Собрали 10 лучших анклетов — от высокоранговых до нишевых

Лето — повод для анклета. С этим согласились все — от редактора нашего сердца (aka королевы анклетов!) Леандры Медин до дивы всех времен и народов Рианны. Нашли лучшие ювелирные браслеты, которые украсят ваши щиколотки этим летом, и рассказали, как их носят it-girls по всему миру прямо сейчас.