Гусеницы, кометы и Царевны-лягушки: вот 15 сказочных каффов на лето

Чтобы ваши пусеты, хупы и клаймберы не скучали в одиночестве, посадите к ним на ухо кафф. Такие украшения не только позволят экспериментировать с ювелирным обвесом без дополнительных проколов, но и задержаться подольше у зеркала в условиях отпускной жары, выбирая чем разнообразить легкие бермуды и футболку.