA Diamonds

Браслет ALROSA Diamonds, от 7 040 700 руб.

Первая ракетка мира Арина Соболенко целый месяц US Open бодрила теннисный датасет тремя вещами — мощными подачами, огненными блицами с прессой и драгоценным обвесом прямо во время игры. Разделяем и понимаем: иконическому браслету, который 39 лет назад привела на корт Крис Эверт, тоже настало время обновиться. Современный теннисный — это не просто одинаковые кубики бриллиантов в ряд, а череда восьми простых (прозрачных) сервов — и одного (фантазийного) с боковой подкруткой!

Важно! Сорок беcцветных бриллиантов на браслете Alrosa Diamonds огранены «принцессой», а пять желтых — «радиантом». Общий вес всех ребят — больше 13 карат!

MIUZ Diamonds

Самая редкая форма камней? Ну здравствуй, «королевская лилия» на серьгах MIUZ Diamonds

Серьги MIUZ Diamonds
Фото предоставлено пресс-службой MIUZ Diamonds

Серьги MIUZ Diamonds

Монаршая геральдика плюс фэшн-революция — такое мы уважаем (обожаем!) со времен принцессы Дианы, которая в свой первый выход в статусе принцессы Уэльской в 1981 году надела архивную тридцатикаратную брошь из прозрачных бриллиантов прямо поверх твидового пальто-халата. Серьги из капсулы Ray наметили тот же трек: беспримесно чистые ограненные синтетические алмазы готовы к выходу в смарт-коктейль на церемонию «Что где есть в Петербурге» (и далее на Эмми-Грэмми-Глобус согласно календарю!).

Важно! Ray в названии капсулы означает высокую лучистость камней — и «лилия» это обещает всем 61 фацетом.

Chamovskikh

Chamovskikh собрали серьги 3 в 1 «Вечерний Сингапур» — из бриллиантов, танзанитов и фигурных блоков белого золота

Серьги Chamovskikh, 7 440 000 руб.
Фото предоставлено пресс-службой Chamovskikh

Серьги Chamovskikh, 7 440 000 руб.

Уральские ювелиры запремьерили ремикс на Вертинского: Сингапур у них не бананово-лимонный, а синий и дико технологичный, как многосоставный небоскреб «Робинсон Тауэр». Серьги-трансформеры можно разделить на три части — для дневного выхода (крупные пусеты), коктейльного (­верхние пусеты плюс подвес из крупных танзанитов, тяжелее семи карат каждый) и вечернего (шандельеры с вереницей из 288 бриллиантов и танзанитами фантазийной огранки). 

Важно! Нижняя часть украшения готова присоединиться к колье из парюры «Вечерний Сингапур».

Feliksov Diamonds

В глубоко фиолетовую (сейчас объясним!) осень-2026 бесшовно встраивается коктейльное кольцо Feliksov Diamonds

Кольцо Feliksov Diamonds, 430 100 руб.
Фото предоставлено пресс-службой Feliksov Diamonds

Кольцо Feliksov Diamonds, 430 100 руб.

Ревайвл волшебного оттенка случился не вот-вот на презентации айфонов от Джона Тернуса, а гораздо раньше — силами дизайнеров Loewe, Valentino, Celine, Maison Margiela, Mugler, которые залили осенне-зимние коллекции виноградной, пурпурной и чароитовой красками. А на кутюрном показе Balenciaga новый креативный директор Пьерпаоло Пиччоли вообще ушел в отрыв по цвету, отправив на подиум (привет Хогвартсу и зимней премьере «Гарри Поттера»!) целый отряд волшебниц в фиолетовых мантиях. Единственным украшением на них видим только девятикаратный аметист от Feliksov Diamonds!

Важно! Центральный камень изумрудной огранки окружают природные бриллианты весом больше 0,7 карата.

Parure Atelier

Колье Parure Atelier, 7 680 000 руб.
Фото предоставлено пресс-службой Parure Atelier

Колье Parure Atelier, 7 680 000 руб.

Холодное сердце — голубой шри-ланкийский сапфир весом в 13,7 карата — обступили три карата бриллиантов. Чуть урезать группу поддержки можно, отстегнув нижнюю часть колье-галстука Parure Atelier.

«RS 1912 Русские самоцветы»

Колье «RS 1912 Русские самоцветы», от 479 900 руб.
Фото предоставлено пресс-службой «RS 1912 Русские самоцветы»

Колье «RS 1912 Русские самоцветы», от 479 900 руб.

Двойное колье из родированного золота «RS 1912 Русские самоцветы» влетело в коллекцию Pea штормом из двадцати жемчужин.

Bagiryan Jewelry

Кольцо Bagiryan Jewelry, 560 000 руб.
Фото предоставлено пресс-службой Bagiryan Jewelry

Кольцо Bagiryan Jewelry, 560 000 руб.

Тру-Петербург застыл на кольце Bagiryan Jewelry: афганский турмалин-индиголит цвета октябрьских луж схватили инеем трубчатые касты с бриллиантовым навершием.

Russkaya Skazka

Серьги Russkaya Skazka, 120 000 руб.
Фото предоставлено пресс-службой Russkaya Skazka

Серьги Russkaya Skazka, 120 000 руб.

Серьги «Кокошники» с удлиненным самоцветом огранки «половинчатый бриолет» художники Russkaya Skazka придумали еще в ­2013-м. А в новом сезоне решили окрасить их в пушкинский желтый цитринами.

Panacea

Браслет Panacea
Фото предоставлено пресс-службой Panacea

Браслет Panacea

В хитросплетениях серебряного браслета Panacea запутались шесть ограненных лабораторных алмазов и природный аметист редкой (гладкое двухкаратное «сердце»!) огранки.

Материал из номера:
Октябрь

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