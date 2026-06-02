Серьги-квадрифолии, кулоны-бриолеты и дарккор-кольца: драгоценные хиты июня

Рубиновый и бирюзовый противоположны на цветовом круге, но встали через запятую в ювелирных трендах: незабудки «RS 1912 Русские Самоцветы» цветут в сиянии закатной дорожки Chamovskikh и бриллиантовых переливах Mercury. 

Mercury

На браслет Mercury смотрим не мигая: во-первых, из-за высочайшей каратности, во-вторых, потому что это великая оптическая иллюзия

92 круглых и 70 «багетов» – столько прозрачных бриллиантов ювелиры Mercury разместили на браслете из новой коллекции Art Deco. Первые вписаны в остроугольные и скругленные фигуры из белого золота, вторые легли непрерывной лентой посередине. Получилась бесконечная цепь наслаивающихся кругов, которая делает оммаж архконструкции мастерписа 1930-х, мадридской многоэтажки Эдифисио Каррион, — и одновременно вводит в легкий транс всех, кто вглядывается в бриллиантовые фракталы дольше двух секунд.

ВАЖНО! В жанре ар-деко Mercury выпустили серьги разной длины, колье, браслеты и кольца — в белом и розовом золоте.

MIUZ Diamonds

Третий сезон «Дома Дракона» ждем с замиранием сердца и с эталонно медиевальным по форме кольцом MIUZ Diamonds

Пусть этот перстень не подойдет фанатке винных оттенков Рейенире Таргариен (нам же лучше!) — он все равно выглядит как заботливо устроенное драконье гнездо, где дозревает драгоценное морганитовое «яйцо» весом в 10,48 карата. А оклад с бриллиантами и бирюзой прямо отвечает тренду на светлую лазурь, которую (вместе с электрик-васаби и сливовым нуаром) форсят в летних коллекциях Prada, Loewe и Maison Margiela. В одежде — с серой дымкой или припыленный, в украшениях — с бескомпромиссной сатурацией.

ВАЖНО! Кольцо — часть коллекции MIUZ Diamonds «Таинственный сад» с референсами на дворцовые опенэйры и вышитые на платках гостей монограммы.

Parure Atelier

Колье-трансформер Parure Atelier с вайбом императорского фермуара приказывает сделать поклон (или как минимум книксен). Повинуемся — это сто карат и супертренд!

Ювелирные тренды заходят и обустраиваются не на сезон, а на несколько лет. А значит, жемчуг, которым в 2025-м засыпало подиумы, остался на базе (проверили в pre-fallколлекциях Chanel, Valentino и Christian Dior!). Поэтому жемчужное колье — абсолютный маст еще надолго. Но при одном условии: с ним должны быть связаны очень странные дела. Раздвоенная нить, барочная форма, асимметричные хвосты или, как у Parure Atelier, пристежной кулон немыслимой ценности с изумрудом в 13,75 карата.

ВАЖНО! Кроме изумруда, веса жемчужному коллару придают бриллианты разных огранок общей массой в четыре с лишним карата.

Casato

Cерьги Сasato апгрейдят любой образ до героини рыцарского турнира — идем на красную дорожку «ТОП50» с золотыми четырехлистниками в ушах

Фигура под названием квадрифолий на гербах благородных семейств почти всегда означала стороны света. Не факт, что отец бренда Casato Федерико Гауттьери поймал инсайт духа странствий, когда пересобирал ромбовидные элементы коллекции Mikou (очень похожие на греческий талисман мати!) в новую форму. И все же в 2026-м из них сложился свободолюбивый геральдический знак. А ювелиры марки отполировали его цветной эмалью и завизировали несколькими белыми бриллиантами.

ВАЖНО! В обновленной Mikou есть серьги с цветной эмалью и с цельнолитыми лепестками из золота, а еще кольца и браслеты-цепочки.

Feliksov Diamonds

Дарккор с багряными камнями дает кольцо Feliksov Diamonds: темная шпинель весом в 3,22 карата огранена клиновидным «антиком».

Chamovskikh

Всё как на заливе в июне: предгрозовую закатную дорожку из семи рубинов на каждой из серег Chamovskikh подсвечивают два ряда бриллиантовых бликов.

«RS 1912 Русские Самоцветы»

Две незабудки (десять пластин бирюзы, полсотни бриллиантов) на золотых стеблях образовали соцветие-кафф «RS 1912 Русские Самоцветы»

Bagiryan Jewelry

«Грушу-бриолет» из лазурной армянской бирюзы закручивает на подвеске Bagiryan Jewelry в водоворот из 39 ­бриллиантов.

Serendipity

Ювелиры нового бренда Serendipity (младоMercury!) навесили на браслет коллекции Infinity градиентные рубины в свободном полете — без закрепок и ободков.

