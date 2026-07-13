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Ювелирное искусство

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Тиары — ювелирный хит 2026 года! Рассказываем, как их носят Сабрина Карпентер, Charli XCX и Габриетт прямо сейчас

Тиары — новые ободки. Так решили главные трендсеттеры (от Charli XCX до Сабрины Карпентер и Габриетт!), которые без лишней скромности коронуют себя бриллиантами, бирюзой, жемчугом или обычными кристаллами. Показываем, как носят тиары прямо сейчас, и рассказываем, где искать украшение себе подстать, в материале Собака.ru. 

Главная панк-принцесса поколения — певица и музыкант Charli XCX — сразу же после свадьбы с барабанщиком группы The 1975 Джорджем Дэниелом сменила фату

Главная панк-принцесса поколения — певица и музыкант Charli XCX — сразу же после свадьбы с барабанщиком группы The 1975 Джорджем Дэниелом сменила фату на тиару с бирюзой и бриллиантами Barron London (создана в 1905 году!). И сделала это не просто так, а по случаю пресс-тура в поддержку фильма «Грозовой перевал», для которого артистка написала альбом Wuthering Heights

Если девичник, то только как у модели Габриетт: икона зумеров отправилась вместе с подругами (в их числе — Дита фон Тиз!) в Лас-Вегас на частном джете

Если девичник, то только как у модели Габриетт: икона зумеров отправилась вместе с подругами (в их числе — Дита фон Тиз!) в Лас-Вегас на частном джете. В качестве первого образа девушка выбрала архивную двойку из твида Chanel (прямиком с подиума 2006 года!), а позже переоделась в белоснежный сет из топа-бандо и мини-юбки и дополнила его сверкающей тиарой 

Mercury, цена по запросу Качаемся на волнах ювелирной тиары Mercury из белого золота, украшенной десятками безупречно круглых бриллиантов

Mercury, цена по запросу

Качаемся на волнах ювелирной тиары Mercury из белого золота, украшенной десятками безупречно круглых бриллиантов

Letters&Stones, 490 000 руб. Хрустальная луна на фоне космическо-синей эмали проживает целый цикл на серебряной тиаре Letters&Stones (для

Letters&Stones, 490 000 руб.

Хрустальная луна на фоне космическо-синей эмали проживает целый цикл на серебряной тиаре Letters&Stones (для документальной точности ювелирам пришлось не только наблюдать за небесным телом на протяжении 30 суток, но и гранить хрустальные кратеры вручную!)

На недавнем Met Gala с дресс-кодом «Мода — это искусство» звездочка Сабрина Карпентер отвечала за кинематограф в платье-пленке Christian Dior и ар

На недавнем Met Gala с дресс-кодом «Мода — это искусство» звездочка Сабрина Карпентер отвечала за кинематограф в платье-пленке Christian Dior и ар-деко-тиаре Chopard

Пока Джонатан Андерсон из Christian Dior вдохновлялся кадрами из фильма «Сабрина» (именно в них закуталась Карпентер!), Дэниел Розберри из

Пока Джонатан Андерсон из Christian Dior вдохновлялся кадрами из фильма «Сабрина» (именно в них закуталась Карпентер!), Дэниел Розберри из Schiaparelli обратился к искусству ювелирному и повторил украшения, пропавшие во время того самого ограбления Лувра. В том числе — жемчужно-бриллиантовую тиару, отсылающую к короне императрицы Евгении 1853 года, которую актриса Тейяна Тейлор примерила по случаю показа кутюрной коллекции французского дома

«Русская сказка», 450 000 руб. Фиксируем бум плюмажей — аксессуар уже успели примерить Наталья Османн на ковровой дорожке Каннского кинофестиваля и

«Русская сказка», 450 000 руб.

Фиксируем бум плюмажей — аксессуар уже успели примерить Наталья Османн на ковровой дорожке Каннского кинофестиваля и журналист Анастасия Полетаева по случаю вечеринки «Антиглянца» — и встраиваемся в тренд при поддержке пернатой тиары в стиле 1920-х «Русская сказка»

«Русская сказка», 315 000 руб. А при желании перо может быть одно — и то из гигантского наноизумрудного маркиза

«Русская сказка», 315 000 руб.

А при желании перо может быть одно — и то из гигантского наноизумрудного маркиза 

На показе Simone Rocha SS'26 сверкающие волнообразные тиары дополняли маскулинные оверсайз-жакеты, паковские лонгсливы и кокетливо-готические платья

На показе Simone Rocha SS'26 сверкающие волнообразные тиары дополняли маскулинные оверсайз-жакеты, паковские лонгсливы и кокетливо-готические платья-розы 

На показе Simone Rocha SS'26 сверкающие волнообразные тиары дополняли маскулинные оверсайз-жакеты, паковские лонгсливы и кокетливо-готические платья

На показе Simone Rocha SS'26 сверкающие волнообразные тиары дополняли маскулинные оверсайз-жакеты, паковские лонгсливы и кокетливо-готические платья-розы 

Chanel, Oskelly, 200 000 руб. Если хочется носить тиару каждый день, ищите ту, что притворяется ободком. Например, украшение Chanel сезона SS'21

Chanel, Oskelly, 200 000 руб.

Если хочется носить тиару каждый день, ищите ту, что притворяется ободком. Например, украшение Chanel сезона SS'21, которое можно носить сразу несколькими способами

Planta Rosa, 110 000 руб. Звание it-тиары присуждаем айтему Planta Rosa из коллекции, вдохновленной эстетикой конкурсов красоты (кстати, украшение

Planta Rosa, 110 000 руб.

Звание it-тиары присуждаем айтему Planta Rosa из коллекции, вдохновленной эстетикой конкурсов красоты (кстати, украшение выполнено вручную из латуни, покрыто ювелирной эмалью и дополнено прозрачными фианитами!)

Один из главных амбассадров тиар как поседневного украшения прямо сейчас — фэшн-редактор британского Vogue Джулия Хоббс, которая выпустила дроп тиар

Один из главных амбассадров тиар как поседневного украшения прямо сейчас — фэшн-редактор британского Vogue Джулия Хоббс, которая выпустила дроп тиар вместе с ювелирами Jennifer Behr и теперь выгуливает любимую драгоценность везде и всюду. Например, в тандеме с викторианской блузой и джинсами

И даже шубой

И даже шубой 

А еще переодела в них подружек — актрису Сьюки Уотерхаус и певицу Лили Аллен

А еще переодела в них подружек — актрису Сьюки Уотерхаус и певицу Лили Аллен 

Ann Demeulemeester, Oskelly, 99 200 руб. Коллекционная вау-находка — серебряная тиара Ann Demeulemeester сезона SS'25. По подиумному канону миксуем

Ann Demeulemeester, Oskelly, 99 200 руб.

Коллекционная вау-находка — серебряная тиара Ann Demeulemeester сезона SS'25. По подиумному канону миксуем аксессуар с готическими блузами из черного шифона, кружевными жабо и белоснежными фраками

Caviar Jewellery, 12 300 руб. Позолоченные крылья распахнулись на тиаре Caviar Jewellery

Caviar Jewellery, 12 300 руб.

Позолоченные крылья распахнулись на тиаре Caviar Jewellery

День рождения — не повод для скромности. Так решила певица Оливия Родриго и по случаю своего 23-летия короновала себя усыпанной кристаллами диадемой и

День рождения — не повод для скромности. Так решила певица Оливия Родриго и по случаю своего 23-летия короновала себя усыпанной кристаллами диадемой и дополнила образ винтажным мини-платьем Blumarine из коллекции SS'2004 и розовыми сабо Jude

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