Ювелиры Chamovskikh создали короны для Международного конкурса красоты BRICS

Короны, созданные мастерами Chamovskikh для Международного конкурса красоты BRICS, представили на ПМЭФ-2026. Среди экспонатов — три ювелирных шедевра, предназначенные для победительниц «Мисс, Миссис и Маленькая мисс BRICS». Все они украсили стенд Республики Татарстан в рамках экономического форума, проходившего в Петербурге с 3 по 6 июня.
Корона Augusta Magna — награда в номинации Миссис BRICS. Величественное украшение с бриллиантами, жемчугом, морганитами, розовыми сапфирами и турмалинами воплощает идею многогранности и равновесия
Корона Augusta Aurora, предназначенная для победительницы в номинации Мисс BRICS, сочетает в себе бриллианты, коллекционные аквамарины и премиальный жемчуг
Корона Augusta Florens — награда для маленькой Мисс BRICS. Ювелирное олицетворение расцвета и энергии, выраженное в изящной композиции бриллиантов, розовых сапфиров, жемчуга и турмалинов рубеллитов
Впервые три золотые короны представили в марте 2026 года в Казани. Именно там прошел дебютный Международный конкурс красоты «Мисс, Миссис и Маленькая мисс BRICS». Каждое из ювелирных артефактов является отражением ценностей Конкурса, в частности, стремление к диалогу культур. Поэтому особенно символично, что короны создавались мастерами Chamovskikh в Екатеринбурге — городе, где проходит географическая граница Европы и Азии.
Ювелиры Chamovskikh работали над созданием драгоценностей в течение года с опорой на традиции изготовления церемониальных украшений. Каждая корона инкрустирована драгоценными камнями премиальных характеристик и коллекционными самоцветами из архива ювелирного дома. После завершения ПМЭФ-2026 артефакты можно увидеть вживую в Национальном музее Республики Татарстан.
Комментарии (0)