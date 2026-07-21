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Ювелирное искусство

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Перстни-паруса, серьги-совы и незабудки-ониксы: ювелирные супергерои июля

Наблюдаем драгоценную мурмурацию: камни-крошки выстраиваются в узоры и фигуры на летних украшениях — получаются перстни-шампани FerriFirenze, бимбо-колье MIUZ Diamond и серьги-купола Russkaya Skazka. И фиксируем драгоценно-вечное: ювелиры взяли аскезу на круглую огранку — приветствуем «ашеры», «сердца» и «бриолеты»!

FerriFirenze

Пузырьки шампанского каждый день с самого утра? Да, это чистый зож (и великая красота), если мы о бриллиантах цвета шампань на кольце FerriFirenze!

Кольцо FerriFirenze, 1 625 000 руб.
Фото предоставлено пресс-службой Mercury

Кольцо FerriFirenze, 1 625 000 руб.

Кольцо из коллекции Bubble ювелир Джулио Феррари задумал как мини-версию Большого взрыва: белые и цвета шампань бриллианты общим весом почти в полтора карата то ли разлетаются, то ли аккумулируются вокруг ядра из желтого золота. Как создано это украшение — секрет уровня сотворения Вселенной, но в деле точно участвовали ренессансные флорентийские техники, которыми владеют мастера FerriFirenze.

ВАЖНО! Ювелиры бренда инсайты берут прямо на рабочем месте: ателье находится на вилле Гвиччардини Корси Сальвиати, построенной в XVI веке.

MIUZ Diamonds

Лето на Ривьере меняем на лето с Ривьерой — блистательным колье MIUZ Diamonds из природных бриллиантов

Колье MIUZ Diamonds
Фото предоставлено пресс-службой MIUZ Diamonds

Колье MIUZ Diamonds

Колье из равновеликих камней круглой огранки могло бы стать теннисным, но передумало: в его середине закрепились бриллиант огранки «принцесса» и капля выдающейся (цвет 3, чистота 3!) прозрачности, которая идеально укладывается между ключицами. Анатомическая точность в архитектуре украшения имеет только один минус — про него слишком легко забыть, ныряя с причала в теплые волны.

ВАЖНО! Общий вес восьмидесяти+ бриллиантов в колье — серьезные 2,28 карата.

Chamovskikh

Дипломатия высшей пробы — это когда кольцо Chamovskikh выбрало сиять и укреплять культурные связи между Петербургом и Сиднеем

Кольцо Chamovskikh, 1 705 000 руб.
Фото предоставлено пресс-службой Chamovskikh

Кольцо Chamovskikh, 1 705 000 руб.

«Звезды белых ночей» в Сиднейской опере — пока нет. Сиднейская опера в Мариинском — уже да! Если, конечно, прийти на фестивальную премьеру «Джоконды» в кольце Chamovskikh. Оно отлито практически по эскизам Йорна Утцона, с которыми тот ровно 70 лет назад победил в архитектурном конкурсе на строительство самого узнаваемого (теперь!) театра в мире. «Паруса» из белого золота покрыты 271 бриллиантом, как крыша здания нацоперы — брызгами Тасманова моря. Но в отличие от ее сводов, драгоценные створки кольца-энигмы могут менять положение с горизонтального на вертикальное.

ВАЖНО! Главную партию исполняет жемчужина южных морей диаметром 13,7 мм — такие культивируют как раз на побережье Австралии.

ALROSA Diamonds

Кольцо ALROSA Diamonds, 486 000 руб.
Фото предоставлено пресс-службой ALROSA Diamonds

Кольцо ALROSA Diamonds, 486 000 руб.

Бриллианты огранок «маркиз» и «изумруд» на кольце ALROSA Diamonds 0,62 карата не сошлись характерами, но совпадают по чистоте своей натуры.

Parure Atelier

Кольцо Parure Atelier, от 1 470 000 руб.
Фото предоставлено пресс-службой Parure Atelier

Кольцо Parure Atelier, от 1 470 000 руб.

По горизонту кабошона небесной 25-каратной бирюзы на перстне Parure Atelier тянутся разноцветные сапфиры и бриллианты.

Feliksov Diamonds

Серьги Feliksov Diamonds
Фото предоставлено пресс-службой Feliksov Diamonds

Серьги Feliksov Diamonds

Огранке «ашер» в следующем году исполнится 125 лет: лук к юбилею начинаем собирать с морганитовых серег Feliksov Diamonds.

«RS 1912 Русские самоцветы»

Колье «RS1912 Русские самоцветы», от 1 683 000 руб.
Фото предоставлено пресс-службой

Колье «RS1912 Русские самоцветы», от 1 683 000 руб.

Незабудки нового сорта вырастили «RS1912 Русские самоцветы» – 95 лепестков черного оникса и сердцевины из белых бриллиантов.

Yana

Колье Yana, 29 000 000 руб.
Фото предоставлено пресс-службой Yana

Колье Yana, 29 000 000 руб.

Для обморока нам было бы достаточно увидеть сверхредкий аквамарин «Санта-Мария» весом почти в 60 карат. Но это сердце на колье Yana держит цепь из 11 тысяч — да! — бриллиантов.

Russkaya Skazka

Серьги Russkaya Skazka, 370 000 руб.
Фото предоставлено пресс-службой Russkaya Skazka

Серьги Russkaya Skazka, 370 000 руб.

Серебряные серьги Russkaya Skazka назвали в честь бабушки Ивана Грозного Софии Палеолог и украсили топазами и аметистовыми куполами-«бриолетами».

Milou

Ледикор с чуть хищным подмигиванием раздают лабораторные бриллианты на серьгах Milou

Серьги Milou
Фото предоставлено пресс-службой Milou

Серьги Milou

Даже в сверхлаконичном дизайне основательнице мультибренда Milou Дине Сагидуллиной удались сразу два решения, достойных гифки «вот это поворот!». Во-первых, овальный камень она закрепила в непривычном горизонтальном положении — и бриллианты сразу ушли в анимализм, превратившись в глаза хаски или совы из азиатских джунглей. А во-вторых, Дина сделала адаптированный английский замок из желтого золота, который гораздо короче обычного. В итоге посадка у серег — почти как у пусет, а надежность и комфорт в разы выше.

ВАЖНО! Вес каждого лабораторного камня в ободковой закрепке — примерно полтора карата.

Bagiryan Jewelry

Кольцо Bagiryan Jewelry, 995 000 руб.
Фото предоставлено пресс-службой Bagiryan Jewelry

Кольцо Bagiryan Jewelry, 995 000 руб.

Кордебалет из 27 бриллиантов общим весом в 1,6 карата выступает на кольце Bagiryan Jewelry из белого золота — сколько угодно раз на бис.

Lucky Znaky

Браслет Lucky Znaky, ДЛТ, от 155 250 руб.
Фото предоставлено пресс-службой Lucky Znaky

Браслет Lucky Znaky, ДЛТ, от 155 250 руб.

Точечные заряды на удачу — это бриллианты с лепестков вокруг розового кварца и кружки розового золота на браслете-амулете Lucky Znaky.

Sokolov

Кольцо Sokolov
Фото предоставлено пресс-службой Sokolov

Кольцо Sokolov

Несколько маленьких фианитов утонули в густом вермеле объемного кольца Sokolov (толщина покрытия золотом 999-й пробы — уверенные полтора микрона!).

Материал из номера:
Июль

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