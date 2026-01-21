7 выдающихся украшений января: колье-фермуары, перстни-вундеркинды и пиратские хупы

Не параиба и не арбузный! Существует еще одна разновидность турмалина, за которую сражаются на аукционах. Самоцвет сверхредкого оттенка — темно-синего, но прозрачного и будто подсвеченного изнутри уличными фонарями — иногда находят на Памире, Мадагаскаре, в Намибии и Кении. Как раз такой турмалин индиголит весом в 6,3 карата увезли в Россию геммологи Mercury, а ювелиры огранили его «подушкой» и подоткнули периной из двух трапециевидных бриллиантов.

Важно! Индиго — это не только про вундеркиндов, но и про оттенок между темно-синим и фиолетовым, по названию индийской краски для хлопка и шерсти.