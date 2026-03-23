Хиты обновленной коллекции «Коронация» POSIÉ: маркизы, вертиго и Акойя

Бесценная реликвия «Коронации», достойная Белого зала Эрмитажа, — браслет из белого золота, сложенный из 44-х белоснежных жемчужин, которые ритмично вальсируют на виду у 700 круглых бриллиантов.

Факт! Основной художественный метод «Коронации» — сочетание бриллиантов разной огранки в коллажной технике, которая придает украшению сложный объем и блики. Именно эту технику (совершенно прорывную для XVIII века!) использовал при создании Большой императорской короны в 1762 году придворный ювелир Иеремия Позье.