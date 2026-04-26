Капли синего сапфира, обилие рубина и колье-шефрон: Дарья Екамасова, Полина Сидихина и Екатерина Гусева в Mercury на ММКФ 2026

48-я церемония закрытия ММКФ традиционно обозначила финальные модные акценты смотра — дресс-код black tie и заметный фокус на ювелирное искусство. Несмотря на дождь, красная дорожка у театра «Россия» собрала ключевых героев индустрии, а главным акцентом образов стали бриллианты Mercury: от лаконичных линий до вечерних сетов с цветными камнями. Собака.ru показывает самые заметные выходы актрис.
Дарья Екамасова в украшениях Mercury: серьгах, колье и браслетах серий Color и Classic из белого золота с сапфирами и бриллиантами
Дарья выбрала комплект с акцентом на синий сапфир. Центр внимания — длинное колье с крупным синим камнем в центре, от которого вниз спускаются две бриллиантовые нити с подвесками-каплями. Серьги повторяют эту форму.
Анна Тихомирова в украшениях Mercury: серьгах их коллекции Classic и кулоне Color из белого золота с бриллиантами и рубином
В гарнитуре: микс из коллекций Mercury Classic и Color. Серьги с рубином и бриллиантами выполнены в стиле ореола с подвесками. Их дополнила комби-пара теннисных браслетов: с овальными рубинами и круглыми бриллиантами, а также классический — с круглыми бриллиантами.
