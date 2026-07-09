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Ювелирное искусство

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Гусеницы, кометы и Царевны-лягушки: вот 15 сказочных каффов на лето

Чтобы ваши пусеты, хупы и клаймберы не скучали в одиночестве, посадите к ним на ухо кафф. Такие украшения не только позволят экспериментировать с ювелирным обвесом без дополнительных проколов, но и задержаться подольше у зеркала в условиях отпускной жары, выбирая чем разнообразить легкие бермуды и футболку. 

«RS 1912 Русские самоцветы», 1 925 900 руб. Звезды на каффе «RS1912 Русские Самоцветы» надежно защищены — небесные тела притягивает космический сапфир

«RS 1912 Русские самоцветы», 1 925 900 руб.

Звезды на каффе «RS1912 Русские Самоцветы» надежно защищены — небесные тела притягивает космический сапфир-гигант

Repossi, Mercury, 962 000 руб. Ничего лишнего — только аккуратная полоска из розового золота с двумя ровными шеренгами круглых бриллиантов

Repossi, Mercury, 962 000 руб.

Ничего лишнего — только аккуратная полоска из розового золота с двумя ровными шеренгами круглых бриллиантов 

Milou, 564 000 руб. Если слезы, то только такие — стекающие с белого золота изумрудными каплями

Milou, 564 000 руб.

Если слезы, то только такие — стекающие с белого золота изумрудными каплями 

Liza Borzaya, 504 000 руб. Цветы повсюду: если предпочитаете быть во флористическом монохроме, то забирайте платья-бутоны, туфли-клумбы и ожерелья

Liza Borzaya, 504 000 руб.

Цветы повсюду: если предпочитаете быть во флористическом монохроме, то забирайте платья-бутоны, туфли-клумбы и ожерелья-букеты с кутюрного показа Christian Dior, а для точечных акцентов пригодится кафф с наивным орнаментом Liza Borzaya

ALROSA Diamonds, 381 200 руб. Бриллиантовая груша упала под спелой тяжестью и провалилась в обруч из белого золота

ALROSA Diamonds, 381 200 руб.

Бриллиантовая груша упала под спелой тяжестью и провалилась в обруч из белого золота 

Letters & Stones, 300 000 руб. На разработку идеальной формы ювелиры потратили не один месяц — всё для того, чтобы вы и ваш ювелирный питомец были

Letters & Stones, 300 000 руб.

На разработку идеальной формы ювелиры потратили не один месяц — всё для того, чтобы вы и ваш ювелирный питомец были неразлучны (читай: не причиняли друг другу дискомфорта!)

Lhasa, 260 000 руб. Жемчужина на каффе Lhasa как сон после обеда — казалось бы, и без него неплохо, да вот только с ним в сто раз лучше

Lhasa, 260 000 руб.

Жемчужина на каффе Lhasa как сон после обеда — казалось бы, и без него неплохо, да вот только с ним в сто раз лучше 

Lera Treyger, 250 000 руб. Свою форму тончайший кафф с жемчугом Lera Treyger подсмотрел у вашего уха — от завитка до мочки

Lera Treyger, 250 000 руб.

Свою форму тончайший кафф с жемчугом Lera Treyger подсмотрел у вашего уха — от завитка до мочки

Roman Nikonov, 185 000 руб. Наш ответ сказочным jewelry-сумкм в виде спящих медвежат и курочек-несушек с кутюрного показа Сhanel — Царевна-лягушка в

Roman Nikonov, 185 000 руб.

Наш ответ сказочным jewelry-сумкм в виде спящих медвежат и курочек-несушек с кутюрного показа Сhanel — Царевна-лягушка в ювелирном пересказе Roman Nikonov

Epic, 32 800 руб. Смотрим на серебряный кафф с янтарем от ювелиров-виртуозов Epic — видим комету прорывающуюся сквозь земную атмосферу

Epic, 32 800 руб.

Смотрим на серебряный кафф с янтарем от ювелиров-виртуозов Epic — видим комету прорывающуюся сквозь земную атмосферу 

«Речи», 24 990 руб. По-настоящему тонкую работу проделали мастера бренда «Речи» (попали в вишлисты за счет моносерег в виде яиц и барочных люстр

«Речи», 24 990 руб.

По-настоящему тонкую работу проделали мастера бренда «Речи» (попали в вишлисты за счет моносерег в виде яиц и барочных люстр!) — укротили серебро, превратив его в невесомое кружево 

Avgvst, 19 000 руб. Фантазийный силуэт каффа Avgvst — результат изучения фотографий солнечной «короны» — самого горячего слоя атмосферы Солнца (будет

Avgvst, 19 000 руб.

Фантазийный силуэт каффа Avgvst — результат изучения фотографий солнечной «короны» — самого горячего слоя атмосферы Солнца (будет греть вас даже во время хмурого петербургского лета!)

Swarovski, AllTime, 18 500 руб. Гуру кристаллов объединились с Арианой Гранде волшебницей Глиндой и создали кафф с камнями в ее фирменной палитре

Swarovski, AllTime, 18 500 руб.

Гуру кристаллов объединились с Арианой Гранде волшебницей Глиндой и создали кафф с камнями в ее фирменной палитре 

Puntus, 14 500 руб. Распускающийся бутон или морской коралл — всё это есть в лепном каффе с голубым фианитом Puntus (зависит от того, с какой стороны

Puntus, 14 500 руб.

Распускающийся бутон или морской коралл — всё это есть в лепном каффе с голубым фианитом Puntus (зависит от того, с какой стороны посмотреть!)

«Бронницкий ювелир», 2 933 руб. «Арабская ночь» на ювелирном — серебряный кафф «Бронницкий ювелир», достойный шкатулки Жасмин

«Бронницкий ювелир», 2 933 руб.

«Арабская ночь» на ювелирном — серебряный кафф «Бронницкий ювелир», достойный шкатулки Жасмин 

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