Кольца-звезды, серьги-клавиши и драгоценные курьи ножки: ювелирный вишлист августа

Горящий тур августа — лукоморье: и лес, и дол видений полны — причем все драгоценные! Собрали 7 ювелирных чудес для сказочного завершения лета — от космического сапфира Parure Atelier до аленьких (на самом деле бриллиантовых!) цветочков Feliksov Diamonds.
Parure Atelier
Наши черничные ночи возвращаются: кольцо Parure Atelier делает реверанс звездному небу и главным ягодам августа
Кольцо Parure Atelier
Сапфир весом 18,75 карата относится к роду звездчатых — но его лучистая сущность проявляется только в гладкой огранке «кабошон». Ювелиры петербургского ателье это учли. А еще (в бессознательных мечтах о паннакоте с черникой) поместили космический круглый камень в зеленое цветоложе из 0,7 карата изумрудных «груш» и 2,19 карата бриллиантового околоцветника.
Mimi
Дайвинг за жемчужинами – хайлайт августа. Засчитываем его как успешный, если из улова собрался браслет Mimi
Миланский бренд дает серферкор в главном цвете сезона. Пара десятков пудрово-розовых пресноводных жемчужин плюс дуплет из горного хрусталя и кварца нанизаны (причем без видимых зубцов или отверстий — это ноу-хау Mimi!) на пружину разомкнутого браслета Big Bang. Верховные итальянские эксперты по жемчугу, достопочтенное семейство Броджиан, больше чем полвека контролируют качество акойя, которые вплывают в Италию через биржи и аукционы. Поэтому их жемчужины — самые круглые, самые гладкие и всегда выстроены по росту!
FerriFirenze
Надев серьги Crescendo от FerriFirenze, едем посреди театрального межсезонья в псковский дендропарк слушать солистов Большого и Мариинки на фесте Музыка на воде
Флорентийские ювелиры разложили желтое золото и бриллианты как по нотам. То есть буквально: пластины драгметалла, похожие на клавиши фортепиано или на линии нотного стана, несут на себе «до», «ре» и «ми» из бриллиантов круглой огранки — белых и цвета шампань. Вся эта музыка поднимается в крещендо, падает в диминуэндо и оставляет паузу для оваций. Первая часть названия марки означает «металлические инструменты» (общий термин для ювелира, настройщика рояля, хирурга и кузнеца), и управляются с ними мастера FerriFirenze виртуозно — чему точно способствует локация их ателье в вилле XVI века!
Feliksov Diamonds
Кольцо Feliksov Diamonds
На неведомых дорожках расцвели бриллиантовые лютики Feliksov Diamonds — и пока неясно, что они скрывают в своей сердцевине.
Russkaya Skazka
Серьги Russkaya Skazka
Хозяйка курьих ножек сама решает, к кому и когда ей повернуться. Особенно если ножки — это скульптурные серьги от Russkaya Skazka из стерлингового серебра с золотым покрытием.
Maxim Demidov
Из прозрачных волн мексиканского опала весом почти в 37 карат на кольце Maxim Demidov вот-вот появятся тридцать три богатыря — разноцветных сапфира.
ALIITA
Браслет Aliita
По выкованной в Милане златой цепи Aliita (анаграмма к слову «Италия»!) может бродить только очень изящный и легковесный кот со слабостью к ар-деко.
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