Рубиновые лозы, сапфировые васильки и коралловые вишни: ювелирный урожай августа

Ювелиры форсят топ занятий последнего месяца лета — смотреть на звезды Mercury и Bagiryan Jewelry, собирать ягоды Russkaya Skazka.
Mercury
Серьги Mercury точно идут на «Лебединое озеро» в Мариинском (7-9 августа!): что-то на царском — это всегда рубины!
Серьги Mercury
Закрывать театральный сезон будем широко: если балет, то украшения — в десяток карат. Серьги из коллекции Color с бриллиантами и двумя державными (более 4 карат каждый!) рубинами овальной огранки смэтчатся с камнями на диадеме Одетты, блеск которых видно даже с верхнего яруса второй сцены. Но у Mercury рубины не просто настоящие, а еще и редчайшие: безупречно окрашенные, алые с фиолетовым подтоном, из самого важного месторождения в Мозамбике.
ВАЖНО! Цена за карат рубина доходит до 23 миллионов рублей, а камень-гигант Estrela de Fura месяц назад ушел на «Сотбис» за 2 миллиарда.
«RS 1912 Русские самоцветы»
У нас был план, и мы его придерживались — именины шампанского 4 августа празднуем, салютуя в небо кольцом «RS 1912 Русские Самоцветы»!
Кольцо «RS 1912 Русские самоцветы»
Счастливые сны монаха Пьера Периньона петербургские ювелиры отлили в родированном белом золоте с бриллиантами и жемчугом. Тот самый идеальный перляж закован в кольцо «RS 1912 Русские самоцветы»: мелкие драгоценные пузырьки стройным рядом поднимаются к поверхности, чтобы взорваться и отлететь (но не слишком далеко) гладкой 0,13-каратной жемчужиной.
ВАЖНО! Общий вес бриллиантов круглой огранки на кольце из коллекции Pea — чуть больше 0,05 карата, а жемчуга — почти полкарата.
Parure Atelier
Серьги Parure Atelier
Судя по весу (3,5 карата рубинов, 3,2 карата бриллиантов), две виноградные лозы Parure Atelier уже полностью созрели.
Feliksov Diamonds
Кольцо Feliksov Diamonds
Полное солнечное затмение 12 августа будет эффектным, но не настолько, как шпинель весом в 3,22 карата в полукарате бриллиантового гало на кольце Feliksov Diamonds.
Bagiryan Jewelry
Кольцо Bagiryan Jewelry
Пик звездопада Персеиды (сто метеоров в час — смотрим в середине месяца!) запечатлен на кольце Bagiryan Jewelry: по спирали из золотой проволоки летят бриллиантовые, рубиновые и сапфировые звезды и облака.
Russkaya Skazka
Серьги Russkaya Skazka
Сезон вишни-малиновки красиво закрывают серьги Russkaya Skazka из коллекции «Вертоград» — спелые коралловые ягоды на черенках с каплями гранатов и цаворитов.
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