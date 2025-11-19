Жадеиты, танзаниты и гранаты: собрали 20 украшений с полудрагоценными камнями

Часто драгоценные алмазы, сапфиры и рубины вытесняют из вишлистов украшения с аметистами, нефритам или бирюзой. Однако за счет натурального происхождения их блеск и оттенки могут совсем не уступать более редким коллегам. И это мы молчим про мнение об уникальных магических свойствах таких камней (вам малахит от сглаза, опал для богатства или янтарь для здоровья?). По этому поводу собрали 20 ювелирных украшений с полудрагоценными камнями, которые точно заслуживают занять почетное место в вашей шкатулке, к какому бы лагерю вы ни принадлежали — к геммологам-любителям или сторонникам литотерапии.
Браслет с бирюзой Cluev, цена по запросу
В поддержку полудрагоценных минералов jewelry-тяжеловесы Parure Atelier сочинили кольцо с солирующим жадеитом под аккомпанемент бриллиантового паве. А мастера Cluev поставили в браслет-хоровод девять овалов бирюзы.
Стреляем jewelry-глазками с малахитовыми зрачками Letters&Stones и признаемся в любви (себе и миру!) гранатовым сердцем Milou. Любуемся ювелирным листопадом: примеряем малахитовые серьги-лепестки Utopia и агатовые листочки MIUZ Diamonds.
По следам показа Valentino говорим «да» бирюзовым бусам Maxim Demidov, а с помощью браслета с огненной яшмой Episode добавляем в образ ультрамодный оранжевый акцент (тренд заверен Saint Laurent, Miu Miu и Dries Van Noten!). Готовимся к многообещающей вечеринке Cava Disco в эстетике «Алисы в Стране чудес» (записываем в календаре: 22 ноября!) и встраиваемся в дикий дресс-код с инфантильными брошами-лошадками Dzhanelli, ретрочокером с гранд-агатом Russkaya Skazka и нарядными ар-деко серьгами Style Avenue.
