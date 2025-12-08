Броши-шопенки, браслеты-манжеты и кольца-кисточки: главные украшения декабря

Вот он, наш телепорт в ювелирную прайм-эру! Собрали бесценный ювелирный вишлист: например, стопятикаратный (да!) браслет-манжета MIUZ Diamonds в компании верных бодигардов — изумруда-тяжеловеса с коктейльного кольца Feliksov Diamonds и гемини-демантоидов, притаившихся за бриллиантовыми четырехлистниками на серьгах Liza Borzaya!
Mercury
Никому не скажем, что билет на балет в Мариинском ждем больше любых подарков, но будут знаки — на вес золота и от Mercury
Каждая из ювелирных брошей коллекции Mercury Classic справится с балетным намеком по отдельности. Но если поставить их в па-де-де на один лацкан, то шансы завязать искусствоведческий смол-ток возрастают кратно: Щелкунчик и фея Драже (а мы твердо знаем, что это она, — ведь роль Маши солистки исполняют не в пачке, а в юбке-«шопенке») не танцуют в паре. Однако век назад партию феи под хрустальные звуки челесты все же ненадолго отдавали главной героине. Готовы обсуждать этот эпизод анархии в Конфитюренбурге, сверкая всеми 57 гранями интеллекта!
Важно! Балерина инкрустирована 163 прозрачными бриллиантами, а фигура Щелкунчика из белого золота покрыта красной и черной эмалью.
Cluev
«Матушка-земля» в ритме джаза — если за этот челлендж берутся не саунд-продюсеры, а ювелиры Cluev, получается блеск!
Браслет Cluev, цена по запросу
Бриллианты общим весом почти в четыре карата выложены на разомкнутом браслете ровными рядами — или, правильнее сказать, стежками. Референсом для художников стали растительные мотивы вологодского кружева. Традиционный промысел они перековали буквально в чистейшее ар-деко: колосок пшеницы с 220 драгоценными зернами на нерушимой основе из литого белого золота сел бы на запястье Дейзи Бьюкенен, но мы, пожалуй, оставим его себе.
Важно! В мудборде для нового драгоценного релиза Cluev значатся новгородское плетение и золотое шитье из Торжка.
Casato
Венский бал есть у нас дома! Юные аметисты выстроились на вальс дебютантов в колье Mikou Vienna от Сasato
Восемь аметистов и девять изумрудов встали в танцевальную линию! А необходимую дистанцию в парах соблюдает и выдерживает трехкаратное бриллиантовое паве. У создателя римского бренда Casato Федерико Гауттиери получилось украшение с самым праздничным вайбом — гирлянда розового золота, всполохи ярких огней от круглых бриллиантов, роскошный «Кир Рояль» аметистов и изумрудная хвоя.
Важно! Mikou Vienna — ответвление мегапопулярной коллекции Mikou с мотивами напольных плит острова Миконос и его главного сувенира-антисглаза mati.
MIUZ Diamonds
Один из хостов 105-летнего юбилея MIUZ Diamonds — такой же стопятикаратный (да!) браслет-манжета с кандидатской степенью по истории
Браслет MIUZ Diamonds
Ажурные cплетения золотых линий, инкрустированные российскими бриллиантами весом в 5,6 карата — это не просто красиво, а исторически верно! Именно такой мотив придворный ювелир Леопольд Пфистерер использовал для знаменитого банта-склаважа Екатерины II. А 77 овальных сапфиров в сто карат — определенно дальние потомки тех, что украсили заколку-эгрет Елизаветы Петровны. Все совпадения не случайны: новый кафф, как и многие драгоценности MIUZ Diamonds, делает книксен императорским сокровищам Алмазного фонда, одновременно влетая во все тренды 2026-го.
Важно! 869 бриллиантов круглой огранки прошли весь путь от месторождения до постановки в кафф под контролем геммологов, огранщиков и ювелиров MIUZ Diamonds.
Parure Atelier
У ювелиров только и разговоров, что о море! в новую арт-коллекцию Parure Atelier влились немыслимо гладкие турмалины цвета зимнего Cредиземного
Вынести экспонаты из Пушкинского музея чуть сложнее, чем из Лувра, но один вариант все-таки нашелся — три знаменитые картины в жанре маринистики бренд Parure Atelier к своему десятилетию переложил драгоценными камнями и отправил в свой бутик. Краски Клода Моне, Ришара Жераняна и Винсента Ван Гога обернулись турмалинами, аквамаринами и кунцитами. Серьги из полупарюры «Море в Сент-Мари» косплеят одноименный этюд Ван Гога так: воду «переменчивого цвета макрели», согласно письмам художника, изображают кабошоны турмалинов и груши самоцветов, а мачты и шпангоуты рыбацких лодок — топазы и сапфиры в острых и скругленных дорожках паве.
Важно! Мастера Parure Atelier изучают собрания ГМИИ им. А. С. Пушкина на особом положении — бренд два года выступал патроном музея.
YANA JEWELLERY
Нарнийские драконы очень падки на золото, вот и превратились в него на чешуйчатом кольце-кисточкe YANA JEWELLERY.
«Русские самоцветы»
Инкрустированная 93 бриллиантами звезда летит вниз, но никогда не упадет — два карата на каффе «Русских самоцветов» страхует маленький пусет.
POSIÉ
Духи дриад обвивают сразу два пальца кольцом-веточкой POSIÉ с тремя листками-«маркизами» и росой из 55 круглых бриллиантов.
Russkaya Skazka
Серьги Russkaya Skazka
Меч принца Каспиана (а по замыслу ювелиров Russkaya Skazka — Аскольда и Дира) магическим образом уменьшился до асимметричных серег с зелеными агатами и гранатами.
Liza Borzaya
Тот факт, что отыскать два почти одинаково крупных, по 2,5 карата, демантоида не только на Полдневском месторождении Урала, но и в мире — огромная удача, мастера Liza Borzaya подсветили бриллиантовыми клеверами-четырехлистниками на рантах и шинках
Maxim Demidov
Зимнее небо над Петербургом лучше всех сыграет индиголит — турмалин-ультрамарин в 6 карат
в обвязке из 36 звезд Северного полушария на кольце Maxim Demidov.
Feliksov Diamonds
Изумруд-тяжеловес в 4,93 карата нашел на коктейльном кольце Feliksov Diamonds самую надежную поддержку чистейшими бриллиантами трапециевидной огранки.
ALROSA Diamonds
К нам плывут на льдинах, как на бригантинах (двух дюжинах бриллиантов разных огранок!), двухкаратные овальные сапфиры ALROSA Diamonds.
D1 Milano
D1 Milano запустили систему оповещения: мгновенный сигнал о декабрьском солнце подает фотохромный циферблат
Часы D1 Milano, AllTime
Двухстрелочник из брашированной стали скромен и строен — в его ультратонком шестимиллиметровом корпусе бьется надежный японский механизм, а весь декор сводится к четырем полированным участкам безеля. Все ради того, чтобы не отвлекать внимания от сцены, где флексит чувствительный к ультрафиолету циферблат! Тонкий луч солнца сразу перекрашивает синий Chromo Sync в мятный, а серый Solar Sync в пурпур. Наблюдать артизанальное северное сияние без помех позволяет сапфировое стекло с антибликовым покрытием.
Важно! Модели Ultra Thin Photochromatic есть в корпусах двух разных диаметров — 30 или 40 миллиметров.
