7 выдающихся украшений января: колье-фермуары, перстни-вундеркинды и пиратские хупы

Новость о цвете 2026-го (Cloud Dancer от Pantone!) ювелиры переплавили в кучевые облака драгоценных камней — получились ювелирные снежинки-гексагоны MIUZ Diamonds, бриллиантовые серьги-вюьги Feliksov Diamonds и колье Russkaya Skazka, сложенное из пояса астероидов-топазов.
Mercury
Ложкой снег мешая, ночь идет большая — и застывает на кольце Mercury камнем цвета зимнего неба
Кольцо Mercury
Не параиба и не арбузный! Существует еще одна разновидность турмалина, за которую сражаются на аукционах. Самоцвет сверхредкого оттенка — темно-синего, но прозрачного и будто подсвеченного изнутри уличными фонарями — иногда находят на Памире, Мадагаскаре, в Намибии и Кении. Как раз такой турмалин индиголит весом в 6,3 карата увезли в Россию геммологи Mercury, а ювелиры огранили его «подушкой» и подоткнули периной из двух трапециевидных бриллиантов.
Важно! Индиго — это не только про вундеркиндов, но и про оттенок между темно-синим и фиолетовым, по названию индийской краски для хлопка и шерсти.
Cluev
Ко всем январским резортным коллекциям (и мечтам о Сен-Барте!) смело плюсуем серьги Cluev c крупными жемчужинами
Серьги Cluev
Карибский вайб от хупов из белого золота накатывает волнами. Во-первых, размером — большие серьги-кольца побывали в свое время и пиратским знаком, и символом креольской культуры. Во-вторых, формой — водоворот 848 бриллиантов общим весом почти в 4,5 карата закручивается в спиральную раковину, как у самых теплолюбивых моллюсков. И в-третьих, дух Джека Воробья призывают две натуральные жемчужины, нанизанные на абордажные сабли из белого золота.
Важно! Каждая жемчужина на серьгах Cluev — диаметром чуть больше сантиметра.
Feliksov Diamonds
Серьги Feliksov Diamonds
Январские вьюги разметали белые бриллианты по серьгам Feliksov Diamonds, но по этому сверкающему раскладу отчетливо видна роза ветров.
Maxim Demidov
Кольцо Maxim Demidov
Аквамарин весом 27,22 карата удерживают треугольные бриллианты и сила притяжения к воздушной секси-оправе из белого золота от Maxim Demidov.
Parure Atelier
Турмалин параиба в невероятные 13,64 карата ювелиры Parure Atelier заботливо укутали одеялом из белых бриллиантов.
MIUZ Diamonds
Серьги MIUZ Diamonds
На серьгах Flaming Ice от MIUZ Diamonds льдинки багетной огранки и искрящие пламенем круглые бриллианты соединились в снежной гармонии.
Russkaya Skazka
Похожее на фермуар пятирядное жемчужное колье Russkaya Skazka разбито на небесные секторы поясами астероидов-топазов и камеей синего агата ручной резки.
