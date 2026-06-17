Собрали 10 лучших анклетов — от высокоранговых до нишевых

Лето — повод для анклета. С этим согласились все — от редактора нашего сердца (aka королевы анклетов!) Леандры Медин до дивы всех времен и народов Рианны. Нашли лучшие ювелирные браслеты, которые украсят ваши щиколотки этим летом, и рассказали, как их носят it-girls по всему миру прямо сейчас.
Ювелиры Mercury поймали падающую звезду на тонкий анклет из белого золота
Parure Atelier, цена по запросу
Четыре десятка изумрудов огранки эмеральд собрались в могучий хоровод — получился вау-анклет с камнями общим весом 10.38 карата
Отрабатываем ориенталкор с помощью восточного анклета с бриллиантами Dzhanelli — создан для комбо с шелковыми шароварами и жаккардовыми накидками
Krastsvetmet, AllTime, 63 150 руб.
Такие разные, но всё-таки они вместе: в золотом анклете Krastsvetmet связались крепкими узами панцирная и янтарная цепи
Рианна отыскала анклет себе подстать — многоярусный стейтмент-браслет из белого золота с бриллиантами
«Бронницкий ювелир», 60 174 руб.
Вы нашли счастливый клевер (и не простой, а золотой!)
Цветные камни — важнейший ювелирный тренд года. Ювелиры Yana не отстают и берут в оборот фианиты оранжевого оттенка, которые почти сливаются с кожей, напоминая о себе деликатным сиянием
Lera Treyger x Homies, 15 000 руб.
Зоны интересов ювелиров Lera Treyger и обувщиков Homies пересеклись на серебряном анклете, украшенном самодостаточной жемчужиной
Ловим стайлинг-трюк от команды Ama Jewelry и наслаиваем жемчужный анклет прямо поверх брюк
В ювелирном саду Dafna расцвело вишневое дерево — в ожидании спелых плодов любуемся цветочками с янтарными сердцевинками
Смотрим на фантазийный анклет с жемчужинами Sokolov — видим барочные ламбрекены
Продолжаем носить анклеты и осенью: на примере Элисон Тоби продеваем плотные брюки из шерсти в два золотистых браслета
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