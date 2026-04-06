Ромашки, незабудки и венок Жизели: вот 9 самых драгоценных украшений апреля

Концепт умеренности нам не знаком! Этой весной за высокие (ювелирные!) вибрации в ответе бриллиантовые серьги-искры Mercury, сверхкаратное колье MIUZ Diamonds и распустившиеся каффы-незабудки «RS 1912 Русские самоцветы».
Mercury
Один из главных аттракционов апреля открывает Mercury — драгоценные горки в тысяче бриллиантовых искр!
Карусель-ромашка, солнечные блики и «сахарная голова» вместо сахарной ваты — по коллекции Flower мы понимаем, каких весенних развлечений не хватает ювелирам Mercury. Цветки из бриллиантовых «груш» плюс ограненные в старинной (и во всех смыслах крутой!) технике лунный камень, розовый кварц и халцедон двух оттенков проросли на кулонах, серьгах и кольцах. Повторять, удваивать, смешивать и чередовать все украшения хочется так же, как использовать безлимитный билет в парк развлечений.
ВАЖНО! Цепочка с подвеской Flower регулируется в трех положениях — от короткого колье до «принцессы».
«RS 1912 Русские самоцветы»
Официально весна! Каффы-незабудки «RS1912 Русские самоцветы» — распустившиеся почки ювелирных (и не только) трендов 2026-го
Где турмалин учился, там бирюза преподавала: лазурный дарлинг дарили фараонам и персидским царям еще шесть тысяч лет назад, а Ивана Грозного и Бориса Годунова страсть к этому камню объединила покрепче путаных родственных связей. Сопротивляться непроницаемому гипноблеску не смогли они, не получится и у нас. Особенно если бирюза уложена лепестками полевой незабудки, которую удерживают стебельки желтого золота и полкарата бриллиантов. Абсолютно в духе показов Jil Sander, Yves Saint Laurent и Loewe, где аквамариновый или голубой капри цвета доминируют и властвуют над любым драгметаллом.
ВАЖНО! Бирюза остро реагирует (буквально зеленеет!) на спирты, поэтому наносить парфюм лучше в удаленные от каффов зоны.
MIUZ Diamonds
Колье MIUZ Diamonds
Пшеничные колоски и бриллиантовая капля сформировали сверхкаратное колье «Изобилие» в любимом императрицами XVIII века жанре фестон — ищем его в коллекции высокого ювелирного искусства MIUZ Diamonds.
Parure Atelier
Планетарий №1 и планетарий №2 в миниатюре дизайнеры Parure Atelier построили из десятикаратных опаловых плит в каркасе белых бриллиантов.
Feliksov Diamonds
Бархатным подушкам суждено вносить плюс-вайбы в буфет, а «подушке» грандиозного лабораторного розового бриллианта Feliksov Diamonds — в царскую ложу, и никак иначе.
Bagiryan Jewellery
Натуральную морскую жемчужину на кольце Flow Drops от Bagiryan Jewelry, как в декорациях к опере Бизе, облепили капли белых бриллиантов — 156 камней общим весом в 0,7 карата.
Russkaya Skazka
Венок Жизели ювелиры Russkaya Skazka пересобрали на серьги из стерлингового серебра с жемчугом и бесцветными топазами.
S.T. Dupont
Японская ваза кинцуги, гитара Эрика Клэптона и золотое перо для автографов — это и лоты «Кристис» (факт!), и ручка S. T. Dupont три в одном (тоже факт!)
Инструмент Line D Eternity L из новой коллабы французов с Fender метит в рокстарс. Синглов у него четыре, и все крутые: подвижный клип в виде грифа гитары, колпачок, который закрывается с ASMR-щелчком, черное PVD-покрытие, как на знаменитой кленовой Blackie Клэптона (продана за 959 тысяч долларов!), а еще нанесенная вручную золотая пыль, что разбивается вдребезги на корпусе, словно стекла и сердца под гипнорифф из «Лейлы».
ВАЖНО! Такую же перьевую ручку S.T. Dupont сделали в голубом цвете в честь гитары Курта — а стальной кулон-медиатор прилагается к обеим.
Комментарии (0)