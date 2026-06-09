Ювелиры Chamovskikh создали короны для Международного конкурса красоты BRICS

Впервые три золотые короны представили в марте 2026 года в Казани. Именно там прошел дебютный Международный конкурс красоты «Мисс, Миссис и Маленькая мисс BRICS». Каждое из ювелирных артефактов является отражением ценностей Конкурса, в частности, стремление к диалогу культур. Поэтому особенно символично, что короны создавались мастерами Chamovskikh в Екатеринбурге — городе, где проходит географическая граница Европы и Азии.