Броши-шопенки, браслеты-манжеты и кольца-кисточки: главные украшения декабря

Каждая из ювелирных брошей коллекции Mercury Classic справится с балетным намеком по отдельности. Но если поставить их в па-де-де на один лацкан, то шансы завязать искусствоведческий смол-ток возрастают кратно: Щелкунчик и фея Драже (а мы твердо знаем, что это она, — ведь роль Маши солистки исполняют не в пачке, а в юбке-«шопенке») не танцуют в паре. Однако век назад партию феи под хрустальные звуки челесты все же ненадолго отдавали главной героине. Готовы обсуждать этот эпизод анархии в Конфитюренбурге, сверкая всеми 57 гранями интеллекта!

Важно! Балерина инкрустирована 163 прозрачными бриллиантами, а фигура Щелкунчика из белого золота покрыта красной и черной эмалью.