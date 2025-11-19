Жадеиты, танзаниты и гранаты: собрали 20 украшений с полудрагоценными камнями

Часто драгоценные алмазы, сапфиры и рубины вытесняют из вишлистов украшения с аметистами, нефритам или бирюзой. Однако за счет натурального происхождения их блеск и оттенки могут совсем не уступать более редким коллегам. И это мы молчим про мнение об уникальных магических свойствах таких камней (вам малахит от сглаза, опал для богатства или янтарь для здоровья?). По этому поводу собрали 20 ювелирных украшений с полудрагоценными камнями, которые точно заслуживают занять почетное место в вашей шкатулке, к какому бы лагерю вы ни принадлежали — к геммологам-любителям или сторонникам литотерапии.