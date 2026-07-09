Гусеницы, кометы и Царевны-лягушки: вот 15 сказочных каффов на лето

Чтобы ваши пусеты, хупы и клаймберы не скучали в одиночестве, посадите к ним на ухо кафф. Такие украшения не только позволят экспериментировать с ювелирным обвесом без дополнительных проколов, но и задержаться подольше у зеркала в условиях отпускной жары, выбирая чем разнообразить легкие бермуды и футболку.
«RS 1912 Русские самоцветы», 1 925 900 руб.
Звезды на каффе «RS1912 Русские Самоцветы» надежно защищены — небесные тела притягивает космический сапфир-гигант
Repossi, Mercury, 962 000 руб.
Ничего лишнего — только аккуратная полоска из розового золота с двумя ровными шеренгами круглых бриллиантов
Если слезы, то только такие — стекающие с белого золота изумрудными каплями
Цветы повсюду: если предпочитаете быть во флористическом монохроме, то забирайте платья-бутоны, туфли-клумбы и ожерелья-букеты с кутюрного показа Christian Dior, а для точечных акцентов пригодится кафф с наивным орнаментом Liza Borzaya
Бриллиантовая груша упала под спелой тяжестью и провалилась в обруч из белого золота
Letters & Stones, 300 000 руб.
На разработку идеальной формы ювелиры потратили не один месяц — всё для того, чтобы вы и ваш ювелирный питомец были неразлучны (читай: не причиняли друг другу дискомфорта!)
Жемчужина на каффе Lhasa как сон после обеда — казалось бы, и без него неплохо, да вот только с ним в сто раз лучше
Свою форму тончайший кафф с жемчугом Lera Treyger подсмотрел у вашего уха — от завитка до мочки
Наш ответ сказочным jewelry-сумкм в виде спящих медвежат и курочек-несушек с кутюрного показа Сhanel — Царевна-лягушка в ювелирном пересказе Roman Nikonov
Смотрим на серебряный кафф с янтарем от ювелиров-виртуозов Epic — видим комету прорывающуюся сквозь земную атмосферу
По-настоящему тонкую работу проделали мастера бренда «Речи» (попали в вишлисты за счет моносерег в виде яиц и барочных люстр!) — укротили серебро, превратив его в невесомое кружево
Фантазийный силуэт каффа Avgvst — результат изучения фотографий солнечной «короны» — самого горячего слоя атмосферы Солнца (будет греть вас даже во время хмурого петербургского лета!)
Swarovski, AllTime, 18 500 руб.
Гуру кристаллов объединились с
Арианой Гранде волшебницей Глиндой и создали кафф с камнями в ее фирменной палитре
Распускающийся бутон или морской коралл — всё это есть в лепном каффе с голубым фианитом Puntus (зависит от того, с какой стороны посмотреть!)
«Бронницкий ювелир», 2 933 руб.
«Арабская ночь» на ювелирном — серебряный кафф «Бронницкий ювелир», достойный шкатулки Жасмин
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