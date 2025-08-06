Кольца-звезды, серьги-клавиши и драгоценные курьи ножки: ювелирный вишлист августа

Флорентийские ювелиры разложили желтое золото и бриллианты как по нотам. То есть буквально: пластины драгметалла, похожие на клавиши фортепиано или на линии нотного стана, несут на себе «до», «ре» и «ми» из бриллиантов круглой огранки — белых и цвета шампань. Вся эта музыка поднимается в крещендо, падает в диминуэндо и оставляет паузу для оваций. Первая часть названия марки означает «металлические инструменты» (общий термин для ювелира, настройщика рояля, хирурга и кузнеца), и управляются с ними мастера FerriFirenze виртуозно — чему точно способствует локация их ателье в вилле XVI века!