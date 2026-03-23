Хиты обновленной коллекции «Коронация» POSIÉ: маркизы, вертиго и Акойя

Виртуозы ювелирного дома POSIÉ сложили драгоценную сагу по мотивам Большой императорской короны Екатерины II (11352 бриллианта, 74 австралийских жемчужины и рубеллит в 384,71 карата!), в которой спели патетическую оду лавровым ветвям (лейтмотив монаршего убора!), японским Акойя и свите (бесценных!) маркизов.
Браслет из коллекции «Коронация» POSIÉ, 5 880 200 руб.
Браслет из белого золота венчает композиция в виде лавровых ветвей из круглых бриллиантов, дополненных белыми жемчужинами в 4 ряда
Большая императорская корона Екатерины II
Серьги из коллекции «Коронация» POSIÉ, 19 021 400 руб.
Лавровые серьги-ветви, созданные из тетраптиха бриллиантов огранки круг, кушон, маркиз и трапециевидный изумруд
Коллекция «Коронация» ювелирного дома POSIÉ
Кольцо с жемчугом из коллекции «Коронация» POSIÉ, 996 900 руб.
Кольцо из белого золота украшает композиция в виде сплетенных лавровых ветвей, сложенных из круглых бриллиантов и белого жемчуга
Главные героини обновленной коллекции «Коронация» — японские жемчужины Акойя (идеальной сферической формы!), отсылающие к нитям на торжественном головном уборе императрицы. К нам явились в образе струнных и крученых серег, а также ажурного кольца, в который переплетены лавровые ветви из круглых бриллиантов (возлежат в свите из воздушного трио маркизов!).
Кольцо на два пальца из коллекции «Коронация» POSIÉ, 1 782 100 руб.
Кольцо на два пальца составлено из пяти не примыкающих друг к другу длинных тонких ветвей круглых бриллиантов, украшенных тремя бриллиантами огранки маркиз
Коллекция «Коронация» ювелирного дома POSIÉ
Коллекция «Коронация» ювелирного дома POSIÉ
Серьги с жемчугом из коллекции «Коронация» POSIÉ, 561 100 руб.
Серьги из белого золота, на которых две линии круглых бриллиантов дополнены парой разновеликих жемчужин (единственный мезальянс, на который мы согласны!)
Бесценная реликвия «Коронации», достойная Белого зала Эрмитажа, — браслет из белого золота, сложенный из 44-х белоснежных жемчужин, которые ритмично вальсируют на виду у 700 круглых бриллиантов.
Факт! Основной художественный метод «Коронации» — сочетание бриллиантов разной огранки в коллажной технике, которая придает украшению сложный объем и блики. Именно эту технику (совершенно прорывную для XVIII века!) использовал при создании Большой императорской короны в 1762 году придворный ювелир Иеремия Позье.
Комментарии (0)