Ювелирное искусство

7 выдающихся украшений января: колье-фермуары, перстни-вундеркинды и пиратские хупы

Новость о цвете 2026-го (Cloud Dancer от Pantone!) ювелиры переплавили в кучевые облака драгоценных камней — получились ювелирные снежинки-гексагоны MIUZ Diamonds, бриллиантовые серьги-вюьги Feliksov Diamonds и колье Russkaya Skazka, сложенное из пояса астероидов-топазов.

Mercury

Ложкой снег мешая, ночь идет большая — и застывает на кольце Mercury камнем цвета зимнего неба

Кольцо Mercury
Фото предоставлено пресс-службой Mercury

Кольцо Mercury

Не параиба и не арбузный! Существует еще одна разновидность турмалина, за которую сражаются на аукционах. Самоцвет сверхредкого оттенка — темно-синего, но прозрачного и будто подсвеченного изнутри уличными фонарями — иногда находят на Памире, Мадагаскаре, в Намибии и Кении. Как раз такой турмалин индиголит весом в 6,3 карата увезли в Россию геммологи Mercury, а ювелиры огранили его «подушкой» и подоткнули периной из двух трапециевидных бриллиантов.

Важно! Индиго — это не только про вундеркиндов, но и про оттенок между темно-синим и фиолетовым, по названию индийской краски для хлопка и шерсти.

Cluev

Ко всем январским резортным коллекциям (и мечтам о Сен-Барте!) смело плюсуем серьги Cluev c крупными жемчужинами

Серьги Cluev
Фото предоставлено пресс-службой Cluev

Серьги Cluev

Карибский вайб от хупов из белого золота накатывает волнами. Во-первых, размером — большие серьги-кольца побывали в свое время и пиратским знаком, и символом креольской культуры. Во-вторых, формой — водоворот 848 бриллиантов общим весом почти в 4,5 карата закручивается в спиральную раковину, как у самых теплолюбивых моллюсков. И в-третьих, дух Джека Воробья призывают две натуральные жемчужины, нанизанные на абордажные сабли из белого золота.

Важно! Каждая жемчужина на серьгах Cluev — диаметром чуть больше сантиметра.

Feliksov Diamonds

Серьги Feliksov Diamonds
Фото предоставлено пресс-службой Feliksov Diamonds

Серьги Feliksov Diamonds

Январские вьюги разметали белые бриллианты по серьгам Feliksov Diamonds, но по этому сверкающему раскладу отчетливо видна роза ветров.

Maxim Demidov

Кольцо Maxim Demidov
Фото предоставлено пресс-службой Maxim Demidov

 

Кольцо Maxim Demidov

Аквамарин весом 27,22 карата удерживают треугольные бриллианты и сила притяжения к воздушной секси-оправе из белого золота от Maxim Demidov.

Parure Atelier

Кольцо Parure Atelier, 63 000 000 руб.
Фото предоставлено пресс-службой Parure Atelier

Кольцо Parure Atelier, 63 000 000 руб.

Турмалин параиба в невероятные 13,64 карата ювелиры Parure Atelier заботливо укутали одеялом из белых бриллиантов.

MIUZ Diamonds

Серьги MIUZ Diamonds
Фото предоставлено пресс-службой MIUZ Diamonds

Серьги MIUZ Diamonds

На серьгах Flaming Ice от MIUZ Diamonds льдинки багетной огранки и искрящие пламенем круглые бриллианты соединились в снежной гармонии.

Russkaya Skazka

Чокер Russkaya Skazka, 400 000 руб.
Фото предоставлено пресс-службой Russkaya Skazka

Чокер Russkaya Skazka, 400 000 руб.

Похожее на фермуар пятирядное жемчужное колье Russkaya Skazka разбито на небесные секторы поясами астероидов-топазов и камеей синего агата ручной резки.

