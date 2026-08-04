Рубиновые лозы, сапфировые васильки и коралловые вишни: ювелирный урожай августа

Закрывать театральный сезон будем широко: если балет, то украшения — в десяток карат. Серьги из коллекции Color с бриллиантами и двумя державными (более 4 карат каждый!) рубинами овальной огранки смэтчатся с камнями на диадеме Одетты, блеск которых видно даже с верхнего яруса второй сцены. Но у Mercury рубины не просто настоящие, а еще и редчайшие: безупречно окрашенные, алые с фиолетовым подтоном, из самого важного месторождения в Мозамбике.

ВАЖНО! Цена за карат рубина доходит до 23 миллионов рублей, а камень-гигант Estrela de Fura месяц назад ушел на «Сотбис» за 2 миллиарда.