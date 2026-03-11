Шандельеры, перстни и барокко-броши: ювелирные хиты марта

Нам этот мир уже абсолютно понятен, мы ищем только одного — протовесеннюю парюру из турмалинового кольца Bagiryan Jewelry, танзанитовых серег Chamovskikh, бриллиантового браслета Roman Nikonov и диджитал-барочной броши Russkaya Skazka в жемчуге и топазах.
MIUZ Diamonds
Весь март не отрываем взгляд от сердечных страстей в обвесе из чистого золота — четвертых «Бриджертонов» и кольца MIUZ Diamonds из коллекции Royal
Кольцо MIUZ Diamonds
Прайм-эра овальных рубинов, байронизма и дендизма случилась двести лет назад, а сейчас с легкой руки Шонды Раймс и ювелиров с самыми чуткими фэшн-сенсорами камни оттенков голубиная кровь и пурпур снова, как на парюре королевы Виктории, упаковываются в самые прозрачные бриллианты и самые роскошные любовные сцены. Рубин на кольце MIUZ Diamonds поддерживают желтые крапаны, два бриллиантовых «щита» и тайная мощь — невидимый, но искристый венец из круглых бриллиантов вокруг его павильона.
Факт! Чистые рубины тяжелее 3 карат (в кольце MIUZ Diamonds — 3,79!) остаются геологической редкостью и инвестиционной мечтой с эстимейтом выше бриллиантового.
Casato
Кольца Casato ловят тренд-2026 на завальцованную (aka ободковую!) закрепку и окружают ее восхищенной толпой бриллиантов
Кольцо Casato
Хотя драгоценный камень круглой огранки итальянские ювелиры умостили в обширное паве, самый крупный бриллиант умеет держать границы цельнолитым ободком из белого золота — Noblesse Oblige! Это название коллекции, в которой комбинируются несколько видов сложных закрепок. А мотив всевидящего ока перекочевал в нее из линий Mikou — символ и оберег Миконоса как родной для создателя и креативного директора Федерико Гауттьери, который каждое лето проводит на греческом острове.
Важно! Кроме бриллиантов, в этом благородном семействе украшений есть изумруды, синие и розовые сапфиры.
Parure Atelier
Базовый минимум — в роскошный максимум: Parure Atelier переплавили благочестивые пуговки с портрета Святой Екатерины в Y-колье из драгоценных камней
Колье Parure Atelier
Петербургское гранд-ателье приложило руку и к вольной интерпретации зоны декольте героини картины в своем новом релизе, и к самой реставрации полотна Карло Дольчи. Образ идеальной клин-герл эпохи малого итальянского просвета очищен от слоев лака спецами лаборатории научной реставрации станковой живописи при деятельной поддержке Parure Atelier — и спустя год делает камбэк на второй этаж Нового Эрмитажа. А новая полупарюра из колье и кольца с гранатами, жемчугом, бриллиантами и желтыми сапфирами (центральный — весом в 23 карата!) едет во флагманский бутик марки.
Chamovskikh
Аларм: серьги Chamovskikh — идеальный лот на вынос для Купа из «Друзей и соседей» (отчаянно ждем второй сезон через пару недель!)
Серьги Chamovskikh
Объяснить, почему украшение от уральской компании — это аукционное бинго, вообще не сложно. Во-первых, центральным камням придали сложную и трудоемкую огранку «сердце». Во-вторых, сами танзаниты считаются геммологической редкостью, встречаясь в тысячу (факт!) раз реже бриллиантов. В-третьих, запасов этих камней с единственного в мире месторождения в африканском Мерелани-Хиллс хватит максимум до 2050-го, и надо бы поспешить отколоть себе кусочек этой (во всех смыслах!) породы.
Важно! Общий вес танзанитов — 14,78 карата, а дорога к сокровищам вымощена шестнадцатью бриллиантами высокой чистоты.
Feliksov Diamonds
Кольцо Feliksov Diamonds
Молочные камни, в которые за миллионы лет превратились капли австралийской лавы, стали главными пророками ювелирного кэжуала. Носить их каждый день — это база! Состоящие из воды почти на треть, опалы не приспособлены к хранению в шкатулке или в сейфе: чтобы не трескаться и не мутнеть, им жизненно важны движ и опен-эйры. Самую высокую опалесценцию (то самое сверкающее вау!) они дадут на сайкл-сессии, рейве или под мартовским дождем.
Важно! Вес окруженного бриллиантами опала на кольце — впечатляющие 11,62 карата.
Style Avenue
Серьги Stуle Avenue — это фэшн-бинго и квиз одновременно: тут сошлись три сверхгорячих тренда и столько же орнитологических заявок
Серьги Style Avenue
Все ювелиры в сезоне ss’26 крутят хупы (ну буквально!), зажигают шандельеры и по возможности ловят жемчуг. Но соединить эти сложные дю-солеевские номера без технических пауз смогли только дизайнеры Style Avenue. Они срастили в серьгах коллекции «Палома» крупные витые кольца из родированного серебра и подвески-абажуры с рядами натуральных речных жемчужин. А живость и достоверность этой конструкции придали маленькие птицы с изумрудными глазами. Вырвавшиеся из серебряных клеток, по идее художников они — голубки, по размеру — канарейки, а по любви к подвесным кольцам-качелям — волнистые попугаи.
Важно! Второй хайлайт коллекции — колье-трансформер в жанре «неглиже»: его застежка регулирует длину в диапазоне от браслета до пояса на талии.
Maxim Demidov
Кольцо Maxim Demidov
Дюжина прозрачных бриллиантов и столько же сапфиров сплотились вокруг пастельного розового морганита весом в 2,19 карата на кольце Maxim Demidov.
Russkaya Skazka
Брошь Russkaya Skazka
Дискретность жемчуга и бесцветных топазов превращает брошь Bow Couture Russkaya Skazka из стерлингового серебра в объект диджитал-барокко.
Bagiryan Jewelry
Кольцо Bagiryan Jewelry
Редчайший афганский турмалин замер морской фигурой на кольце Sea Foam от Bagiryan Jewelry, а рожденная этим всплеском пена осела на шинке бриллиантовыми брызгами.
Cassiopea
Серьги Cassiopea
Бриллиантовые «багеты» и «круги» на серьгах Cassiopea из белого золота в самом деле передают сигнал морзянкой, заявляя о себе буквой Я.
Roman Nikonov
Браслет Roman Nikonov
Уральская Царевна Змея примерила изумрудную тиару-грушу и свилась в многокаратный браслет Roman Nikonov из 127 бриллиантов и белого золота.
