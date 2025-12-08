Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Ювелирное искусство
Ювелирное искусство

Броши-шопенки, браслеты-манжеты и кольца-кисточки: главные украшения декабря

Вот он, наш телепорт в ювелирную прайм-эру! Собрали бесценный ювелирный вишлист: например, стопятикаратный (да!) браслет-манжета MIUZ Diamonds в компании верных бодигардов — изумруда-тяжеловеса с коктейльного кольца Feliksov Diamonds и гемини-демантоидов, притаившихся за бриллиантовыми четырехлистниками на серьгах Liza Borzaya!

Mercury

Никому не скажем, что билет на балет в Мариинском ждем больше любых подарков, но будут знаки — на вес золота и от Mercury

Брошь Mercury, 3 380 000 руб.
Фото предоставлено пресс-службой Mercury

Брошь Mercury, 3 380 000 руб.

Брошь Щелкунчик Mercury
Фото предоставлено пресс-службой Mercury

Брошь Щелкунчик Mercury

Каждая из ювелирных брошей коллекции Mercury Classic справится с балетным намеком по отдельности. Но если поставить их в па-де-де на один лацкан, то шансы завязать искусствоведческий смол-ток возрастают кратно: Щелкунчик и фея Драже (а мы твердо знаем, что это она, — ведь роль Маши солистки исполняют не в пачке, а в юбке-«шопенке») не танцуют в паре. Однако век назад партию феи под хрустальные звуки челесты все же ненадолго отдавали главной героине. Готовы обсуждать этот эпизод анархии в Конфитюренбурге, сверкая всеми 57 гранями интеллекта!

Важно! Балерина инкрустирована 163 прозрачными бриллиантами, а фигура Щелкунчика из белого золота покрыта красной и черной эмалью.

Cluev

«Матушка-земля» в ритме джаза — если за этот челлендж берутся не саунд-продюсеры, а ювелиры Cluev, получается блеск!

Браслет Cluev, цена по запросу
Фото предоставлено пресс-службой Cluev

Браслет Cluev, цена по запросу

Бриллианты общим весом почти в четыре карата выложены на разомкнутом браслете ровными рядами — или, правильнее сказать, стежками. Референсом для художников стали растительные мотивы вологодского кружева. Традиционный промысел они перековали буквально в чистейшее ар-деко: колосок пшеницы с 220 драгоценными зернами на нерушимой основе из литого белого золота сел бы на запястье Дейзи Бьюкенен, но мы, пожалуй, оставим его себе.

Важно! В мудборде для нового драгоценного релиза Cluev значатся новгородское плетение и золотое шитье из Торжка.

Casato

Венский бал есть у нас дома! Юные аметисты выстроились на вальс дебютантов в колье Mikou Vienna от Сasato

Колье Mikou Vienna Casato, Mercury, 2 761 000 руб.
Фото предоставлено пресс-службой Casato

Колье Mikou Vienna Casato, Mercury, 2 761 000 руб.

Восемь аметистов и девять изумрудов встали в танцевальную линию! А необходимую дистанцию в парах соблюдает и выдерживает трехкаратное бриллиантовое паве. У создателя римского бренда Casato Федерико Гауттиери получилось украшение с самым праздничным вайбом — гирлянда розового золота, всполохи ярких огней от круглых бриллиантов, роскошный «Кир Рояль» аметистов и изумрудная хвоя.

Важно! Mikou Vienna — ответвление мегапопулярной коллекции Mikou с мотивами напольных плит острова Миконос и его главного сувенира-антисглаза mati.

MIUZ Diamonds

Один из хостов 105-летнего юбилея MIUZ Diamonds — такой же стопятикаратный (да!) браслет-манжета с кандидатской степенью по истории

Браслет MIUZ Diamonds
Фото предоставлено пресс-службой MIUZ Diamonds

Браслет MIUZ Diamonds

Ажурные cплетения золотых линий, инкрустированные российскими бриллиантами весом в 5,6 карата — это не просто красиво, а исторически верно! Именно такой мотив придворный ювелир Леопольд Пфистерер использовал для знаменитого банта-склаважа Екатерины II. А 77 овальных сапфиров в сто карат — определенно дальние потомки тех, что украсили заколку-эгрет Елизаветы Петровны. Все совпадения не случайны: новый кафф, как и многие драгоценности MIUZ Diamonds, делает книксен императорским сокровищам Алмазного фонда, одновременно влетая во все тренды 2026-го.

Важно! 869 бриллиантов круглой огранки прошли весь путь от месторождения до постановки в кафф под контролем геммологов, огранщиков и ювелиров MIUZ Diamonds.

Parure Atelier

У ювелиров только и разговоров, что о море! в новую арт-коллекцию Parure Atelier влились немыслимо гладкие турмалины цвета зимнего Cредиземного

Серьги Parure Atelier, 13 750 000 руб.
Фото предоставлено пресс-службой Parure Atelier

Серьги Parure Atelier, 13 750 000 руб.

Вынести экспонаты из Пушкинского музея чуть сложнее, чем из Лувра, но один вариант все-таки нашелся — три знаменитые картины в жанре маринистики бренд Parure Atelier к своему десятилетию переложил драгоценными камнями и отправил в свой бутик. Краски Клода Моне, Ришара Жераняна и Винсента Ван Гога обернулись турмалинами, аквамаринами и кунцитами. Серьги из полупарюры «Море в Сент-Мари» косплеят одноименный этюд Ван Гога так: воду «переменчивого цвета макрели», согласно письмам художника, изображают кабошоны турмалинов и груши самоцветов, а мачты и шпангоуты рыбацких лодок — топазы и сапфиры в острых и скругленных дорожках паве.

Важно! Мастера Parure Atelier изучают собрания ГМИИ им. А. С. Пушкина на особом положении — бренд два года выступал патроном музея.

YANA JEWELLERY

Кольцо YANA JEWELLERY, 1 690 000 руб.
Фото предоставлено пресс-службой YANA JEWELLERY

Кольцо YANA JEWELLERY, 1 690 000 руб.

Нарнийские драконы очень падки на золото, вот и превратились в него на чешуйчатом кольце-кисточкe YANA JEWELLERY.

«Русские самоцветы»

Серьга-кафф «Русские самоцветы», 1 050 000 руб.
Фото предоставлено пресс-службой «Русских самоцветов»

Серьга-кафф «Русские самоцветы», 1 050 000 руб.

Инкрустированная 93 бриллиантами звезда летит вниз, но никогда не упадет — два карата на каффе «Русских самоцветов» страхует маленький пусет.

POSIÉ

Кольцо POSIÉ, 1 782 000 руб.
Фото предоставлено пресс-службой POSIÉ

Кольцо POSIÉ, 1 782 000 руб.

Духи дриад обвивают сразу два пальца кольцом-веточкой POSIÉ с тремя листками-«маркизами» и росой из 55 круглых бриллиантов.

Russkaya Skazka

Серьги Russkaya Skazka
Фото предоставлено пресс-службой Russkaya Skazka

Серьги Russkaya Skazka

Меч принца Каспиана (а по замыслу ювелиров Russkaya Skazka — Аскольда и Дира) магическим образом уменьшился до асимметричных серег с зелеными агатами и гранатами.

Liza Borzaya

Серьги Liza Borzaya, 13 000 000 руб.
Фото предоставлено пресс-службой Liza Borzaya

Серьги Liza Borzaya, 13 000 000 руб.

Тот факт, что отыскать два почти одинаково крупных, по 2,5 карата, демантоида не только на Полдневском месторождении Урала, но и в мире — огромная удача, мастера Liza Borzaya подсветили бриллиантовыми клеверами-четырехлистниками на рантах и шинках

Maxim Demidov

Кольцо Maxim Demidov, от 2 238 000 руб.
Фото предоставлено пресс-службой Maxim Demidov

Кольцо Maxim Demidov, от 2 238 000 руб.

Зимнее небо над Петербургом лучше всех сыграет индиголит — турмалин-ультрамарин в 6 карат
в обвязке из 36 звезд Северного полушария на кольце Maxim Demidov.

Feliksov Diamonds

Кольцо Feliksov Diamonnds, 1 778 000 руб.
Фото предоставлено пресс-службой Feliksov Diamonds

Кольцо Feliksov Diamonnds, 1 778 000 руб.

Изумруд-тяжеловес в 4,93 карата нашел на коктейльном кольце Feliksov Diamonds самую надежную поддержку чистейшими бриллиантами трапециевидной огранки.

ALROSA Diamonds

Серьги ALROSA Diamonds, 2 720 700 руб.
Фото предоставлено пресс-службой ALROSA Diamonds

Серьги ALROSA Diamonds, 2 720 700 руб.

К нам плывут на льдинах, как на бригантинах (двух дюжинах бриллиантов разных огранок!), двухкаратные овальные сапфиры ALROSA Diamonds.

D1 Milano

D1 Milano запустили систему оповещения: мгновенный сигнал о декабрьском солнце подает фотохромный циферблат

Часы D1 Milano, AllTime
Фото предоставлено пресс-службой D1 Milano

Часы D1 Milano, AllTime

Двухстрелочник из брашированной стали скромен и строен — в его ультратонком шестимиллиметровом корпусе бьется надежный японский механизм, а весь декор сводится к четырем полированным участкам безеля. Все ради того, чтобы не отвлекать внимания от сцены, где флексит чувствительный к ультрафиолету циферблат! Тонкий луч солнца сразу перекрашивает синий Chromo Sync в мятный, а серый Solar Sync в пурпур. Наблюдать артизанальное северное сияние без помех позволяет сапфировое стекло с антибликовым покрытием.

Важно! Модели Ultra Thin Photochromatic есть в корпусах двух разных диаметров — 30 или 40 миллиметров.

Ювелирное искусство
Материал из номера:
Декабрь

