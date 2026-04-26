Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Мода
  • Ювелирное искусство
Ювелирное искусство

Поделиться:

Капли синего сапфира, обилие рубина и колье-шефрон: Дарья Екамасова, Полина Сидихина и Екатерина Гусева в Mercury на ММКФ 2026

48-я церемония закрытия ММКФ традиционно обозначила финальные модные акценты смотра — дресс-код black tie и заметный фокус на ювелирное искусство. Несмотря на дождь, красная дорожка у театра «Россия» собрала ключевых героев индустрии, а главным акцентом образов стали бриллианты Mercury: от лаконичных линий до вечерних сетов с цветными камнями. Собака.ru показывает самые заметные выходы актрис.

Дарья Екамасова в украшениях Mercury: серьгах, колье и браслетах серий Color и Classic из белого золота с сапфирами и бриллиантами

Дарья Екамасова в украшениях Mercury: серьгах, колье и браслетах серий Color и Classic из белого золота с сапфирами и бриллиантами

Дарья выбрала комплект с акцентом на синий сапфир. Центр внимания — длинное колье с крупным синим камнем в центре, от которого вниз спускаются две

Дарья выбрала комплект с акцентом на синий сапфир. Центр внимания — длинное колье с крупным синим камнем в центре, от которого вниз спускаются две бриллиантовые нити с подвесками-каплями. Серьги повторяют эту форму. 

Стася Толстая (Венкова). Стася Толстая в Mercury: серьгах и браслетах Color и Classic из белого золота с рубинами и бриллиантами

Стася Толстая в Mercury: серьгах и браслетах Color и Classic из белого золота с рубинами и бриллиантами

В сете: серьги Mercury с рубинами огранки кушон, браслет из белого золота, рубины и бриллианты огранки багет. Его дополнил бриллиантовый браслет из

В сете: серьги Mercury с рубинами огранки кушон, браслет из белого золота, рубины и бриллианты огранки багет. Его дополнил бриллиантовый браслет из того же белого золота.

Кристина Асмус. Кристина Асмус в серьгах и кольце Mercury Classic из белого золота с бриллиантами

Кристина Асмус в серьгах и кольце Mercury Classic из белого золота с бриллиантами

Бриллиантовые теннисные серьги из белого золота из коллекции Mercury Classic

Бриллиантовые теннисные серьги из белого золота из коллекции Mercury Classic

Полина Сидихина. Полина Сидихина в колье и браслете Mercury Classic из белого золота с бриллиантами

Полина Сидихина в колье и браслете Mercury Classic из белого золота с бриллиантами

Колье в форме шеврона из белого золота с бриллиантами и браслет с тем же камнем в пять рядов круглой огранки из коллекции Mercury Classic

Колье в форме шеврона из белого золота с бриллиантами и браслет с тем же камнем в пять рядов круглой огранки из коллекции Mercury Classic 

Екатерина Гусева в серьгах и браслете серии Pearls. Украшения выполнены из белого золота с жемчугом и бриллиантами.

Екатерина Гусева в серьгах и браслете серии Pearls. Украшения выполнены из белого золота с жемчугом и бриллиантами.

На Екатерине: серьги из белого золота с жемчугом и бриллиантами круглой огранки. Их дополнил многорядный браслет из трех нитей жемчуга со спейсерами с

На Екатерине: серьги из белого золота с жемчугом и бриллиантами круглой огранки. Их дополнил многорядный браслет из трех нитей жемчуга со спейсерами с инкрустированными бриллиантами 

Екатерина Климова в Mercury: серьгах Cluster и кольце Classic из белого золота с бриллиантами

Екатерина Климова в Mercury: серьгах Cluster и кольце Classic из белого золота с бриллиантами

Екатерина дополнила образ серьгами Mercury Cluster с растительными мотивами с бриллиантами, уложенными кластерами — миксом камней огранки маркиз и

Екатерина дополнила образ серьгами Mercury Cluster с растительными мотивами с бриллиантами, уложенными кластерами — миксом камней огранки маркиз и груша. 

Анна Тихомирова в украшениях Mercury: серьгах их коллекции Classic и кулоне Color из белого золота с бриллиантами и рубином

Анна Тихомирова в украшениях Mercury: серьгах их коллекции Classic и кулоне Color из белого золота с бриллиантами и рубином

В гарнитуре: микс из коллекций Mercury Classic и Color. Серьги с рубином и бриллиантами выполнены в стиле ореола с подвесками. Их дополнила комби-пара

В гарнитуре: микс из коллекций Mercury Classic и Color. Серьги с рубином и бриллиантами выполнены в стиле ореола с подвесками. Их дополнила комби-пара теннисных браслетов: с овальными рубинами и круглыми бриллиантами, а также классический — с круглыми бриллиантами. 

Люди:
Полина Сидихина, Стася Толстая (Венкова), Кристина Асмус

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: