Перстни-паруса, серьги-совы и незабудки-ониксы: ювелирные супергерои июля

Кольцо из коллекции Bubble ювелир Джулио Феррари задумал как мини-версию Большого взрыва: белые и цвета шампань бриллианты общим весом почти в полтора карата то ли разлетаются, то ли аккумулируются вокруг ядра из желтого золота. Как создано это украшение — секрет уровня сотворения Вселенной, но в деле точно участвовали ренессансные флорентийские техники, которыми владеют мастера FerriFirenze.

ВАЖНО! Ювелиры бренда инсайты берут прямо на рабочем месте: ателье находится на вилле Гвиччардини Корси Сальвиати, построенной в XVI веке.