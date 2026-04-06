Ромашки, незабудки и венок Жизели: вот 9 самых драгоценных украшений апреля

Карусель-ромашка, солнечные блики и «сахарная голова» вместо сахарной ваты — по коллекции Flower мы понимаем, каких весенних развлечений не хватает ювелирам Mercury. Цветки из бриллиантовых «груш» плюс ограненные в старинной (и во всех смыслах крутой!) технике лунный камень, розовый кварц и халцедон двух оттенков проросли на кулонах, серьгах и кольцах. Повторять, удваивать, смешивать и чередовать все украшения хочется так же, как использовать безлимитный билет в парк развлечений.

ВАЖНО! Цепочка с подвеской Flower регулируется в трех положениях — от короткого колье до «принцессы».