Кристальная чистота: как российские алмазы получили статус углеродно-нейтральных

Международную верификацию данных провела организация TÜV AUSTRIA Standards & Compliance — признанный европейский лидер в области экологического аудита. Заключение подтвердило: углеродный след алмазов «АЛРОСА» составил «отрицательные» 0,71 кг CO2-экв. на 1 карат. Иными словами, каждый добытый алмаз не просто не вредит экологии — он работает на ее благо. В результате «АЛРОСА» стала первой в мире горнодобывающей компанией, чья продукция — натуральные алмазы — в полном объеме признана углеродно-нейтральной.

Такие цифры — сильный аргумент, особенно в сравнении с синтетическими бриллиантами, которые часто позиционируются как «экологичные». Как отметила глава Государственного алмазного трейдера ЮАР Нозифиво Мзамо, «Синтетические бриллианты, которые в огромных масштабах производятся за пределами алмазодобывающих стран, бездоказательно называют сами себя более экологичными. Хотя в реальности для производства большинства из них требуются серьезные энергозатраты, получение которых в промышленных масштабах возможно только с использованием «грязной» энергии от сжигания угля и нефти. Теперь мы знаем, что заявления о том, что природные алмазы наносят вред климату, безосновательны».