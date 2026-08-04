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Ювелирное искусство

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Рубиновые лозы, сапфировые васильки и коралловые вишни: ювелирный урожай августа

Ювелиры форсят топ занятий последнего месяца лета — смотреть на звезды Mercury и Bagiryan Jewelry, собирать ягоды Russkaya Skazka.

Mercury

Серьги Mercury точно идут на «Лебединое озеро» в Мариинском (7-9 августа!): что-то на царском — это всегда рубины!

Серьги Mercury
Фото предоставлено пресс-службой

Серьги Mercury

Закрывать театральный сезон будем широко: если балет, то украшения — в десяток карат. Серьги из коллекции Color с бриллиантами и двумя державными (более 4 карат каждый!) рубинами овальной огранки смэтчатся с камнями на диадеме Одетты, блеск которых видно даже с верхнего яруса второй сцены. Но у Mercury рубины не просто настоящие, а еще и редчайшие: безупречно окрашенные, алые с фиолетовым подтоном, из самого важного месторождения в Мозамбике.

ВАЖНО! Цена за карат рубина доходит до 23 миллионов рублей, а камень-гигант Estrela de Fura месяц назад ушел на «Сотбис» за 2 миллиарда.

«RS 1912 Русские самоцветы»

У нас был план, и мы его придерживались — именины шампанского 4 августа празднуем, салютуя в небо кольцом «RS 1912 Русские Самоцветы»!

Кольцо «RS 1912 Русские самоцветы»
Фото предоставлено пресс-службой «RS 1912 Русские самоцветы»

Кольцо «RS 1912 Русские самоцветы»

Счастливые сны монаха Пьера Периньона петербургские ювелиры отлили в родированном белом золоте с бриллиантами и жемчугом. Тот самый идеальный перляж закован в кольцо «RS 1912 Русские самоцветы»: мелкие драгоценные пузырьки стройным рядом поднимаются к поверхности, чтобы взорваться и отлететь (но не слишком далеко) гладкой 0,13-каратной жемчужиной.

ВАЖНО! Общий вес бриллиантов круглой огранки на кольце из коллекции Pea — чуть больше 0,05 карата, а жемчуга — почти полкарата.

Parure Atelier

Серьги Parure Atelier
Фото предоставлено пресс-службой Parure Atelier

Серьги Parure Atelier

Судя по весу (3,5 карата рубинов, 3,2 карата бриллиантов), две виноградные лозы Parure Atelier уже полностью созрели.

Feliksov Diamonds

Кольцо Feliksov Diamonds
Фото предоставлено пресс-службой Feliksov Diamonds

Кольцо Feliksov Diamonds

Полное солнечное затмение 12 августа будет эффектным, но не настолько, как шпинель весом в 3,22 карата в полукарате бриллиантового гало на кольце Feliksov Diamonds.

Bagiryan Jewelry

Кольцо Bagiryan Jewelry
Фото предоставлено пресс-службой Bagiryan Jewelry

Кольцо Bagiryan Jewelry

Пик звездопада Персеиды (сто метеоров в час — смотрим в середине месяца!) запечатлен на кольце Bagiryan Jewelry: по спирали из золотой проволоки летят бриллиантовые, рубиновые и сапфировые звезды и облака.

Russkaya Skazka

Серьги Russkaya Skazka
Фото предоставлено пресс-службой Russkaya Skazka

Серьги Russkaya Skazka

Сезон вишни-малиновки красиво закрывают серьги Russkaya Skazka из коллекции «Вертоград» — спелые коралловые ягоды на черенках с каплями гранатов и цаворитов.

Материал из номера:
Август

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