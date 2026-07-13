Тиары — ювелирный хит 2026 года! Рассказываем, как их носят Сабрина Карпентер, Charli XCX и Габриетт прямо сейчас

Тиары — новые ободки. Так решили главные трендсеттеры (от Charli XCX до Сабрины Карпентер и Габриетт!), которые без лишней скромности коронуют себя бриллиантами, бирюзой, жемчугом или обычными кристаллами. Показываем, как носят тиары прямо сейчас, и рассказываем, где искать украшение себе подстать, в материале Собака.ru.
Главная панк-принцесса поколения — певица и музыкант Charli XCX — сразу же после свадьбы с барабанщиком группы The 1975 Джорджем Дэниелом сменила фату на тиару с бирюзой и бриллиантами Barron London (создана в 1905 году!). И сделала это не просто так, а по случаю пресс-тура в поддержку фильма «Грозовой перевал», для которого артистка написала альбом Wuthering Heights
Если девичник, то только как у модели Габриетт: икона зумеров отправилась вместе с подругами (в их числе — Дита фон Тиз!) в Лас-Вегас на частном джете. В качестве первого образа девушка выбрала архивную двойку из твида Chanel (прямиком с подиума 2006 года!), а позже переоделась в белоснежный сет из топа-бандо и мини-юбки и дополнила его сверкающей тиарой
Качаемся на волнах ювелирной тиары Mercury из белого золота, украшенной десятками безупречно круглых бриллиантов
Хрустальная луна на фоне космическо-синей эмали проживает целый цикл на серебряной тиаре Letters&Stones (для документальной точности ювелирам пришлось не только наблюдать за небесным телом на протяжении 30 суток, но и гранить хрустальные кратеры вручную!)
На недавнем Met Gala с дресс-кодом «Мода — это искусство» звездочка Сабрина Карпентер отвечала за кинематограф в платье-пленке Christian Dior и ар-деко-тиаре Chopard
Пока Джонатан Андерсон из Christian Dior вдохновлялся кадрами из фильма «Сабрина» (именно в них закуталась Карпентер!), Дэниел Розберри из Schiaparelli обратился к искусству ювелирному и повторил украшения, пропавшие во время того самого ограбления Лувра. В том числе — жемчужно-бриллиантовую тиару, отсылающую к короне императрицы Евгении 1853 года, которую актриса Тейяна Тейлор примерила по случаю показа кутюрной коллекции французского дома
«Русская сказка», 450 000 руб.
Фиксируем бум плюмажей — аксессуар уже успели примерить Наталья Османн на ковровой дорожке Каннского кинофестиваля и журналист Анастасия Полетаева по случаю вечеринки «Антиглянца» — и встраиваемся в тренд при поддержке пернатой тиары в стиле 1920-х «Русская сказка»
«Русская сказка», 315 000 руб.
А при желании перо может быть одно — и то из гигантского наноизумрудного маркиза
На показе Simone Rocha SS'26 сверкающие волнообразные тиары дополняли маскулинные оверсайз-жакеты, паковские лонгсливы и кокетливо-готические платья-розы
На показе Simone Rocha SS'26 сверкающие волнообразные тиары дополняли маскулинные оверсайз-жакеты, паковские лонгсливы и кокетливо-готические платья-розы
Если хочется носить тиару каждый день, ищите ту, что притворяется ободком. Например, украшение Chanel сезона SS'21, которое можно носить сразу несколькими способами
Звание it-тиары присуждаем айтему Planta Rosa из коллекции, вдохновленной эстетикой конкурсов красоты (кстати, украшение выполнено вручную из латуни, покрыто ювелирной эмалью и дополнено прозрачными фианитами!)
Один из главных амбассадров тиар как поседневного украшения прямо сейчас — фэшн-редактор британского Vogue Джулия Хоббс, которая выпустила дроп тиар вместе с ювелирами Jennifer Behr и теперь выгуливает любимую драгоценность везде и всюду. Например, в тандеме с викторианской блузой и джинсами
И даже шубой
А еще переодела в них подружек — актрису Сьюки Уотерхаус и певицу Лили Аллен
Ann Demeulemeester, Oskelly, 99 200 руб.
Коллекционная вау-находка — серебряная тиара Ann Demeulemeester сезона SS'25. По подиумному канону миксуем аксессуар с готическими блузами из черного шифона, кружевными жабо и белоснежными фраками
Позолоченные крылья распахнулись на тиаре Caviar Jewellery
День рождения — не повод для скромности. Так решила певица Оливия Родриго и по случаю своего 23-летия короновала себя усыпанной кристаллами диадемой и дополнила образ винтажным мини-платьем Blumarine из коллекции SS'2004 и розовыми сабо Jude
Комментарии (0)