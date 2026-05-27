Марина Гисич, Мария Грудина, Ирина Оганова, Кристина Березовская и Надежда Батоева на ювелирном вечере POSIÉ в Эрмитаже

По случаю цветения императорского рябчика ювелирный Дом организовал маршрут в главном музее Петербурга через Двадцатиколонный зал, Бриллиантовую кладовую и Висячий сад Малого Эрмитажа. Именно здесь POSIÉ показал эскизы новых украшений, вдохновленных ювелирным наследием Иеремии Позье.
В Бриллиантовой кладовой гостям показали драгоценные букеты Иеремии Позье — именно они стали отправной точкой для коллекции «Букеты».
В Зале Советов заведующая отделом западноевропейского прикладного искусства Государственного Эрмитажа Ольга Костюк рассказала о роли цветочных мотивов в ювелирном искусстве XVIII–XIX веков. Финальной точкой вечера стал Висячий сад Малого Эрмитажа, где POSIÉ представил эскизы новой коллекции и концепт колье из «Букетов».
Ирина Морозовская
Ольга Михайловская
Ирина Морозовская, Светлана Доценко
Ирина Граф
Одними из первых эскизы увидели прима-балерина Мариинского театра Надежда Батоева, светский интроверт Ирина Оганова, галеристки Марина Гисич, Кристина Березовская и Кристина Сасонко, телеведущая Татьяна Полякова, идеолог биохакинга в Петербурге Мария Грудина, креативный директор Собака.ru Ксения Гощицкая.
