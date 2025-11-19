Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Жадеиты, танзаниты и гранаты: собрали 20 украшений с полудрагоценными камнями

Часто драгоценные алмазы, сапфиры и рубины вытесняют из вишлистов украшения с аметистами, нефритам или бирюзой. Однако за счет натурального происхождения их блеск и оттенки могут совсем не уступать более редким коллегам. И это мы молчим про мнение об уникальных магических свойствах таких камней (вам малахит от сглаза, опал для богатства или янтарь для здоровья?). По этому поводу собрали 20 ювелирных украшений с полудрагоценными камнями, которые точно заслуживают занять почетное место в вашей шкатулке, к какому бы лагерю вы ни принадлежали — к геммологам-любителям или сторонникам литотерапии. 

Брошь с тсаворитами, аместистами и кошачьим глазом Mercury, 3 380 000 руб.

Колье с бирюзой Maxim Demidov, от 1 599 600 руб.

Колье с тсаворитами и танзанитами Feliksov Diamonds, 1 500 000 руб.

Кольцо с жадеитом Parure Atelier, от 1 039 000 руб.

Серьги с малахитом Utopia, Mercury, 702 000 руб.

Браслет с бирюзой Cluev, цена по запросу

В поддержку полудрагоценных минералов jewelry-тяжеловесы Parure Atelier сочинили кольцо с солирующим жадеитом под аккомпанемент бриллиантового паве. А мастера Cluev поставили в браслет-хоровод девять овалов бирюзы. 

Брошь и кафф с родолитом Maya Gemstones, 330 000 руб.

Кольцо с малахитом Letters&Stones, 315 000 руб.

Брошь с кварцем Dzhanelli, 310 000 руб.

Кольцо с гранатом Milou, 264 000 руб.

Чокер с черным агатом Russkaya Skazka, 240 000 руб.

Браслет с яшмой и цаворитами Episode, Milou, 190 000 руб.

Стреляем jewelry-глазками с малахитовыми зрачками Letters&Stones и признаемся в любви (себе и миру!) гранатовым сердцем Milou. Любуемся ювелирным листопадом: примеряем малахитовые серьги-лепестки Utopia и агатовые листочки MIUZ Diamonds.

Колье с аметистами «Бронницкий ювелир», 131 523 руб.

Браслет с агатом Lera Treyger, 110 000 руб.

Кандзаси с нефритом Lhasa, 92 000 руб.

Кольцо с аметистом «Русские самоцветы», 91 000 руб.

Серьги с агатами MIUZ Diamonds, 50 963 руб.

Серьги с малахитами и черными агатами Style Avenue, 34 600 руб.

По следам показа Valentino говорим «да» бирюзовым бусам Maxim Demidov, а с помощью браслета с огненной яшмой Episode добавляем в образ ультрамодный оранжевый акцент (тренд заверен Saint Laurent, Miu Miu и Dries Van Noten!). Готовимся к многообещающей вечеринке Cava Disco в эстетике «Алисы в Стране чудес» (записываем в календаре: 22 ноября!) и встраиваемся в дикий дресс-код с инфантильными брошами-лошадками Dzhanelli, ретрочокером с гранд-агатом Russkaya Skazka и нарядными ар-деко серьгами Style Avenue. 

