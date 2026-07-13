Тиары — ювелирный хит 2026 года! Рассказываем, как их носят Сабрина Карпентер, Charli XCX и Габриетт прямо сейчас

Если девичник, то только как у модели Габриетт: икона зумеров отправилась вместе с подругами (в их числе — Дита фон Тиз!) в Лас-Вегас на частном джете. В качестве первого образа девушка выбрала архивную двойку из твида Chanel (прямиком с подиума 2006 года!), а позже переоделась в белоснежный сет из топа-бандо и мини-юбки и дополнила его сверкающей тиарой