Кристальная чистота: как российские алмазы получили статус углеродно-нейтральных

Исследования, подтвердившие уникальные свойства кимберлита из месторождений АЛРОСА, открывают новую главу в истории ювелирной индустрии.
Говоря «чистый алмаз», мы обычно имеем в виду идеальную прозрачность. Теперь это выражение обрело новый смысл: добытые в России природные алмазы первыми в мире получили международно-признанный статус углеродно-нейтральных. Результаты масштабного научного исследования компания «АЛРОСА», крупнейший мировой производитель алмазов, представила во время специальной сессии на ПМЭФ-2025.
Роскошь нового типа: когда потребление — это вклад
На круглом столе, где обсуждали, как ответственное потребление меняет мировой рынок алмазов и бриллиантов, собрались представители индустрии, эксперты в области устойчивого развития и сферы премиального потребления. Все участники сошлись во мнении: в мире роскоши все громче звучит запрос на экологичность и осознанность. На фоне стабильного роста спроса на товары класса люкс — а он, по данным Bain & Company, прибавляет около 100 миллиардов долларов каждые 10 лет — особенно стремительно развивается сегмент, который заявляет о своей устойчивости. Такой рынок растет на 20–30% в год — вдвое быстрее, чем остальной люксовый сегмент. И, как показывает исследование Deloitte Global, покупатели готовы платить до 27% больше, если уверены: за сиянием стоит честный и экологичный выбор.
Твердое доказательство
Исследование, о котором рассказал генеральный директор «АЛРОСА» Павел Маринычев, проводилось в последние три года учеными Центра инноваций и технологий компании, МГУ им. М. В. Ломоносова и другими специалистами. Суть состояла в том, чтобы изучить способность алмазоносной руды в Якутии и Архангельской области к поглощению углекислого газа в процессе цикла производства готовой продукции, а также проанализировать весь цикл производства алмазов «АЛРОСА» на предмет выбросов и поглощений CO2.
Результаты доказали: кимберлит — горная порода, в которой рождаются алмазы, — способен в процессе добычи и переработки поглощать углекислый газ из атмосферы. Годовой объем такого поглощения — порядка 1 миллиона тонн CO₂, что эквивалентно «работе» целых 400 тысяч гектаров леса! Этот эффект усиливается за счёт специфики технологического цикла: компания перерабатывает и хранит кимберлитовую породу непосредственно в районах добычи (Якутия и Архангельская область), что позволяет ускорить процесс карбонизации — преобразования CO₂ в стабильные карбонатные соединения. При этом ученые подчеркивают: этот процесс необратим — углерод надежно «заперт» в минералах и не вернется в атмосферу. Павел Маринычев подчеркнул, что на данном этапе «АЛРОСА» не использует никакие компенсирующие механизмы, в частности, покупку «зеленых сертификатов». Все основано на реальных свойствах породы и внутренней экосистеме добычи.
Международную верификацию данных провела организация TÜV AUSTRIA Standards & Compliance — признанный европейский лидер в области экологического аудита. Заключение подтвердило: углеродный след алмазов «АЛРОСА» составил «отрицательные» 0,71 кг CO2-экв. на 1 карат. Иными словами, каждый добытый алмаз не просто не вредит экологии — он работает на ее благо. В результате «АЛРОСА» стала первой в мире горнодобывающей компанией, чья продукция — натуральные алмазы — в полном объеме признана углеродно-нейтральной.
Такие цифры — сильный аргумент, особенно в сравнении с синтетическими бриллиантами, которые часто позиционируются как «экологичные». Как отметила глава Государственного алмазного трейдера ЮАР Нозифиво Мзамо, «Синтетические бриллианты, которые в огромных масштабах производятся за пределами алмазодобывающих стран, бездоказательно называют сами себя более экологичными. Хотя в реальности для производства большинства из них требуются серьезные энергозатраты, получение которых в промышленных масштабах возможно только с использованием «грязной» энергии от сжигания угля и нефти. Теперь мы знаем, что заявления о том, что природные алмазы наносят вред климату, безосновательны».
Шаг в будущее
Эксперты отрасли, включая представителей Шанхайской алмазной биржи, Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии и консалтинговых компании в области ESG, подчеркнули, что результаты этого исследования способны переформатировать стандарты индустрии — тем более что около 30% всех алмазов в мире добываются именно «АЛРОСА», а это означает не только масштаб, но и влияние. Появилась идея создания «алмазного углеродного реестра» — международной системы обмена углеродными единицами между производителями, по аналогии с механизмами в угольной или нефтяной отраслях. С такой инициативой по итогам круглого стола вышел Президент Шанхайской алмазной биржи Линь Цян.
Генеральный директор «АЛРОСА» Павел Маринычев отметил, что исследование стало знаковым событием для отрасли и имеет большое значение для повышения ценности природных алмазов: «Комплексные исследования ученых впервые в мире объективно подтвердили свойства кимберлита поглощать углерод в таком масштабе. Это становится еще одним значимым преимуществом для покупателей ювелирных украшений с бриллиантами, которые все чаще стремятся к осознанному потреблению и готовы вкладываться в этичный и экологичный выбор». Он также подчеркнул, что это шанс выделиться для ювелирных брендов: алмазы с нейтральным углеродным следом становятся весомым конкурентным преимуществом. Это уже не просто драгоценность, а символ нового времени.
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