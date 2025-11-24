Илья Клюев: «Драгоценный камень — мощнейший файл с информацией, который оказывает влияние на человека»

Охота «Розовой пантеры»

Широкий жест! Бренд вообще ими славится: знаем про обратный выкуп любого украшения, срочный сервис с выездом (вылетом?) специалиста к покупателю…

Наша миссия — приносить в жизнь клиентов счастье содружества с драгоценными камнями. В тех редких случаях, когда покупатель остается недоволен украшением Cluev (в 99% случаев по одной причине — если оно было куплено в подарок без учета вкусов одариваемого), мы либо меняем его на равное по стоимости, либо корректируем дизайн, либо выкупаем. В последнем случае украшение ожидает полный разбор. А камни будут встроены в совершенно новую драгоценность.

Всегда исхожу из того, что украшение должно быть ликвидным и сохранять или увеличивать свою стоимость со временем. За поиск качественных камней по хорошей цене в компании отвечаю именно я. Это моя любимая тема, в которой за почти 30 лет деятельности, надеюсь, я немало преуспел.

Нашли такую цитату Ильи Клюева: «Вывел на чистую воду все крупные западные бренды и прочих жуликов». Поделитесь результатами этого детективного расследования!

Пожалуй, тогда я был молод и горяч и слишком сильно возмущался колоссальными прибылями некоторых компаний. Мне казалось, что неприлично делать наценку в сотни процентов в ювелирном деле, где отношения между покупателем и продавцом строятся на базе абсолютного доверия. Сейчас я спокойнее смотрю на это. В конце концов, если клиент готов заплатить известному бренду в четыре раза больше за бриллиант, чем в Cluev, то это его право, и тут есть простое объяснение. Сильный бренд дает клиенту статус. Можно заявить, что приобрел вещь там-то, и все поймут: человек способен потратить большую сумму.

Но для клиентов, испробовавших все, важнее высокий сервис, быстрое решение их задач, безусловное и безупречное качество. И конечно, выгодная цена.

Несколько лет назад у меня приобрел розовый бриллиант Жан-Ив Ланван (да, владелец Lanvin!). Известный бренд предложил ему камень весом в два карата, я — в три карата за меньшие деньги. Бриллиант я показывал ему в хранилище в Цюрихе, специально для демонстрации заказал у портного розовый костюм и розовую шляпу. Встречал его и жену у входа в хранилище с табличкой «Pink Panther». Он был в совершенном восторге.

А вы сами носите драгоценные камни?

Честно говоря, я настолько привык к тому, что на моей руке кольцо с александритом, а на манжетах — запонки, что без них мне физически некомфортно. Надеваю не для окружающих, а потому что чувствую себя с ними по-другому. Уверен: драгоценный камень — мощнейший файл с информацией, который оказывает влияние на человека, даже если он об этом не подозревает. Вот, кстати, еще одна причина, чтобы не носить фейки. Не нужно загрязнять свою ауру — дороже выйдет.