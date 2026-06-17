Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Мода
  • Ювелирное искусство
Ювелирное искусство

Поделиться:

Собрали 10 лучших анклетов — от высокоранговых до нишевых

Лето — повод для анклета. С этим согласились все — от редактора нашего сердца (aka королевы анклетов!) Леандры Медин до дивы всех времен и народов Рианны. Нашли лучшие ювелирные браслеты, которые украсят ваши щиколотки этим летом, и рассказали, как их носят it-girls по всему миру прямо сейчас. 

Mercury, 363 000 руб. Ювелиры Mercury поймали падающую звезду на тонкий анклет из белого золота

Mercury, 363 000 руб.

Ювелиры Mercury поймали падающую звезду на тонкий анклет из белого золота 

Parure Atelier, цена по запросу Четыре десятка изумрудов огранки эмеральд собрались в могучий хоровод — получился вау-анклет с камнями общим весом 10

Parure Atelier, цена по запросу 

Четыре десятка изумрудов огранки эмеральд собрались в могучий хоровод — получился вау-анклет с камнями общим весом 10.38 карата

Главная по анклетам — фэшн-редактор Леандра Медин — украшает щиколотки по поводу и без. Например, носит с золотистыми сабо и сарафаном в инфантильный

Главная по анклетам — фэшн-редактор Леандра Медин — украшает щиколотки по поводу и без. Например, носит с золотистыми сабо и сарафаном в инфантильный горох

Или дополняет грубые вьетнамки на массивной подошве mermaidcore-анклетом из перламутра

Или дополняет грубые вьетнамки на массивной подошве mermaidcore-анклетом из перламутра 

Dzhanelli, 280 000 руб. Отрабатываем ориенталкор с помощью восточного анклета с бриллиантами Dzhanelli — создан для комбо с шелковыми шароварами и

Dzhanelli, 280 000 руб.

Отрабатываем ориенталкор с помощью восточного анклета с бриллиантами Dzhanelli — создан для комбо с шелковыми шароварами и жаккардовыми накидками

Krastsvetmet, AllTime, 63 150 руб. Такие разные, но всё-таки они вместе: в золотом анклете Krastsvetmet связались крепкими узами панцирная и янтарная

Krastsvetmet, AllTime, 63 150 руб.

Такие разные, но всё-таки они вместе: в золотом анклете Krastsvetmet связались крепкими узами панцирная и янтарная цепи 

Рианна отыскала анклет себе подстать — многоярусный стейтмент-браслет из белого золота с бриллиантами

Рианна отыскала анклет себе подстать — многоярусный стейтмент-браслет из белого золота с бриллиантами 

«Бронницкий ювелир», 60 174 руб. Вы нашли счастливый клевер (и не простой, а золотой!)

«Бронницкий ювелир», 60 174 руб.

Вы нашли счастливый клевер (и не простой, а золотой!)

Yana, 25 000 руб. Цветные камни — важнейший ювелирный тренд года. Ювелиры Yana не отстают и берут в оборот фианиты оранжевого оттенка, которые почти

Yana, 25 000 руб.

Цветные камни — важнейший ювелирный тренд года. Ювелиры Yana не отстают и берут в оборот фианиты оранжевого оттенка, которые почти сливаются с кожей, напоминая о себе деликатным сиянием

Стайлинг-трюк от модели Анны Туниковой — расширяем фэшн-диапазон трендовых бус и превращаем их в объемный анклет

Стайлинг-трюк от модели Анны Туниковой — расширяем фэшн-диапазон трендовых бус и превращаем их в объемный анклет 

Lera Treyger x Homies, 15 000 руб. Зоны интересов ювелиров Lera Treyger и обувщиков Homies пересеклись на серебряном анклете, украшенном

Lera Treyger x Homies, 15 000 руб.

Зоны интересов ювелиров Lera Treyger и обувщиков Homies пересеклись на серебряном анклете, украшенном самодостаточной жемчужиной 

Ama Jewelry, 12 200 руб. Ловим стайлинг-трюк от команды Ama Jewelry и наслаиваем жемчужный анклет прямо поверх брюк

Ama Jewelry, 12 200 руб.

Ловим стайлинг-трюк от команды Ama Jewelry и наслаиваем жемчужный анклет прямо поверх брюк

Следом за Джоанной Рор говорим «да» сочетанию анклета и балеток

Следом за Джоанной Рор говорим «да» сочетанию анклета и балеток

А при желании меняем феминные балетки на винтажные таби (в тандеме со спортивными шортами!), как это сделала Марианна Смит

А при желании меняем феминные балетки на винтажные таби (в тандеме со спортивными шортами!), как это сделала Марианна Смит

Dafna, 8 391 руб. В ювелирном саду Dafna расцвело вишневое дерево — в ожидании спелых плодов любуемся цветочками с янтарными сердцевинками

Dafna, 8 391 руб.

В ювелирном саду Dafna расцвело вишневое дерево — в ожидании спелых плодов любуемся цветочками с янтарными сердцевинками 

Sokolov, 5 870 руб. Смотрим на фантазийный анклет с жемчужинами Sokolov — видим барочные ламбрекены

Sokolov, 5 870 руб.

Смотрим на фантазийный анклет с жемчужинами Sokolov — видим барочные ламбрекены 

Продолжаем носить анклеты и осенью: на примере Элисон Тоби продеваем плотные брюки из шерсти в два золотистых браслета

Продолжаем носить анклеты и осенью: на примере Элисон Тоби продеваем плотные брюки из шерсти в два золотистых браслета

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: