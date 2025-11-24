Илья Клюев: «Драгоценный камень — мощнейший файл с информацией, который оказывает влияние на человека»

Профессиональный геммолог Илья Клюев выходит с брендом-эпонимом на большую аудиторию: серьги Cluev на Ходченковой сыграли роль второго плана в фильме «Жемчуг», а к кастом-ателье добавились сезонные ювелирные коллекции.
Илья Клюев
Бриллиантовых дел мастера
Вы полностью перевели производство из Италии в Москву. Недостатка в специалистах не испытываете?
Двенадцать лет назад мы посчитали неправильным называться русским брендом и при этом создавать украшения за границей. Первый год после переезда был очень сложным: шли поиски мастеров, художников, производственные процессы выстраивались с нуля. А сейчас в ювелирных мастерских Cluev трудится больше пятидесяти человек.
Откуда идет основной приток кадров?
В России, к моему удивлению, в реестре профессий вообще нет специальности «ювелирный дизайнер». Сами ищем таланты среди выпускников колледжа Фаберже, профильных отделений в университетах имени Косыгина, имени Строганова, а еще на открытых лекциях, которые дизайнеры Cluev проводят в разных вузах.
А вот огранщиков у нас в стране действительно не много — примерно две тысячи человек. В Индии, для сравнения, их 700 тысяч. Кстати, я бывал на индийских предприятиях — это огромные технологичные здания, где есть отдельные блоки анализа и разметки алмазов, отдельные помещения для распилки, оборудованные новейшими немецкими лазерами. Честно говоря, испытывал вместе с белой завистью огромное желание поспособствовать появлению чего-то подобного в России. Вполне реальная цель для частного бизнеса.
Устрицы vs печка
Слышали, что вы отвергаете идею использования лабораторно выращенных бриллиантов.
Я нахожу глубокий смысл в существовании в нашей жизни драгоценных камней. Они символизируют очень важные чувства: любовь, верность, вечность, уникальность каждого человека и его предназначения. Приносить в эти идеи имитацию и обман считаю недопустимым. В украшениях Cluev никогда не будет места подделкам. А синтетические камни, по моему убеждению, ими и являются.
А что вы в таком случае думаете по поводу культивированного жемчуга?
Совсем другое дело! Человек много сотен лет стремился помочь моллюску создать свой шедевр. В начале XX века японцы нашли правильный способ это сделать. Но культивирование жемчуга — природный процесс. Ученые из Базельского геммологического института, где мне довелось учиться, доказали, что жемчуг возникает как естественная реакция на повреждение тела устрицы. Что в корне отличается от выращивания в печке синтетических минералов.
Авторы фильма «Жемчуг» совпали с вами в этих размышлениях! Как вы встретились?
Все началось с того, что создатели кино пришли в Cluev с конкретным дизайном. Невероятно, но очень похожее украшение было закончено в нашей мастерской за несколько дней до этого и лежало в сейфе. Серьги «живут» на Светлане Ходченковой на протяжении всего фильма и будут ездить с ней по премьерам. А затем мы планируем продать их на аукционе, передав вырученные средства на благотворительность.
Светлана Ходченкова – амбассадор ювелирного бренда Cluev и героиня фильма "Жемчуг"
Охота «Розовой пантеры»
Широкий жест! Бренд вообще ими славится: знаем про обратный выкуп любого украшения, срочный сервис с выездом (вылетом?) специалиста к покупателю…
Наша миссия — приносить в жизнь клиентов счастье содружества с драгоценными камнями. В тех редких случаях, когда покупатель остается недоволен украшением Cluev (в 99% случаев по одной причине — если оно было куплено в подарок без учета вкусов одариваемого), мы либо меняем его на равное по стоимости, либо корректируем дизайн, либо выкупаем. В последнем случае украшение ожидает полный разбор. А камни будут встроены в совершенно новую драгоценность.
Всегда исхожу из того, что украшение должно быть ликвидным и сохранять или увеличивать свою стоимость со временем. За поиск качественных камней по хорошей цене в компании отвечаю именно я. Это моя любимая тема, в которой за почти 30 лет деятельности, надеюсь, я немало преуспел.
Нашли такую цитату Ильи Клюева: «Вывел на чистую воду все крупные западные бренды и прочих жуликов». Поделитесь результатами этого детективного расследования!
Пожалуй, тогда я был молод и горяч и слишком сильно возмущался колоссальными прибылями некоторых компаний. Мне казалось, что неприлично делать наценку в сотни процентов в ювелирном деле, где отношения между покупателем и продавцом строятся на базе абсолютного доверия. Сейчас я спокойнее смотрю на это. В конце концов, если клиент готов заплатить известному бренду в четыре раза больше за бриллиант, чем в Cluev, то это его право, и тут есть простое объяснение. Сильный бренд дает клиенту статус. Можно заявить, что приобрел вещь там-то, и все поймут: человек способен потратить большую сумму.
Но для клиентов, испробовавших все, важнее высокий сервис, быстрое решение их задач, безусловное и безупречное качество. И конечно, выгодная цена.
Несколько лет назад у меня приобрел розовый бриллиант Жан-Ив Ланван (да, владелец Lanvin!). Известный бренд предложил ему камень весом в два карата, я — в три карата за меньшие деньги. Бриллиант я показывал ему в хранилище в Цюрихе, специально для демонстрации заказал у портного розовый костюм и розовую шляпу. Встречал его и жену у входа в хранилище с табличкой «Pink Panther». Он был в совершенном восторге.
А вы сами носите драгоценные камни?
Честно говоря, я настолько привык к тому, что на моей руке кольцо с александритом, а на манжетах — запонки, что без них мне физически некомфортно. Надеваю не для окружающих, а потому что чувствую себя с ними по-другому. Уверен: драгоценный камень — мощнейший файл с информацией, который оказывает влияние на человека, даже если он об этом не подозревает. Вот, кстати, еще одна причина, чтобы не носить фейки. Не нужно загрязнять свою ауру — дороже выйдет.
Коктейльное кольцо с сапфирами весом в 1,42 карата и крупной акойей из коллекции «Жемчуг»
Серьги с 2 жемчужинами 4,51г и 46 бриллиантами 3,407 карата в белом золоте
Кольцо с 2 жемчужинами 5,37г в белом золоте
Колье с 162 бриллиантами 1,815 карат, 180 жемчужинами 99,6г, 31,5 жемчужинами 108,77г и 72 шпинелями 35,48 карат в белом золоте
Традиционное – в ценности
На барельефе в бутике Cluev на Петровке изображена врубелевская Царевна-Лебедь. Кого еще можно назвать вашим любимым художником?
Мне очень нравятся импрессионисты. Ван Гог, Сислей, Коровин. У нас была коллекция, посвященная их творчеству. И россыпи цветных камней на украшениях Cluev — это всегда про игру света и тени.
По коллекции «Золотой век» стало очевидно, что Cluev будет огранять и отливать в драгметаллах русскую культуру. Какие следующие шаги в этом направлении?
О, это самая важная для нас сейчас тема. Хочется развивать русский стиль в украшениях. Я считаю, что ювелирное искусство должно нести национальный код и эстетику своей страны, напитываться культурой, традициями и достоинствами народа. Отрадно, что работы Cluev уже хранятся в серебряной кладовой Исторического музея — это фигурки животных, выполненные в старинной технике, которой владеют не больше двух десятков мастеров по всему миру. И трое из них трудятся у нас.
Большая семья Клюевых разделяет вашу ювелирную страсть?
Мои дети очень любят украшения. И жена, конечно, тоже. Я дарю дочкам драгоценности на каждый праздник: это дает им опору на первом этапе самостоятельной жизни. Носят кольца на левой руке, на безымянном пальце, и мои сыновья. На 18 лет я подарил старшему кольцо с бриллиантом багетной огранки, а младший сильно провинился и получил этот подарок только на следующий день рождения. Все-таки кольцу нужно соответствовать.
Надеюсь передать детям успешно работающий бизнес. Но, очевидно, продолжать дело захотят не все. Старшая дочь учится в консерватории и планирует связать жизнь с музыкой, средняя — в МГИМО и уже зарегистрировала свой бренд. Для меня главное, чтобы они продолжали видеть в ювелирных украшениях ценность наравне с поэзией, живописью и балетом.
Текст: Алла Шарандина
Фото предоставлены Ювелирным домом Cluev
