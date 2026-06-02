Серьги-квадрифолии, кулоны-бриолеты и дарккор-кольца: драгоценные хиты июня

92 круглых и 70 «багетов» – столько прозрачных бриллиантов ювелиры Mercury разместили на браслете из новой коллекции Art Deco. Первые вписаны в остроугольные и скругленные фигуры из белого золота, вторые легли непрерывной лентой посередине. Получилась бесконечная цепь наслаивающихся кругов, которая делает оммаж архконструкции мастерписа 1930-х, мадридской многоэтажки Эдифисио Каррион, — и одновременно вводит в легкий транс всех, кто вглядывается в бриллиантовые фракталы дольше двух секунд.

ВАЖНО! В жанре ар-деко Mercury выпустили серьги разной длины, колье, браслеты и кольца — в белом и розовом золоте.